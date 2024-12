El Congreso rechaza proyecto de los republicanos para evitar el cierre de Gobierno

La votación fue de 174 votos a favor y 235 en contra, quedando por debajo del umbral de dos tercios necesario para su aprobación. Cabe destacar que casi 40 republicanos se han posicionado en contra de la propuesta y al menos dos demócratas han votado a favor.

El nuevo acuerdo de financiación rechazo proponía mantener las luces del gobierno encendidas durante tres meses, renovaría la ayuda agrícola, agregaría una suspensión de dos años del límite de la deuda hasta el 30 de enero de 2027 y repondría la ayuda en caso de desastre, al tiempo que eliminaría otros aspectos de un acuerdo anterior que fracasó el miércoles, según el texto del proyecto de ley de 116 páginas.

Este proyecto de ley ha fracasado porque los demócratas y varios republicanos han mostrado su rechazo a la inclusión de última hora presentada por el presidente de la Cámara, el republicano Mike Johnson, sobre una suspensión de dos años del límite de deuda, demanda realizada por Trump.

El texto recién votado buscaba mantener al Gobierno financiado hasta el 14 de marzo, asignando además unos 100.000 millones de dólares (96.500 millones de euros) en ayuda para desastres y otros 10.000 millones de dólares (9.650 millones de euros) para ayuda económica a los agricultores.

Ante esto, Trump había pedido el voto favorable de republicanos y demócratas al considerar que se trataba de un "éxito" que "brindaría alivio a quienes se vieron gravemente afectados por los devastadores huracanes" y que agregaría "una pieza muy importante y vital" para "hacer que "Estados Unidos vuelva a ser grande, muy rápidamente, que es lo que el pueblo nos ordenó lograr".

Demócratas intentan evitar influencia de Trump

Sin embargo, con la negativa de los legisladores, el vicepresidente electo, JD. Vance, culpó a los demócratas de no lograr evitar un cierre de gobierno, argumentando que tratan de evitar que el presidente electo "tenga influencia en la negociación" durante su primer año del nuevo mandato, que comenzará el 20 de enero. No obstante, no ha hecho referencia a los republicanos que votaron en contra del proyecto de ley.

Para los republicanos, un nuevo proyecto de ley, con mucho menos gastos, debería ser aprobado cuanto antes en el Congreso.

En una entrevista con CBS News, el presidente electo dijo este jueves que quiere "eliminar por completo el techo de la deuda".

El gobierno de Joe Biden ha conducido a EEUU a una descomunal deuda a la nación y a los estadounidenses con programas irrentables y regalías de decenas de miles de millones de dólares por todo el planeta. Esto viene desde la época de Barack Obama y ahora su extensión con Biden y Harris.

Debemos adoptar una ley depurada de gastos que no siga danto a los demócratas todo lo que ellos quieren para despilfarrar", afirmó el miércoles Trump. Es la única forma de detener la escalada de la deuda y la gran inflación que sufren los estadounidenses desde hace cuatro años, apuntó.

FUENTE: Con informaciòn de AFP