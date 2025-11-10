lunes 10  de  noviembre 2025
CRISIS

Senado de EEUU da un paso importante para poner fin al largo cierre gubernamental

Estos 40 días de cierre gubernamental han paralizado la financiación de los programas federales, han provocado el caos en los aeropuertos y han dejado a cientos de miles de empleados federales suspendidos o sin paga desde el 1 de octubre

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.

JIM WATSON/AFP

WASHINGTON.- El Senado de Estados Unidos dio un paso importante el domingo para poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia al abrir el camino para un debate formal sobre el presupuesto destinado a las agencias federales.

Estos 40 días de cierre gubernamental han paralizado la financiación de los programas federales, han provocado el caos en los aeropuertos y han dejado a cientos de miles de empleados federales suspendidos o sin paga desde el 1 de octubre.

Lee además
Jacqueline García Roves, alcaldesa interina de Hialeah, durante el anuncio.
ESTAMOS CON USTEDES

Hialeah lanza plan de ayuda para residentes afectados por cierre del gobierno federal
La gente espera en la fila del control de seguridad en el Aeropuerto Intercontinental George Bush en Houston, Texas, el 4 de noviembre de 2025.
Seguridad aérea

EEUU anuncia que reducirá el tráfico aéreo en 40 aeropuertos del país ante el cierre del Gobierno

Legisladores republicanos y demócratas acordaron el domingo por la noche dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales.

Después de ese pacto, la cámara liderada por los republicanos aprobó una votación procesal por 60 votos contra 40, que establece un límite estricto sobre cuánto tiempo más los senadores pueden discutir la medida legislativa.

Este principio de acuerdo otorga a los legisladores un máximo de 30 horas adicionales para llevar a cabo el debate antes de votar la moción, que solo necesitará 50 votos para aprobarse.

La medida tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos antes de ser presentada al presidente Donald Trump, un proceso que podría tomar días.

"Parece que estamos cerca de terminar con el cierre" gubernamental, dijo Trump a periodistas al llegar a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Según los legisladores, el acuerdo buscar financiar el programa de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses (uno de cada ocho), actualmente suspendido.

También incluye revertir el despido de miles de empleados federales el mes pasado y someter a votación la extensión de la ayuda para la atención médica, que vence a fin de año.

La propuesta "protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el 'shutdown', y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo", afirmó el senador demócrata Tim Kaine en un comunicado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, votó en contra.

"Los republicanos han pasado los últimos 10 meses desmantelando el sistema de salud, aumentando los costos y haciendo cada día más difícil para las familias estadounidenses", dijo en la Cámara Alta.

La perspectiva de una reanudación de las operaciones en la economía más grande del mundo ayudó a mitigar las preocupaciones que persisten en los mercados, con subidas moderadas en las principales bolsas asiáticas y europeas.

Preocupaciones por el Día de Acción de Gracias

Debido al impacto del cierre del gobierno en el control del tráfico aéreo, más de 3.000 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y más de 10.000 sufrieron retrasos el domingo, según el sitio web FlightAware.

Entre los aeropuertos afectados se encontraban Newark y LaGuardia en Nueva York, el O'Hare en Chicago y el Hartsfield-Jackson en Atlanta.

Desde el viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA), el regulador del transporte aéreo estadounidense, ha pedido a las aerolíneas que reduzcan gradualmente sus vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que trabajan sin paga.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el domingo que un cierre prolongado del gobierno empeoraría la situación, con la proximidad del Día de Acción de Gracias a finales de mes, que también da inicio a la temporada de compras navideñas, de la que dependen muchos minoristas.

Varios congresistas demócratas expresaron su oposición al acuerdo, entre ellos la representante Alexandria Ocasio-Cortez: "La gente quiere que mantengamos nuestra posición por una razón. Esto no se trata de apelar a una base. Se trata de las vidas de las personas", escribió la demócrata en X.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, también criticó la medida con una sola palabra en X: "Patético".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU se prepara para caos en aeropuertos por parálisis presupuestal de los demócratas

Crisis en el Partido Demócrata: la mayoría de sus simpatizantes lo ve sin rumbo ¿Seguirá la vía de Mamdani?

Expresidente Álvaro Uribe anuncia que aspirará al Senado tras anulación de su condena

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

María Corina Machado y Edmundo González, líderes de la oposición de Venezuela.  
INMIGRACIÓN

María Corina Machado y Edmundo González solicitan a gobierno de EEUU nuevo estatus para venezolanos

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.
CUBA

Régimen llega con las manos vacías y obstruye gestión de ayuda a damnificados

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial

El presidente de Rusia Vladimir Putin en una reunión de gobierno en el Kremlin.
CONFLICTO

Sin Turquía e India como clientes, Rusia se vería en serios aprietos

Régimen de Maduro protege la extracción ilegal del oro en el Arco Minero, en Venezuela.
VENEZUELA

Alertan que el régimen de Maduro "raspa la olla" del oro en Amazonas: ¿Cartel de los Soles en crisis?

Te puede interesar

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.
CRISIS

Senado de EEUU da un paso importante para poner fin al largo cierre gubernamental
Devin Jaramillo, de 27 años, oficial de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade en el area de Kendall. 
HOMENAJE

Líderes de Florida condenan el asesinato del oficial Devin Jaramillo y expresan su apoyo a la familia

El precio de la gasolina en Florida fluctúa acorde al valor de la demanda y la oferta, entre otras cuestiones.
LA MÁS BARATA DEL AÑO

El precio de la gasolina en Florida cae a su nivel más bajo de 2025

El presidente francés, Emmanuel Macron, durante su discurso en la Asamblea General de la ONU.
MUSEOS

Presidente Macron promete recuperar joyas robadas del Louvre

Los candidatos Eileen Higgins y Emilio González. 
FUTURO MUNICIPAL

Miami elige nuevo rumbo, Higgins y González a segunda vuelta en una elección crucial