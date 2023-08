Inmigración ilegal tiene un costo anual que supera los $150.000 millones

Centenares de personas están durmiendo en las calles sobre cartón, bajo la lluvia y el sol en las banquetas de los hoteles y tiendas; están a la espera de un espacio en los albergues que ha destinado la ciudad donde ya no cabe uno más. Mientras a diario siguen llegando personas desde la frontera. Las familias con hijos tienen prioridad para tramitar sus peticiones de asilo, igual para alojamiento en hoteles y refugios.

La crisis en Nueva York ha llegado a tal punto que el alcalde de esa ciudad, el demócrata Eric Adams, pidió al gobierno del presidente Joe Biden ayuda federal para solventar la crisis, una solicitud todavía sin respuesta.

Migrantes durmiendo en las calles Nueva York -AP La crisis de la frontera se ha trasladado a las grandes ciudades. Migrantes duermen en las calles de la ciudad de Nueva York ante la falta de albergues. AP

Para el analista, primero hay que “ordenar la casa”, y eso en su opinión significa cerrar la frontera para detener la crisis migratoria que está afectando a Estados Unidos al aumentar el número de personas sin hogar que están en las calles en condición de indigencia como sucede en Nueva York, y luego sería ofrecer un proceso de legalización a los que ya están dentro del país, que se ubiquen en la larga lista de espera para tramitar un estatus migratorio, aporten a la economía y que no tengan antecedentes penales.

“Desde que el presidente Biden asumió el cargo, se han encontrado más de 7 millones de migrantes en los distintos puntos en la frontera sur. Más de 2 millones que cruzaron la frontera ilegalmente han sido liberados en espera de sus audiencias en los tribunales de inmigración sobre sus reclamos para permanecer en Estados Unidos, en una fecha lejana”, reveló Ira Mehlman, director de medios de la Federación por la Reforma Migratoria en Estados Unidos (FAIR, por sus siglas en inglés), una organización de corte conservador, sin fines de lucro.

Mehlman afirmó que Biden ha permitido la entrada de 1,4 millones de migrantes adicionales y han sido puestos en libertad condicional por parte de la administración. “Se sabe que otros 1,5 millones ingresaron ilegalmente al país, pero lograron evadir los controles de la Patrulla Fronteriza”, afirmó.

Migrantes durmiendo en las calles Nueva York -- AP Migrantes permanecen en las calles de la ciudad de Nueva York ante la falta de albergues. AFP

Ayuda legal a migrantes

Un total de 66 legisladores demócratas, 13 senadores y 53 representantes, enviaron una carta a la administración Biden, pidiendo otorgar a los inmigrantes asistencia legal en la frontera.

“La expulsión de inmigrantes tiene consecuencias que alteran la vida, pero debido a que son de naturaleza civil (y no penal), las personas actualmente no tienen derecho a un abogado” de oficio, se lamentó la congresista Pramila Jayapal, una de las impulsoras de la medida, sin hacer alusión al pago de ese tipo de servicios.

En abril, un grupo de congresistas demócratas presentaron un proyecto de ley que, de ser aprobado, establecería el derecho a un abogado financiado por el Gobierno federal para los inmigrantes que enfrentan la deportación y carecen de recursos para una representación legal.

Como contraparte a la propuesta demócrata, los republicanos han presentado sus propuestas de ley. El congresista republicano Bob Good, presentó la Ley de Preservación de la Integridad de la Red de Seguridad, que deroga una regla de la administración Biden de diciembre de 2022 que, según él, incentiva el uso de recursos públicos a los extranjeros.

“Garantizar que los inmigrantes que vienen aquí puedan valerse por sí mismos es fundamental para su bienestar y para la salud de la economía estadounidense. Cuando se trata de inmigración, somos la nación más generosa sobre la faz de la tierra. Desafortunadamente, el presidente Biden le ha dado el control operativo de la frontera sur a los carteles del crimen mexicano e invitó a una invasión sin precedentes de 7 millones de inmigrantes ilegales”, dijo Good a Fox News.

“Cuando tu empiezas a dar más ayuda, más asistencia, creas un incentivo y no para, y es de ahí que surgen las caravanas porque saben que Estados Unidos no tiene un compromiso serio con cerrar la frontera. Primero debemos tener nuestro hogar en orden, y eso significa cerrar la frontera, procesar a los que ya están aquí y continuar la inmigración que viene por la vía legal, esperan su turno en línea que es un promedio 1,000,000 al año, pero no se puede estar compensando a los que han roto la ley”, sentenció.

Migrantes durmiendo en las calles Nueva York - AFP Migrantes durmiendo en las calles de la ciudad de Nueva York ante la falta de albergues. AFP

Millones de dólares

Un reciente estudio de FAIR, revela que los contribuyentes estadounidenses enfrentan costos anuales netos de la inmigración ilegal que supera los 150.000 millones de dólares. “La Administración Biden debería garantizar que los beneficios públicos estén disponibles para los estadounidenses en condición de vulnerabilidad, sin incentivar su uso a ciudadanos extranjeros”.

Los fondos que son destinados para la migración no son empleados en los contribuyentes estadounidenses como mejorar las condiciones de los veteranos, los adultos mayores y los que no tienen seguro para ir a los hospitales.

El analista dijo que hubo una advertencia de la administración Trump sobre la crisis que hoy enfrenta el país, y que, cuando se dijo que había que cerrar la frontera y Trump ordenó la construcción del muro, los liberales y extremistas del Partido Demócrata llamaron xenofóbica, antihispana y antiinmigrantes la propuesta.

“La realidad es que eso es ser irresponsable porque ahora fíjate como el alcalde de Nueva York ha cambiado, está pidiendo control en la frontera porque ahora le afecta a él, mientras no le afectaba ni a él, ni a su ciudad, y mientras no aumentaba el desamparo en las calles él estaba bien, ahora le afecta, es lo que hemos dicho siempre que eventualmente les afectaría, hasta que no te pisan el pie a ti, tu no gritas”, evaluó Verdugo.

Cree que la construcción del muro es necesaria, que asegura no tiene que ser físico, puede ser virtual, solo así considera se podría detener lo que califica una invasión. “Y eso no es ser xenofóbico, es una invasión, tú no puedes entrar a cualquier país como Juan por tu casa, yo no puedo entrar a México porque me da la gana y pararme en medio de la plaza a decir que están violando mis derechos humanos, no. No es un derecho entrar a un país sin permiso y romper las leyes, hay que controlar la frontera”, asegura porque también se trata de un tema de seguridad nacional.

Migrantes durmiendo en las calles Nueva York - AP Migrantes permanecen en las calles de la ciudad de Nueva York ante la falta de albergues. AP

Para Verdugo, la solución pasa por poner mano dura en la frontera, algo en lo que, a su juicio, Biden ha fracasado. “Es por eso por lo que (al secretario de Seguridad Interna, Alejandro) Mayorkas se le ha pedido la renuncia por dos cosas: o miente o desconoce lo que está sucediendo en la frontera y ninguna de las dos cosas son buenas. Habiendo dicho eso, los que ya están aquí hay que sacarlos de las sombras y los que están contribuyendo al país hay que hacer como dice la propuesta de la representante María Elvira Salazar, hay que ponerlos en línea, a esperar 10 o 15 años, pagar multas, si aportan a la economía del país y no tienen récord criminal, hay que trabajar con ellos y darles una vía”.

Y mientras las partes no se ponen de acuerdo en una salida a la crisis que ya afecta al país, miles de inmigrantes continúan entrando por la frontera.

