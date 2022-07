Joven inmigrante reseña cómo llegó a la Universidad de Stanford

“Dejar Colombia a esa edad fue una sorpresa. No entendía mucho lo que ocurría, pero tampoco lo cuestioné. Los primeros años en Estados Unidos fueron incómodos porque no hablaba inglés, sin embargo, ver la lucha de mi madre y abuelos me inspiró y me motivó mucho. Me fue forjando como una persona humilde y dispuesta a luchar por sus metas, porque, aunque se vean distantes, se pueden alcanzar”, dijo el joven.

Seguir los pasos correctos

La escuela sí importa, y mucho, asegura el joven. Por eso cuando la familia Rodríguez Acosta emigró al sur de Florida para establecerse en Coral Springs, luchó por mudarse y acceder al mejor high school (escuela de enseñanza secundaria) para David.

“Vivíamos en un lugar de bajo poder adquisitivo en el que por desgracia las escuelas no eran de alto rendimiento. No obstante, mi familia trabajó muy duro para mudarnos a una zona donde había un excelente high school. Y el mensaje que quiero dar es que no solo es posible, sino probable ir a las mejores universidades de Estados Unidos siguiendo los pasos correctos”.

Realizar actividades extracurriculares durante los veranos, además de pedir ayuda a los consejeros y profesores, son algunas de las recomendaciones que comparte David José Florez Rodríguez, para quien la guía de sus maestros fue fundamental.

“No estaría aquí si no fuera por ellos. La primera vez que visité la Casa Blanca en Washington D.C., fue gracias a un programa de verano que me recomendó mi profesor de matemáticas”, recordó el David José, que también ha realizado cursos en las universidades de Harvard y Kansas.

“Después de los 12 años, vale la pena destinar los veranos a actividades que valgan la pena”, asegura y advierte que “solo con buenas calificaciones no se llega a la meta”.

“Las universidades de la ‘ivy league’ reciben miles de solicitudes, y ser un buen estudiante no basta. En mi caso, mi solicitud fue considerada ya que participaba activamente en el equipo de natación, competía en las olimpiadas de matemáticas, era parte del club de reciclaje y protección al medioambiente, y junto a un amigo fundamos una organización sin fines de lucro”, dijo el joven para quien “la clave del éxito es no quedarse quieto”.

El término ‘Ivy League’ se usa más allá del contexto deportivo para referirse a la Universidad Brown, Universidad de Columbia, Universidad Cornell, Dartmouth College, Universidad Harvard, Universidad de Pensilvania, Universidad de Princeton y Universidad Yale. Son ocho instituciones de educación superior con connotaciones de excelencia académica y, selectividad en las admisiones. Están consideradas entre las universidades más prestigiosas del mundo.

“Si a alguien le interesa hacer servicio social, es impresionante encontrar una organización en esa área y colaborar a lo largo de los años. Ocupar posiciones de liderazgo y generar un impacto visible siempre impresiona a las universidades”, alertó el joven.

Consejos y recursos para el éxito

Destacando programas como Florida Virtual School, a través del cual los niños y adolescentes de las escuelas públicas pueden estudiar en línea y adelantar asignaturas, David José Florez Rodríguez revela qué otros portales educativos como estos ayudan considerablemente durante los procesos de solicitud de inscripción a las universidades, ya que demuestran motivación.

“Otros estados también ofrecen programas similares. Unos son gratis, y otros no, pero siempre se puede solicitar porque el que busca encuentra”, aconsejó.

Y ese sentido destacó también programas no acreditados como www.edx.org, www.coursera.org, www.khanacademy.org, el joven asegura que estos sitios y cursos en línea pueden ayudar a mejorar el desempeño académico, elevan las competencias y habilidades, y preparan para los exámenes como el SAT, AP, IB, y AICE.

“Muchos de estos sitios brindan recursos para tomar exámenes que otorgan crédito universitario (AP)”, apuntó David José, basado en su propia experiencia y también recomendó buscar programas universitarios para estudiantes de secundaria, ya que accediendo a ellos se pueden programar actividades académicas durante el verano.

“Mi abuelo es chofer, pero también sabe de jardinería, pintar, e incluso trabaja en construcción. Él hace lo que tenga que hacer para salir adelante. Al igual que mi madre y mi abuela, a quienes yo he acompañado a trabajar limpiando oficinas y casas. Digo esto porque ellos me enseñaron que la familia y los amigos son el pilar fundamental, y que todo sacrificio tiene su recompensa. Hay muchos recursos y tenemos que aprovecharlos, porque muchos de ellos son gratuitos, solo hay que tener la voluntad. No hay excusas”, dijo a la vez que agradece a sus amigos y familiares, mientras comentó sueños que desea cumplir.

“Tengo que agradecer a la familia Mezerhane que ha sido fundamental, al igual que mis amigos de Stanford. Ellos me ayudan a construir mi carrera. Por otra parte, tengo dos grandes anhelos: Mi madre tiene más de 40 años y está estudiando, y quiero ayudarla para que acceda a una buena universidad; y quiero guiar y orientar a los jóvenes inmigrantes como yo. A ellos quiero decirles y demostrarles que con perseverancia y disciplina todo se logra”, finalizó.