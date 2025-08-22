Cinco muertos en accidente de autobús turístico en el estado de Nueva York

Un camión de bomberos y vehículos policiales se observan mientras la policía responde a un tiroteo en el barrio de Midtown Manhattan de Nueva York el 28 de julio de 2025. La policía invadió Midtown Manhattan el lunes, mientras el alcalde de la ciudad de Nueva York declaraba que se estaba investigando un tiroteo activo, en medio de informes de que un agente de policía había sido alcanzado. La comisionada de policía de la ciudad de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que el pistolero, que andaba suelto en el concurrido Midtown de Manhattan, había sido neutralizado.

NUEVA YORK - Un autobús que transportaba a medio centenar de turistas que habían visitado las cataratas del Niágara volcó el viernes en una autopista en el norte del estado de Nueva York, dejando un saldo de 5 muertos , entre ellos al menos dos menores, y numerosos heridos, informaron las autoridades.

"Hay varios heridos graves y, según acaba de anunciar la policía del estado de Nueva York, varios muertos", informó Mark Poloncarz, responsable del condado de Erie.

Los pasajeros, principalmente de nacionalidad india, china y filipina, habían visitado las famosas cataratas en la frontera con Canadá y regresaban a la ciudad de Nueva York, según el portavoz de la policía estatal, James O’Callaghan.

En el bus viajaban 52 personas, incluido el conductor, que "sobrevivió y se encuentra bien", según el portavoz.

Muchos viajeros, que no llevaban puesto el cinturón de seguridad, fueron expulsados del bus y otros quedaron atrapados debajo.

"Perdió el control"

El autobús, que viajaba a "toda velocidad" no chocó con ningún otro vehículo. "Básicamente, perdió el control desde la mediana" poco antes de Pembroke, en el este de la ciudad de Búfalo, agregó el portavoz.

Después de perder el control y "corregir en exceso, acabó en la cuneta volcado, lo que provocó varias víctimas mortales, personas atrapadas y heridos", agregó el portavoz, que informó de que el conductor "sobrevivió y está bien".

Situada cerca del estadio de los Buffalo Bills, equipo de fútbol americano, y de los Buffalo Sabres, de hockey sobre hielo, esta zona tiene una alta incidencia de accidentes debido a la fuerte densidad del tráfico, aseguró el portavoz.

La autovía Interestatal-90 quedó cerrada al tráfico.

Decenas de ambulancias y helicópteros acudieron al lugar del accidente para trasladar a los heridos, entre ellos al menos dos menores, a los hospitales de la región.

El centro hospitalario del Condado de Erie había recibido 21 heridos, mientras la empresa de transporte de emergencia Mercy Flight trasladó una veintena de heridos, entre ellos dos niños, informó la presidenta de la empresa en Búfalo, Margaret Fiorentino.

Las autoridades proporcionaron intérpretes para asistir a los viajeros accidentados.

La gobernadora del Estado de Nueva York, Kathy Hochul, informó en su cuenta de X que sus equipos estaban coordinando con las autoridades locales el rescate y asistencia a los viajeros afectados en este "trágico" accidente de un bus turístico.

