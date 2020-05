Trump dice que volver a la normalidad en el golf significa grandes multitudes, sin máscaras

El PGA Tour planea regresar el 11 de junio en el Charles Schwab Challenge en Fort Worth, Texas. La gira ha dicho que no tendrá admiradores durante al menos un mes.

"Después de eso, con suerte, volverá", dijo Trump en su entrevista con el presentador de la NBC Mike Tirico. "Realmente queremos que vuelva a la normalidad, así que cuando tengamos a todos estos miles, decenas de miles de personas yendo a sus mayores y yendo a torneos de golf, queremos que tengan la misma experiencia. No queremos que tengan que usar máscaras y que hagan lo que hemos estado haciendo durante los últimos meses. Porque eso no está volviendo a la normalidad"-.

"Queremos volver a la normalidad donde hay grandes multitudes, y prácticamente están uno encima del otro y se divierten, no donde están preocupados", dijo. "Pero mientras tanto, hacen el distanciamiento social y lo practican. Y lo han estado haciendo realmente bien. El país está listo para comenzar a avanzar ".

No se permitieron fanáticos ni medios de comunicación para el partido de Skins en Seminole Golf Club en Juno Beach, Florida. Las mismas políticas estarán vigentes el próximo domingo en el cercano Medalist para un partido benéfico de Tiger Woods y Peyton Manning contra Phil Mickelson y Tom Brady.

Trump dijo que conoce a la mayoría de los jugadores del PGA Tour y que ha jugado con muchos de ellos. Eso incluye a McIlroy hace tres años. McIlroy criticó a Trump en el podcast del McKellar Journal esta semana por politizar la pandemia y dice que no volvería a jugar golf con él.

Tirico mencionó el nombre de McIlroy como uno de los que han jugado con Trump y de lo que hablan en el campo de golf. El presidente no mordió los recientes comentarios de McIlroy.

"Muchos de ellos son muy políticos, en realidad", dijo Trump. “A algunos les gusta mucho mi política, y probablemente a otros no. Supongo que los que no, no veo tanto ".