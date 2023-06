Tiroteos en fin de semana dejan saldo de 10 muertos y más de 50 heridos

A continuación un vistazo a las balaceras del fin de semana:

Idaho

La policía encontró a cuatro personas que murieron por heridas de bala, según reportes de prensa.

El tiroteo ocurrió en unidades de viviendas múltiples detrás de la Iglesia Congregacional de Mountain View en la ciudad, a unos 58 kilómetros (36 millas) al este de Coeur d’Alene, indicó el Shoshone News-Press en la página de Facebook del periódico.

La Policía Estatal de Idaho dijo que un hombre de 31 años fue detenido, informó KXLY-TV. Un vecino en el lugar dijo al canal de televisión que había una disputa en curso entre vecinos del lugar.

La policía del condado Shoshone señaló que el Departamento de Policía de Kellogg y la policía estatal estaban dirigiendo la investigación.

El Departamento de Policía de Kellogg no respondió de momento a un correo electrónico de The Associated Press en busca de información adicional.

Willowbrook, Illinois

Una persona murió y al menos 22 resultaron heridas durante un tiroteo a primeras horas del domingo durante una fiesta en un estacionamiento de un suburbio de Chicago, donde cientos de personas se habían reunido para celebrar el Juneteenth, indicaron las autoridades.

El Departamento de Policía del condado DuPage se refirió a una “reunión pacífica” que de repente se tornó violenta en Willowbrook, a unos 32 kilómetros (20 millas) al suroeste de Chicago.

De momento se desconoce el motivo del ataque. Robert Carroll, portavoz policial, dijo que las autoridades estaban entrevistando a “personas de interés” en la balacera, reportó el Daily Herald.

Una testigo, Markeshia Avery, dijo que la celebración era para recordar el Juneteenth, el feriado federal del lunes que conmemora el día de 1865 en el que esclavos de Galveston, Texas, se enteraron que habían sido liberados, dos años después de la Proclamación de Emancipación.

“Empezamos a escuchar disparos, por lo que nos tiramos al suelo hasta que se detuvieron”, declaró Avery a la cadena WLS-TV.

Estado de Washington

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas cuando un hombre armado comenzó a disparar “aleatoriamente” hacia una multitud en un área de acampar en el estado de Washington, donde iban a pasar la noche para poder acudir a un festival de música cercano el sábado, dijo la policía.

El sospechoso resultó baleado durante un enfrentamiento con policías y fue detenido a varios cientos de metros de distancia del festival Beyond Wonderland, de música electrónica para bailar.

Un aviso público alertó a las personas que había un tirador activo en el área, y les recomendó “correr, esconderse o pelear”.

El festival continuó hasta primeras horas del domingo, según el portavoz del Departamento de Policía del condado Grant, Kyle Foreman. Los organizadores tuitearon posteriormente que el concierto del domingo fue cancelado.

Centro de Pensilvania

Un policía estatal murió y otro resultó gravemente herido con horas de diferencia en dos incidentes relacionados el sábado en el centro de Pensilvania después de que un hombre armado atacó un cuartel de la policía del estado.

El sospechoso condujo su camioneta al estacionamiento del cuartel Lewistown aproximadamente a las 11:00 de la mañana del sábado y disparó con un fusil de alto calibre a autos patrulla antes de huir, dijeron las autoridades el domingo.

El teniente James Wagner, de 45 años, fue herido de gravedad tras toparse con el sospechoso a varios kilómetros de distancia en la localidad de Mifflintown. Posteriormente, el policía Jacques Rougeau Jr., de 29 años, fue emboscado y muerto por un balazo que perforó el parabrisas de su auto patrulla mientras conducía en el cercano municipio de Walker.

El sospechoso de 38 años fue muerto a tiros tras una intensa balacera, dijo el teniente coronel George Bivens, que usó un helicóptero para coordinar la búsqueda.

“Lo que vi... fue una de las balaceras más intensas e increíbles que haya visto”, declaró Bivens, elogiando a los policías por iniciar una enérgica búsqueda a pesar del hecho de que se enfrentaban a un arma que “perforaría cualquiera de los chalecos antibalas que tenían disponibles”.

Hasta el momento se desconocía el motivo.

San Luis

En un tiroteo en un edificio de oficinas del centro de San Luis murió un joven de 17 años y otros 10 adolescentes resultaron heridos el domingo en la madrugada, informó el comisionado de policía de la ciudad, Robert Tracy.

Tracy identificó a la víctima fallecida como Makao Moore. Un portavoz dijo que un menor de edad en posesión de un arma de fuego se encuentra detenido por considerársele persona de interés.

Los adolescentes celebraban una fiesta en un espacio de oficinas al momento en que se desató el tiroteo aproximadamente a la 1:00 de la mañana del domingo.

Las víctimas tienen entre 15 y 19 años y algunas recibieron varias heridas de bala. Una joven de 17 años sufrió una lesión grave en la espina dorsal luego de caer y ser pisoteada durante la estampida, añadió Tracy.

En el suelo se encontraron casquillos de fusiles tipo AR y otras armas de fuego.

Sur de California

Un tiroteo en una fiesta con piscina en una residencia del sur de California dejó ocho heridos, informaron autoridades el sábado.

KABC-TV informó que las autoridades respondieron a un reporte poco después de la medianoche en Carson, California, al sur de Los Ángeles.

Las edades de las víctimas oscilan entre 16 y 24 años, indicó el Departamento de Policía del condado Los Ángeles en un comunicado. Fueron trasladadas a hospitales, dos de ellas en estado crítico, añadió.

Las autoridades encontraron a otro joven de 16 años con una herida de bala cuando respondieron a un reporte sobre un vehículo que chocó contra un muro a poca distancia del tiroteo inicial.

Baltimore

Seis personas resultaron heridas el viernes en la noche en una balacera en Baltimore. Se anticipa que todas ellas sobrevivan.

Agentes escucharon disparos en el norte de la ciudad poco antes de las 9 de la noche y encontraron a tres hombres con varias heridas de bala. Los paramédicos los trasladaron a hospitales de la zona.

Posteriormente, la policía se enteró de otras tres víctimas que llegaron a pie a hospitales del área con heridas de bala que no ponían en riesgo sus vidas.

Los lesionados tienen entre 17 y 26 años, dijo Lindsey Eldridge, portavoz del Departamento de Policía de Baltimore.

San Francisco

Seis personas resultaron heridas después de un tiroteo de “coche a coche” en las calles de San Francisco el domingo por la noche, dijo la policía.

Dos víctimas sufrieron heridas de bala, una con lesiones potencialmente mortales, en el tiroteo en movimiento que comenzó poco antes de las 7:00 de la tarde, indicó el domingo el jefe de policía de San Francisco, Bill Scott, en una conferencia de prensa.

Los sospechosos en dos autos, una camioneta SUV negra y un sedán blanco, “condujeron de manera muy imprudente y se persiguieron mientras se disparaban” cerca de la costa norte, dijo Scott. El área incluye Fisherman’s Wharf, una de las zonas turísticas más concurridas de la ciudad.

Tres personas resultaron heridas por fragmentos de vidrio causados por “disparos errantes”, dijo Scott, y ninguna de las lesiones se consideró potencialmente mortal.

Dos menores, de 10 y 16 años, fueron atropelladas por uno de los dos vehículos cuando cruzaban la calle con sus bicicletas. La niña resultó herida y fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida, mientras que la adolescente no resultó herida, dijo Scott.

Tiroteo Hollywood Los tiroteos se han vuelto frecuentos en los Estados Unidos. AP

FUENTE: Con informacion de AP/EUROPA PRESS