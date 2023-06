Cuatro tiroteos dejan un saldo de 5 muertos y más de 30 heridos

La policía del condado Grant recibió un reporte sobre un tiroteo poco antes de las 8:30 de la noche en el área de campamento cerca de la pequeña ciudad de George, a 239 kilómetros (149 millas) al este de Seattle. Los agentes persiguieron al sospechoso, quien luego fue detenido.

Cinco personas fueron heridas de bala, indicó la policía en una publicación en las redes sociales. De momento se desconocen los nombres de los víctimas y los estados de salud de los heridos.

La policía señaló que un concierto cercano se estaba llevando a cabo según lo planeado. KREM-TV reportó que el concierto era un festival de música electrónica en el Anfiteatro Gorge.

Los organizadores del festival Beyond Wonderland publicaron un tuit pidiendo a los asistentes al concierto que eviten una puerta específica al campamento, pero dijeron que no había peligro.

El portavoz de la oficina, Kyle Foreman confirmó que el sospechoso abrió fuego primero contra la gente que se encontraban en un campamento en las inmediaciones del evento, para luego disparar directamente a los asistentes en el lugar donde se estaba celebrando el festival.

El sospechoso es uno de los heridos, dijo Foreman en rueda de prensa recogida por la filial de la cadena ABC, KATU2, sin dar detalles sobre la identidad del detenido.

Al menos un muerto y 20 heridos en Illinois

Al menos una persona murió y 20 han resultado heridas, dos en estado crítico, por un tiroteo ocurrido este domingo en un abarrotada calle de Willowbrook, en el estado de Illinois, donde cientos de personas estaban conmemorando la festividad del Día de la Emancipación, el Juneteenth, que tiene lugar este próximo lunes.

El incidente ha tenido lugar en torno a las 00.30 de este domingo, hora local, según informó a la filial de la cadena ABC en Chicago, la ABC7, el jefe de bomberos local Joe Ostrander, en un balance posteriormente confirmado por un portavoz de la Policía del condado de DuPage.

Aproximadamente entre 200 y 300 personas estaban en plena calle celebrando la festividad cuando comenzaron a sonar los disparos sin que hasta el momento se tenga información sobre sus responsables.

Tiroteo deja un policía muerto y uno herido en Pensilvania

Un policía estatal y un sujeto murieron el sábado en un intercambio de disparos en el centro de Pensilvania horas después de que el sospechoso hiriera de gravedad a otro agente, dijeron las autoridades.

La policía del condado Juniata dijo que un hombre se enfrentó a los agentes alrededor de las 12:45 cerca del cuartel de Lewistown y uno de ellos fue llevado grave a un hospital.

La policía ubicó al responsable poco antes de las 3 de la tarde en Walker Township, a unos 33 kilómetros (21 millas) al este de Lewistown. El agresor y un agente murieron en otra balacera, dijo la policía en un comunicado.

De momento no se dieron a conocer los nombres del policía ni del sospechoso muertos y tampoco el nombre ni el estado médico del agente herido.

Las autoridades dijeron el sábado en la noche que no existía amenaza alguna para el público.

El gobernador Josh Shapiro y el coronel de la policía estatal, Christopher Paris, visitaron el hospital donde era atendido el agente herido, señaló la policía estatal.

Tiroteo Hollywood Los tiroteos se han vuelto frecuentos en los Estados Unidos. AP

Otro tiroteo en San Luis, Missouri

Un tiroteo nocturno en un edificio del centro de San Luis, Missouri, mató a un menor e hirió a otras nueve personas, según un informe de prensa.

El Departamento de Policía Metropolitana de San Luis dijo que el tiroteo ocurrió alrededor de la 1:45 a.m. del domingo, informó KMOV-TV.

Testigos le dijeron a KMOV que el tiroteo tuvo lugar dentro de un edificio.

Los nombres de las víctimas y las condiciones de los heridos en el tiroteo no dieron a conocer de inmediato,

La policía de San Luis no respondió de inmediato a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional.

FUENTE: Con informacion de AP/EUROPA PRESS