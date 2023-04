Trump afirma que este martes será acusado de 33 cargos

Embed

El exmandatario cargó de nuevo contra Bragg, a quien ha propuesto que se acuse a sí mismo "si realmente quiere limpiar su reputación". "Bragg debería dimitir ya", reiteró.

Asimismo, indicó que "no hay cambios ni sorpresas" respecto de las acusaciones de las que el fiscal informó directamente al gran jurado, y subrayó que "no hay delito" por su parte.

Trump arribó al aeropuerto La Guardia, en Nueva York, procedente de West Palm Beach, en Florida, en su avión particular Boeing 757, el lunes a las 3.36 pm, para comparecer ante un juez por supuestos delitos penales relacionados con el pago para comprar el silencio de una actriz porno durante la campaña presidencial de 2016.

Trump sería imputado por el pago secreto de 130.000 dólares a Clifford que realizó el exabogado del expresidente Michael Cohen , y que más tarde, según la acusación, fue reembolsado con dinero d ela cuenta de campaña presidencial.

De esta manera, Trump será el primer exmandatario estadounidense en ser imputado.

El expresidente publicó un comunicado en el que denunció "persecución política e interferencia electoral". "Esto no se ha hecho nunca antes en la historia de nuestra nación", recriminó, al tiempo que ha acusado a "los demócratas de la izquierda radical" de "una caza de brujas para destruir el movimiento 'Make America Great Again'" e incidió en que es "una persona completamente inocente".

Donald Trump NY 2023 Juicio.jpg El expresidente Donald Trump saluda a sus seguidores al llegar a la Torre Trump, el lunes 3 de abril de 2023, en Nueva York. Trump llegó a Nueva York el lunes para su reserva y comparecencia previstas al día siguiente por cargos derivados de pagos de dinero secreto durante su campaña de 2016. AP/Yuki Iwamura

Proceso penal histórico

Una corte de Manhattan espera este martes a que se produzca un acontecimiento extraordinario en la historia de Estados Unidos: el expresidente Donald Trump, que enfrenta varias investigaciones relacionadas con elecciones, se entregaría para ser procesado por cargos penales derivados de pagos para silenciar a mujeres en 2016.

Es probable que el proceso de fichar y leer los cargos a Trump sea relativamente breve -aunque no precisamente rutinario-. Al exmandatario se le tomarán las huellas, se le informará de los cargos exactos en su contra y él se pronunciará al respecto, se espera que declarándose no culpable.

Trump, que pasó por dos juicios políticos de la Cámara de Representantes federal pero nunca fue condenado en el Senado, se convertirá en el primer expresidente que enfrenta cargos penales. El 45to comandante en jefe de la nación será escoltado por el Servicio Secreto desde la Trump Tower a la corte, y allí se le podría tomar una foto para la ficha.

El abogado de Trump, Joe Tacopina, afirmó el martes que Trump no se declararía culpable de cargos menores, aunque eso pudiera resolver el caso. Dijo que no creía que el proceso llegara hasta un jurado, aunque admitió que “hay mucho misterio aquí porque estamos haciendo algo que no se ha hecho nunca”.

“Creo que habrá una imputación típica, que no toma mucho tiempo, 20 o 30 minutos. No habrá grilletes”, explicó Tacopina al programa de ABC “Good Morning America”. “Pero sí, será procesado como lo sería cualquier otro, hasta cierto punto”.

La policía de Nueva York se preparó para protestas de seguidores de Trump, que comparten la creencia del presidente de que las acusaciones del jurado investigador -y otras tres investigaciones en curso- tienen motivaciones políticas y pretenden debilitar su campaña para regresar a la Casa Blanca en 2024.

Una condena podría no impedir que Trump se presentara o ganara la presidencia en 2024.

En la corte de Manhattan se esperaba que fiscales liderados por el fiscal del distrito de Nueva York, Alvin Bragg, desvelaran los detalles de la acusación emitida la semana pasada por un jurado investigador. Entonces será cuando Trump y sus abogados defensores conocerán los detalles de los cargos en su contra.