lunes 18  de  agosto 2025
CASA BLANCA/NEGOCIACIONES

Zelenski y líderes de la UE califican de "muy bueno" el encuentro con Trump

"Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Donald J. Trump, ha sido la mejor, o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro", dijo Zelensky en una reunión ampliada con líderes europeos en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski se saludan este lunes durante un encuentro de horas en la Casa Blanca en busca de un acuerdo definitivo de paz en Kiev.

MANDEL NGAN/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que su homólogo ruso, Vladimir Putin, aceptó durante su encuentro en Alaska el viernes pasado, que se otorguen garantías de seguridad para Ucrania como parte de cualquier acuerdo de paz.

"En un paso muy significativo, el presidente Putin acordó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, y este es uno de los puntos clave que debemos considerar y vamos a estar considerando eso en la mesa, también quién hará qué esencialmente", afirmó Trump, al inicio de conversaciones con líderes europeos y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en la Casa Blanca.

"Creo que las naciones europeas van a asumir gran parte de la carga. Vamos a ayudarles y vamos a hacer que sea muy seguro", dijo.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, valoró de forma muy positiva este lunes las conversaciones con su homólogo estadounidense Donald Trump sobre un acuerdo de acuerdo definitivo de paz en Ucrania.

"Tuvimos una muy buena conversación con el presidente Trump, y realmente ha sido la mejor, o, bueno, tal vez la mejor será en el futuro", dijo Zelensky en una reunión ampliada con líderes europeos en la Casa Blanca.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió el lunes un alto al fuego en Ucrania antes de una eventual cumbre tripartita entre Estados Unidos, Rusia y Ucraia, contradiciendo el llamado del presidente Donald Trump a priorizar un acuerdo de paz con Rusia.

"No puedo imaginar que la próxima reunión ocurra sin un alto al fuego, así que trabajemos en eso y tratemos de ejercer presión sobre Rusia", dijo Merz en una reunión ampliada en la Casa Blanca con líderes europeos, Trump y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

"No creo que se necesite un cese el fuego", dijo más temprano Trump, sentado junto al presidente ucraniano en un encuentro bilateral.

FUENTE: Con información de AFP.

