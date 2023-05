María Elvira Salazar pide beneificos de Ley de Ajuste a cubanos con I-220A  

“Estoy plenamente consciente de lo que están pasando cerca de 300.000, 4000.000, cubanos que tienen la I-220A. Entiendo muy bien que la I-220A no termina en nada. Ese grupo de gente no se puede acoger a la Ley de Ajuste Cubano. Entraron y después cuando se les acaba el permiso ya no saben qué van a hacer porque no tienen un camino seguro”, dijo la congresista.