Tras un día de graves sucesos Congreso debate proclamación de Biden

Al cierre de esta edición la cámara debate la certificación y se dará el resultado cuando se vuelva a convocar.

El Senado de Estados Unidos rechazó abrumadoramente la noche una primera objeción a la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales, luego de que partidarios del presidente Donald Trump asaltaran el Capitolio, forzando un retraso en la certificación de resultados.

Los legisladores votaron 93 a 6 en contra del esfuerzo por rechazar el conteo electoral de Arizona, superando el primer obstáculo en la ratificación de las elecciones del 3 de noviembre.

El Congreso de Estados Unidos reanudó el conteo de votos electorales la noche de este miércoles, luego que el Capitolio fue despejado de manifestantes.

El Congreso en pleno se reunió a las 8pm en el Capitolio. Los legisladores ingresaron escoltados por miembros de la Guardia Nacional.

La presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi había anunciado horas antes que el Congreso reanudaría el conteo de votos electorales el miércoles por la noche.

"Tras consultar con el portavoz (demócrata Senty) Hoyer y con el responsable de disciplina de voto (Jim) Clyburn y hablar con el Pentágono, el Departamento de Justicia y el vicepresidente (Mike Pence), hemos decidido que debemos seguir adelante esta misma noche en el Capitolio una vez que nos den luz verde para su uso. El portavoz Hoyer remitirá más instrucciones en una próxima comunicación", afirmó Pelosi en una misiva remitida a los congresistas.

El sargento en armas de la Cámara de Representantes, Paul Irving, informó a los congresistas poco antes de las 17.00 horas (23.00 horas) de que el Capitolio está ya bajo control, según ha explicado posteriormente el propio Irving en declaraciones a la prensa recogidas por la emisora pública estadounidense NPR.

Mientras, el senador demócrata Joe Manchin reafirmó la intención de los congresistas de concluir el proceso de certificación esta misma noche. "Estos matones no nos van a echar", dijo en referencia a los simpatizantes de Trump que demandan una revisión en los resultados electorales alegando que hubo "fraude".

Incluso congresistas considerados afines a Trump como el senador Josh Hawley han manifestado que el Congreso "debe retomar sus funciones y acabar el trabajo".

El Congreso, reunido en sesión conjunta de la Cámara de Representantes y el Senado, ha podido certificar antes de la interrupción solo dos estados: Alabama y Alaska, con lo que suma doce votos del colegio electoral, todos ellos favorables a Trump. Mientras los resultados de Arizona han sido objetados.

El proceso se realiza estado por estado y por orden alfabético hasta sumar los 538 votos del Colegio Electoral, uno por cada congresista y tres por Washington DC.

entretanto el Partido Republicanocondenó "enérgicamente" el asalto al Capitolio de Estados Unidos en plena sesión de certificación de los resultados de las elecciones presidenciales de noviembre y recordó que estos actos violentos no son "actos de patriotismo".

A través de un comunicado, el partido pidió a "todos los involucrados que escuchen a las fuerzas de seguridad y ayuden a restablecer el orden en la capital" del país.

"Estas escenas violentas que hemos presenciado no representan actos de patriotismo, sino que son un ataque contra nuestro país y los principios que lo fundan"

Además, recordaron que "nuestros Padres Fundadores establecieron una nación de leyes, no una nación de anarquía"

Varios congresitas han alabado el trabajo de los cuerpos policiales en este inicio del cónclave.

El líder republicano de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, reanudó la sesión en la Cámara Alta estadounidense con la voluntad de certificar al ganador de las elecciones de 2020 "siguiendo las leyes y la Constitución".

"El Senado no será intimidado, no nos sacarán de esta cámara matones, mafiosos o amenazas, no nos arrodillaremos ante la intimidación", dijo McConnell tras retomar la sesión del Senado que se ha visto interrumpida el miércoles por la tarde cuando una turba de manifestantes ha accedido a las inmediaciones del Capitolio.

En este sentido, la cámara "empezó esta tarde con la labor de honrar la voluntad del pueblo estadounidense y contar los votos del Colegio Electoral. Hemos cumplido con esta misión durante más de dos siglos, hasta cuando nuestra nación ha estado en guerra (...) el reloj de nuestra democracia siempre ha seguido".

Los Estados Unidos "han enfrentado amenazas mucho peores" que la turba de esta tarde, ha señalado el senador republicano, tras considerar que "han fallado" en su misión y asegurar que la cámara prosigue con la intención de "formalizar la elección de los estadounidenses para el próximo presidente"

"Completaremos el proceso siguiendo las leyes y la Constitución y certificaremos al ganador de las elecciones de 2020", concluyó McConnell.

Por su parte, el vicepresidente, Mike Pence, añadió tras la reanudación de la sesión que "aquellos que han causado estragos hoy en el Capitolio no han ganado. La violencia nunca gana. La libertad gana".

Pence recalcó que el Capitolio "sigue siendo la casa del pueblo. Cuando nos volvamos a reunir en esta cámara, el mundo volverá a ser testigo de la resistencia y la fuerza de nuestra democracia".

El senador Marco Rubio relató que ha vivido toda su vida rodeado por gente que ha escapado de países donde todo era caótico, y lo que vivió hoy se parece mucho a eso... además pidió pasar página para construir el futuro de EEUU.