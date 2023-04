Trump: "la izquierda demócrata radical criminaliza el sistema judicial"

El expresidente estadounidense salió del edificio tras pasar dos horas en una sala de un tribunal de Manhattan, se declaró este martes no culpable de los cargos en su contra en un tribunal de Nueva York.

Donald Trump se declaró inocente este martes de un total de 34 cargos penales en un tribunal de Manhattan por el caso de presunto soborno a la actriz de cine porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels.

La lectura de cargos ante el juez Juan Merchan se efectuó después de que el expresidente llegara a la sede del tribunal, donde también se ubica la oficina del fiscal de distrito, Alvin Bragg. Dentro del edificio, le fueron tomadas muestras de sus huellas dactilares como parte del proceso de arresto.

Casi una hora después de su histórica comparecencia ante el juez, la corte penal dejó en libertad sin control a Trump, que podría tener que sentarse en el banquillo a partir de enero de 2024, convirtiéndose en el primer exmandatario sometido a un juicio de consecuencias imprevisibles para sus aspiraciones presidenciales en noviembre del próximo año.

En concreto, uno de sus abogados, Todd Blanche, a quien recientemente incorporó a su equipo legal para reforzar su defensa, fue quien se pronunció en nombre de Trump, tras lo que se han enumerado los 34 cargos a los que se enfrenta por supuestamente falsificar registros comerciales, aunque por el momento se desconocen más detalles.

El juez de origen colombiano Juan Merchán le inculpó de 34 cargos de "falsificación de registros comerciales en primer grado" por el pago de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels en la recta final de la campaña electoral de 2016 para que callara una supuesta relación extramarital ocurrida diez años antes y que él siempre ha negado.

"Donald J. Trump falsificó repetida y fraudulentamente los registros comerciales de Nueva York para ocultar delitos que ocultaron información perjudicial al público votante durante las elecciones presidenciales de 2016", dijo el fiscal demócrata Alvin Bragg en un comunicado.

En una conferencia de prensa tras la audiencia, Bragg dijo que "no se pueden normalizar conductas criminales graves" y que "todo el mundo es igual ante la ley".

Fiscal "peocupado"

El fiscal mostró "preocupación" durante la sesión por los comentarios vertidos por el exmandatario en Truth Social, la red social de su propiedad, donde ha llegado a afirmar que "la izquierda demócrata radical criminaliza el sistema judicial".

En este sentido, dijo sentirse "preocupado" ante los posibles "efectos" que según su criterio, podrían tener estas publicaciones tanto en los jurados como en los testigos. El fiscal demócrata seguidamente planteó la posibilidad de emitir una orden de protección, informado la cadena NBC.

Trump, quien no ha hecho ninguna declaración tras salir de la sala del tribunal sobre las 3.30 horas (hora local), se dirigió a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida, donde previsiblemente se pronunciará sobre las 8.15 PM (hora local).

"La acusación en sí misma es un texto repetitivo", dijo uno de sus abogados, Todd Blanche, y agregó que se trata de una "triste" imputación contra la que promete luchar.

Su entonces abogado Michael Cohen fue el encargado de hacer el pago y el magnate le reembolsó la suma fraccionada, presuntamente haciéndola pasar como minutas profesionales.

Sentado entre sus abogados, Trump aparecía con un semblante sombrío y preocupado, según una foto tomada dentro de la sala, tras someterse al protocolo habitual: toma de huellas dactilares y fotos para la ficha policial.

Tanto el expresidente como sus abogados han insistido en el despropósito de la causa. Trump no cesa de gritar que es una "caza de brujas".

Los 34 cargos

Donald Trump aseguró que el fiscal del distrito de Manhattan Alvin Bragg, encargado de su imputación, le acusará este martes de un total de 33 cargos.

Trump señaló que el fiscal ha "filtrado ilegalmente los 34 puntos de la acusación", que calificó de "patética", según una serie de mensajes publicados en su red social Truth Social.

El exmandatario cargó de nuevo contra Bragg, a quien ha propuesto que se acuse a sí mismo "si realmente quiere limpiar su reputación". "Bragg debería dimitir ya", reiteró.

Asimismo, indicó que "no hay cambios ni sorpresas" respecto de las acusaciones de las que el fiscal informó directamente al gran jurado, y subrayó que "no hay delito" por su parte.

El expresidente publicó un comunicado en el que denunció "persecución política e interferencia electoral". "Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación", recriminó, al tiempo que ha acusado a "los demócratas de la izquierda radical" de "una caza de brujas para destruir el movimiento 'Make America Great Again'" e incidió en que es "una persona completamente inocente".

Donald trump .jpg El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega antes de su lectura de cargos en el Tribunal Federal de Manhattan, en la ciudad de Nueva York, el 4 de abril de 2023. AFP

Proceso penal histórico

El silencio de la Casa Blanca

Mientras la atención de todo Estados Unidos estaba centrada en el juzgado de Manhattan donde Donald Trump era instruido de cargos, la Casa Blanca hizo todo a su alcance el martes para dar la idea de que no le estaba dando mucha prioridad al asunto.

La secretaria de prensa Karine Jean-Pierre declaró a reporteros que “nuestro enfoque en estos momentos es el pueblo estadounidense” y evadió una respuesta directa cuando se le preguntó si el presidente Joe Biden está siguiendo las noticias.

“Él verá las noticias cuando tenga tiempo de ver las noticias del día”, expresó Jean-Pierre, “pero ése no es el enfoque de él hoy”.

La funcionaria también fue evasiva cuando se le preguntó sobre la posibilidad de disturbios relacionados con el proceso penal para el expresidente, especialmente debido a que Trump ha llamado a protestar.

“Estamos preparados”, indicó la vocera.

El corresponsal Peter Doocy de Fox News trató infructuosamente de hacer que Jean-Pierre diga más.

“¿Por qué no tiene usted más que decir sobre las acusaciones de Trump?” preguntó Doocy. “Para bien o para mal, este es el tema que está en boca de todos hoy, en este mismo momento, mientras estamos todos aquí. Y miran aquí para ver qué piensa la Casa Blanca del tema”.

“Creo que el pueblo estadounidense debe sentirse tranquilo de que cuando hay un caso en pleno proceso como éste, nosotros simplemente no vamos a comentar”, respondió Jean-Pierre.

Pero los reporteros siguieron intentando.

“Me encanta cómo ustedes me hacen la misma pregunta de distintas maneras”, bromeó Jean-Pierre, “son muy listos”.