El Inter Miami tiene las armas para ganar un título esta temporada, pero ¿podrá superar a un enemigo agazapado?

Lionel Messi frente a Charlotte a principio de temporada. Charlotte será el próximo rival de Inter Miami.

A falta de nueve fechas para terminar la temporada regular de la MLS, el Inter Miami tiene la gran oportunidad de conseguir uno de sus objetivos del 2025 : conquistar un título.

Los rosanegros estuvieron cerca de consagrarse campeones de la CONCACAF Champions Cup, donde fueron semifinalistas, y en la Leagues Cup , donde cayeron 3-0 en la final contra los Sounders de Seattle. Y avanzaron hasta octavos de final en el Mundial FIFA de Clubes.

Ahora, el Inter Miami marcha en el sexto lugar en la MLS con 46 puntos en 25 partidos, en la Conferencia Este. Los cuatro primeros tienen jugados 29 encuentros: Union de Filadelfia, 57 puntos; Cincinnati, 52 ; y Charlotte y Nashville 50 cada uno.

Orlando City se ubica en quinto lugar con 47 puntos y 28 partidos jugados.

Estas cifras equivalen a decir que si ganan sus cuatro encuentros postergados, los rosanegros tomarán la vanguardia del torneo y tendrá posibilidades que conquistar por segundo año consecutivo el Supports Shield.

“Ahora tenemos que mirar el calendario”, señaló el entrenador del Inter Miami Javier Mascherano luego de perder la final contra los Sounders. “Tenemos muchos partidos que se vienen por la MLS y buscamos llegar lo más alto posible en la temporada regular y tratar de competir por conquistar la Copa MLS”. “Ahora tenemos que mirar el calendario”, señaló el entrenador del Inter Miami Javier Mascherano luego de perder la final contra los Sounders. “Tenemos muchos partidos que se vienen por la MLS y buscamos llegar lo más alto posible en la temporada regular y tratar de competir por conquistar la Copa MLS”.

Un calendario favorable

Lo estimulante para los rosanegros es que solo dos de los nueve rivales que les falta enfrentar en la temporada regular de la MLS tienen mejor puntaje que el Inter Miami: Nashville y Charlotte.

Quiere decir que si el Inter Miami hace prevalecer la presencia de sus grandes astros, Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez y Jordi Alba será un fuerte candidato a la corona de la MLS.

El Inter Miami viene de ser goleado 3-0 en la final de la Leagues Cup, pero el resultado es engañoso porque los rosanegros jugaron un buen partido, dominaron con el 68% de la posesión de la pelota contra 32% de Seattle y no pudieron liquidar el compromiso porque Messi y Tadeo Allente perdieron dos clarísimas ocasiones de gol, que de haber convertido solo una de ellas hubiese cambiado el rumbo del choque.

Un firme candidato

Es cierto que los Sounders dominaron todo el primer tiempo, pero también es justo aclarar que los primeros 20 minutos de la etapa complementaria fueron de control total de los rosanegros: el equipo jugó bien, circuló la pelota con inteligencia y precisión, arrinconó a su rival y creó situaciones de gol clarísimas.

Como el gol no llegó los Sounders tuvieron tiempo de acomodarse, el entrenador hizo un par de cambios para tapar los huecos.

Los rosanegros se desesperaron. En un contragolpe, los Sounders aumentaron la cuenta de penal y Mascherano se vio obligado a jugarse el todo por el todo en los últimos seis minutos del encuentro. De ello se aprovechó Seattle para anotar también de contragolpe el tercer gol que selló el partido.

Más allá de la goleada sufrida, el Inter Miami demostró que posee un equipo con los elementos para pelear por la MLS Cup y que será un firme candidato para conquistar el primer campeonato local en su historia.

El único factor en contra que tiene el Inter Miami es la intensa campaña que viene cumpliendo, con un promedio de alrededor de siete partidos por mes desde marzo pasado. En agosto jugó ocho encuentros y en septiembre le vienen seis, además de los dos partidos por las eliminatorias mundialistas que se jugarán en la primera quincena de septiembre.

Mascherano ha hecho algunas rotaciones, pero no lo suficiente como para darle un respiro a sus figuras principales.

Messi, por ejemplo, hará un recorrido de más de 22.000 kilómetros en más de una semana, porque de Miami viajó a Seattle, luego regresó y enrumbó a Buenos Aires para las eliminatorias sudamericanas. El 9 de septiembre viajaba de Buenos Aires a Guayaquil para el cierre de las eliminatorias y de ahí a Miami para reincorporarse al Inter Miami y estar listo para enfrentar a Charlotte y Seattle, de visitante y local, el 13 y 16 de septiembre, respectivamente.

Rodrigo de Paul estuvo un par de meses sin jugar con el Atlético Madrid y luego de su transferencia al Inter Miami no ha parado.

Inter Miami (8).jpg El argentino Tadeo Allende (derecha) celebra con sus compañeros, el uruguayo Luis Suárez (centro) y el venezolano Telasco Segovia, del Inter Miami, luego de anotar un gol en un partido, el 9 de marzo de 2025. AFP

Telasco Segovia también tendrá que incorporó a la selección de Venezuela para las eliminatorias, y Benjamín Cremaschi fue cedido a préstamo al Parma italiano.

Mascherano no tiene las cosas fáciles con un calendario casi sin pausa y de la manera cómo administre los minutos de juego a sus pupilos dependerá su éxito en la parte final y decisiva de la temporada.

Los próximos nueve partidos del Inter Miami

09 – 13 Charlotte vs. Inter Miami

09 – 16 Inter Miami vs. Seattle

O9 – 20 Inter Miami vs. D.C. United

09 – 24 New York City vs. Inter Miami

09 – 27 Toronto vs. Inter Miami

09 – 30 Inter Miami vs. Chicago

10 – 04 Inter Miami vs. New England

10 – 11 Inter Miami vs. Atlanta

10 – 18 Nashville vs. Inter Miami