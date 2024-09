Proyectan aumento de pago mensual del Seguro Social para 2025

MIAMI .- El costo de vida por las nubes y una inflación que no cede ha generado no solo el necesario aumento de salarios en muchos sectores, sino también el ajuste que cada año realiza la Administración del Seguro Social (SSA) . Así, más de 70 millones de beneficiarios podrán tener una idea de cuánto dinero recibirán en 2025.

La Oficina de Estadísticas Laborales (U.S. Bureau of Labor Statistics, BLS) reportó que según el Índice de Precios al Consumidor para todos los consumidores urbanos (IPC-U), durante los últimos 12 meses (es decir, de agosto de 2023 a agosto de 2024), los precios aumentaron un 2,5%.

Este medidor, utilizado para evaluar la inflación en el país, afecta las proyecciones del ajuste por costo de vida (en inglés cost-of-living adjustment, o COLA), para los pagos mensuales del Seguro Social en el próximo año.

Más dinero del Seguro Social

Este aumento del costo de vida ha llevado a proyectar un incremento del pago mensual del 2,5% para 2025, lo que representa unos 48 dólares más en el cheque del Seguro Social para jubilados, y unos 38 dólares de aumento en el beneficio para sobrevivientes, así como para quienes reciben seguro por incapacidad.

Sin embargo, este aumento es el más bajo desde 2021, pues responde a datos del Gobierno sobre una disminución de la inflación con respecto al año anterior, algo que no termina de convencer a los consumidores.

En 2025 se cumplirán 90 años de la promulgación de la Ley de Seguridad Social, en 1935. Desde entonces, el Seguro Social ha sido motivo de polémica en diversas administraciones y en consonancia con los vaivenes de la economía nacional.

Ajustes por costo de vida automaticos recibidos desde 1975 Foto SSA Ajustes por costo de vida automáticos recibidos desde 1975. Social Security Administration

Aún no es suficiente

Según resaltó The Senior Citizens League (TSCL) tras una encuesta de este año en la que el 65% de las personas mayores afirmó que había gastado alrededor de 2.000 dólares mensuales, ahora, como consecuencia del aumento del costo de vida “los estadounidenses mayores están utilizando una mayor parte de sus ingresos cada mes sólo para sobrevivir en comparación con hace un año”.

“Las personas mayores de bajos ingresos tampoco son las únicas que han visto aumentar sus gastos. Más personas mayores también gastan al menos $4,000 o $6,000 por mes en comparación con 2023, mientras que menos personas pueden arreglárselas con $1,000 o menos”, afirmó TSCL.

Como dijo a AARP Alicia Munnell, directora del Center for Retirement Research de Boston College, “las personas todavía no están contentas porque los precios son altos”. No obstante, admitió que “estamos saliendo de esta situación inflacionaria y del daño que causó”.

La notificación oficial de estos cambios, con la cifra definitiva, emitida por la Administración del Seguro Social, se espera para el 10 de octubre.

Un poco de historia

Existen aumentos anuales en los beneficios del Seguro Social para compensar los efectos corrosivos de la inflación sobre los ingresos fijos. Estos aumentos, ahora conocidos como Ajuste por costo de vida (COLA por sus siglas en inglés), son una característica del programa.

Si nos remontamos a la historia de dicho programa, el presidente Franklin D. Roosevelt promulgó la Ley de Seguridad Social el 14 de agosto de 1935, para brindar ingresos para que los trabajadores planificaran su jubilación, así como protección de seguro social a los trabajadores que quedaban discapacitados y a las familias que perdían a un sostén de familia.

Como se lee en la página de la Administración del Seguro Social, allá por el año 1940, en enero, cuando Ida May Fuller recibió su primer pago de beneficios de $22,54, esta sería la misma cantidad que recibiría cada mes durante los siguientes 10 años. Para Ida May Fuller y los millones de otros beneficiarios del Seguro Social como ella, el monto de ese primer cheque de beneficios era la cantidad que podían esperar recibir de por vida.

No fue hasta las Enmiendas de 1950 que el Congreso legisló por primera vez un aumento de los beneficios. Se volvieron a calcular los pagos de los beneficiarios actuales e Ida May Fuller, por ejemplo, vio cómo su cheque mensual aumentaba de $22,54 a $41,30.

Estos nuevos cálculos surtieron efecto en septiembre de 1950 y aparecieron por primera vez en los controles de octubre de 1950.

Además, se legisló un segundo aumento para septiembre de 1952. Juntos, estos dos aumentos casi duplicaron el valor de los beneficios del Seguro Social para los beneficiarios existentes. A partir de ese momento, los beneficios se incrementaron sólo cuando el Congreso promulgó una legislación especial para ese propósito.

En 1972, se modificó la legislación para establecer, a partir de 1975, asignaciones anuales automáticas por costo de vida (es decir, COLA) basadas en el aumento anual de los precios al consumidor.

Los beneficiarios ya no tienen que esperar una ley especial del Congreso para recibir un aumento de beneficios y la inflación ya no drena el valor de los beneficios del Seguro Social.

AFP__clinton - 6 de julio de 1998 El presidente estadounidense Bill Clinton (derecha) hace una declaración sobre la atención médica mientras la Secretaria de Salud y Servicios Humanos, Donna Shalala (centro), y el Administrador de Seguridad Social, Kenneth Apfel (izq.), escuchan, el 6 de julio de 1998 en la Casa Blanca en Washington. LUKE FRAZZA / AFP

En 1998, el presidente Bill Clinton tomó una serie de medidas vinculadas con el Seguro Social, como la presentación de una conferencia que estuvo abierta a sugerencias de los invitados.

Asimismo, preparó las bases para proponer un panel de análisis en torno a inversiones, educar a la población sobre los problemas de la financiación a largo plazo, y proteger el Seguro Social del aumento de tasas de impuestos sobre la nómina.

AFP__Secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow - 2005 El Secretario del Tesoro de Estados Unidos, John Snow, revisa sus notas durante una conferencia de prensa celebrada el 23 de marzo de 2005 en Washington, DC, sobre los informes de 2005 del Fondo Fiduciario de Medicare y la Seguridad Social. Snow, que también es presidente de la junta directiva de la Seguridad Social y Medicare, anunció que el fondo fiduciario de la Seguridad Social quebrará en 2041, un año antes de lo estimado anteriormente y que Medicare, el gigantesco programa de atención médica para los ancianos y discapacitado, se enfrenta a la insolvencia en 2020. PAUL J. RICHARDS / AFP

En 2005, durante la Administración de George Bush, John Snow, Secretario del Tesoro, planteó su compromiso para reducir el déficit y recordó que la prioridad de la presidencia era atender la crisis del Seguro Social.

En 2009 personas mayores en EEUU lanzaron una petición apoyada por el entonces senador de Vermont, Bernie Sanders, para que el Congreso aprobara un pago único de ajuste por costo de vida de 250 dólares en 2010.

AFP__SeniorsPetitionCongressForSocialSecurityC - Bernie Sanders - Seguro Social El senador Bernie Sanders (I-VT) habla en una conferencia de prensa en la que presenta peticiones al Congreso firmadas por más de cien mil personas mayores en todo el país el 30 de septiembre de 2009 en Washington, DC. Las peticiones instan a que el Congreso apruebe un pago único de ajuste por costo de vida de 250 dólares en 2010. Win McNamee/Getty Images/AFP

En 2011 hubo varias protestas protagonizadas por personas de la tercera edad en contra de recortes a programas federales, incluido el Seguro Social.

AFP__medicare seguro social 2011 Manifestantes, entre ellos muchos ciudadanos mayores, protestan contra los recortes a los programas federales de seguridad social, incluidos el Seguro Social, Medicare y Medicaid, el 7 de noviembre de 2011 en Chicago, Illinois. Unos 40 de los manifestantes fueron arrestados, citados y liberados después de que bloquearon una intersección del centro y rechazaron las órdenes de la policía de moverse. Scott Olson/Getty Images/AFP

FUENTE: Senior Citizens League / Social Security Administration / U.S. Bureau of Labor Statistics