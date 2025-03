Régimen chavista busca repatriar a miembros del Tren de Aragua enviados de EEUU a cárcel salvadoreña

Los migrantes a los que la administración demócrata de Joe Biden permitió el ingreso ilegal a EEUU fueron llevados al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), al sureste de San Salvador, creado hace tres años en el marco de su cruzada contra las pandillas. El gobierno salvadoreño divulgó videos del despliegue militar en el Cecot, donde eran arrodillados para raparles las cabezas.

"Lo que se está cometiendo contra los venezolanos secuestrados en El Salvador y contra los migrantes venezolanos en Estados Unidos es un crimen de lesa humanidad y así lo vamos a denunciar en todas las instancias", dijo el presidente del parlamento y jefe negociador con Washington, Jorge Rodríguez.

"No vale la pena el supuesto sueño americano convertido en pesadilla salvadoreña", añadió Rodríguez. "Es un vulgar secuestro lo que está ocurriendo".

El chantaje que no resultó

En declaraciones recientes transmitidas por el canal del Estado, Maduro afirmó que la decisión del Gobierno estadounidense de eliminar la Licencia General 41, emitida por el expresidente Joe Biden en noviembre de 2022, había "dañado" las comunicaciones y los vuelos de deportación de venezolanos, que había acordado con EEUU, tras la visita del enviado especial de Trump, Richard Grenell.

"Ahora tenemos un problemita ahí, porque con eso que ellos hicieron han dañado las comunicaciones que habíamos abierto. Y a mí me interesaba (...) porque yo me quería traer a todos los venezolanos que tienen presos y perseguidos allá injustamente, solo por ser migrantes (indocumentados)", justificó Maduro para no repatriar a sus connacionales.

Aseguró que "estaban preparados" para más vuelos de deportación de migrantes venezolanos, pero que la postura de la administración republicana "afectó los viajes".

Chavismo llama a manifestaciones

Trump incluyó en febrero en su lista de organizaciones terroristas al Tren de Aragua, y los declaró el sábado enemigos extranjeros bajo una ley de 1798 para hacer expedita su deportación. La expulsión se llevó a cabo pese a que el decreto fue impugnado temporalmente por un juez cuando el avión que transportaba a los delincuentes había partido horas antes, una medida que la Casa Blanca apeló.

Rodríguez participó en las negociaciones con el gobierno Trump, tras asumir el poder, que llevaron a la reanudación de los vuelos de repatriación de centenares de migrantes, incluido un grupo de personas que habían sido llevadas a la cárcel de Guantánamo.

Los contactos se hicieron pese a que ambos países no tienen relaciones desde 2019 y que Washington no reconoce el cuestionado tercer mandato del presidente izquierdista Nicolás Maduro.

Rodríguez llamó además a manifestaciones martes y miércoles "para levantar y elevar nuestro grito" contra la medida.

"No vamos a descansar hasta que rescatemos a los secuestrados en El Salvador", insistió. "Vamos a mandar todos los aviones que tengamos que mandar a todas las partes del mundo a buscar a nuestros hermanos venezolanos".

El jefe negociador dijo además que propondrá desde el Parlamento a Maduro que "emita una solicitud para que ningún venezolano viaje a los Estados Unidos".

"Ese no es un país seguro", señaló. "Hacemos un llamamiento a todos los venezolanos a que se vengan a Venezuela".

Más de 8 millones de venezolanos, casi un 25% de la población en Venezuela, han huido debido a la políticas del chavismo que gobierna desde hace un cuarto de siglo.

FUENTE: Con informaciòn de AFP