Gasto de los estadounidenses aumentó en Black Friday; 88,000 millones de dólares

Los artículos electrónicos fueron los más vendidos, con un gasto de 27,000 millones de dólares. Le siguieron los artículos de ropa, con 20,000 millones de dólares, y para el hogar, con 11,000 millones de dólares.

Advierten sobre el consumismo durante el Black Friday

Los analistas advierten sobre los riesgos del consumismo excesivo durante el Black Friday. Señalan que este tipo de gastos puede llevar a la acumulación de deudas y a la sobrevaloración de los bienes materiales.

"El Black Friday es una oportunidad para las personas de ahorrar dinero, pero es importante ser responsables", dijo el economista Mark Zandi. "No hay que comprar cosas que no se necesitan o que no se pueden pagar".

El aumento del gasto en el Black Friday también ha generado críticas por parte de algunos grupos ambientalistas. Señalan que este tipo de consumo excesivo contribuye al cambio climático y a la contaminación.

"El Black Friday es un evento que promueve el consumismo excesivo y el desperdicio", dijo la directora de la organización Greenpeace USA, Annie Leonard. "Es hora de que los consumidores pensemos en las consecuencias de nuestro consumo".

FUENTE: Datos oficiales Mastercard SpendingPulse, CNN, The New York Times