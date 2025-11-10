Senado de EEUU da un paso importante para poner fin al largo cierre gubernamental

El presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson habla en una conferencia de prensa en el Capitolio.

WASHINGTON. - El Senado de Estados Unidos dio un paso importante el domingo para poner fin al cierre gubernamental más largo de su historia al abrir el camino para un debate formal sobre el presupuesto destinado a las agencias federales.

Estos 40 días de cierre gubernamental han paralizado la financiación de los programas federales, han provocado el caos en los aeropuertos y han dejado a cientos de miles de empleados federales suspendidos o sin paga desde el 1 de octubre.

Legisladores republicanos y demócratas acordaron el domingo por la noche dotar de fondos al gobierno federal hasta enero, tras disputas sobre subsidios de atención médica, beneficios alimentarios y los despidos de empleados federales.

Después de ese pacto, la cámara liderada por los republicanos aprobó una votación procesal por 60 votos contra 40, que establece un límite estricto sobre cuánto tiempo más los senadores pueden discutir la medida legislativa.

Este principio de acuerdo otorga a los legisladores un máximo de 30 horas adicionales para llevar a cabo el debate antes de votar la moción, que solo necesitará 50 votos para aprobarse.

La medida tiene que ser aprobada por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos antes de ser presentada al presidente Donald Trump, un proceso que podría tomar días.

"Parece que estamos cerca de terminar con el cierre" gubernamental, dijo Trump a periodistas al llegar a la Casa Blanca después de pasar el fin de semana en su residencia de Mar-a-Lago en Florida.

Según los legisladores, el acuerdo buscar financiar el programa de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses (uno de cada ocho), actualmente suspendido.

También incluye revertir el despido de miles de empleados federales el mes pasado y someter a votación la extensión de la ayuda para la atención médica, que vence a fin de año.

La propuesta "protegerá a los funcionarios federales contra los despidos injustificados, reincorporará a aquellos que fueron despedidos erróneamente durante el 'shutdown', y garantizará que los funcionarios federales reciban su salario retroactivo", afirmó el senador demócrata Tim Kaine en un comunicado.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, votó en contra.

"Los republicanos han pasado los últimos 10 meses desmantelando el sistema de salud, aumentando los costos y haciendo cada día más difícil para las familias estadounidenses", dijo en la Cámara Alta.

La perspectiva de una reanudación de las operaciones en la economía más grande del mundo ayudó a mitigar las preocupaciones que persisten en los mercados, con subidas moderadas en las principales bolsas asiáticas y europeas.

Preocupaciones por el Día de Acción de Gracias

Debido al impacto del cierre del gobierno en el control del tráfico aéreo, más de 3.000 vuelos en Estados Unidos fueron cancelados y más de 10.000 sufrieron retrasos el domingo, según el sitio web FlightAware.

Entre los aeropuertos afectados se encontraban Newark y LaGuardia en Nueva York, el O'Hare en Chicago y el Hartsfield-Jackson en Atlanta.

Desde el viernes, la Administración Federal de Aviación (FAA), el regulador del transporte aéreo estadounidense, ha pedido a las aerolíneas que reduzcan gradualmente sus vuelos para aliviar la presión sobre los controladores de tráfico aéreo, que trabajan sin paga.

El secretario de Transporte, Sean Duffy, advirtió el domingo que un cierre prolongado del gobierno empeoraría la situación, con la proximidad del Día de Acción de Gracias a finales de mes, que también da inicio a la temporada de compras navideñas, de la que dependen muchos minoristas.

Varios congresistas demócratas expresaron su oposición al acuerdo, entre ellos la representante Alexandria Ocasio-Cortez: "La gente quiere que mantengamos nuestra posición por una razón. Esto no se trata de apelar a una base. Se trata de las vidas de las personas", escribió la demócrata en X.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, también criticó la medida con una sola palabra en X: "Patético".

FUENTE: Con información de AFP