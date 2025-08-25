Powerball juega el décimo premio más grande en la historia

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.

El premio mayor de Powerball , que ha crecido sin parar durante todo el verano, subiendo como la espuma hasta convertirse en el décimo premio más grande en la historia de este popular juego.

Con una cifra estimada en 750 millones de dólares , la suerte está echada. Para aquellos que prefieran recibir su fortuna de una sola vez, el premio en efectivo asciende a 338,6 millones de dólares, detalla un comunicado oficial de la empresa.

La próxima oportunidad de jugar está a la vuelta de la esquina. La búsqueda de un boleto ganador que acierte los seis números está más intensa que nunca.

"La energía de perseguir un premio monumental de Powerball ha vuelto con toda su fuerza", comentó Matt Strawn, presidente del Grupo de Productos de Powerball y director ejecutivo de la Lotería de Iowa. "Con solo un boleto de 2 dólares, tienes la oportunidad de ser el próximo millonario y, además, una parte de cada venta beneficia directamente a las comunidades locales".

El sorteo de este lunes será el número 37 desde que el premio mayor fue reclamado por última vez el pasado 31 de mayo de 2025 en California. En caso de que haya un ganador, tendrá la opción de elegir entre la suma total de 750 millones en pagos anuales o los 338,6 millones en un solo pago. Si opta por la anualidad, recibirá un pago inmediato y luego 29 pagos que aumentarán un 5% cada año, para asegurar un futuro sin preocupaciones.

Los resultados del sorteo del sábado

A pesar de que nadie se llevó el gran premio en el sorteo del sábado 23 de agosto, la suerte estuvo del lado de varios jugadores. Los números ganadores fueron las bolas blancas 11, 14, 34, 47, 51 y la Powerball 18. Aunque el premio mayor se mantuvo, tres boletos ganaron importantes sumas al acertar las cinco bolas blancas. Dos de ellos, comprados en Maine y Nueva York, se llevaron 1 millón de dólares cada uno. Un tercer boleto, vendido en Dakota del Sur, duplicó sus ganancias a 2 millones de dólares gracias a la opción Power Play.

Además, hubo 31 boletos que ganaron 50,000 dólares y otros cinco que obtuvieron 100,000 dólares, demostrando que hay muchas formas de ganar.

Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares y se pueden comprar en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Los sorteos se transmiten en vivo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET desde Tallahassee, Florida, y en Powerball.com. Aunque la probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es de 1 en 24.9.

FUENTE: Redacción/ powerball.com