Cano Health ofrece pruebas de COVID-19 a domicilio

Tenemos dosponible para todos los pacientes de Cano Health las pruebas de Covid-19.LLame al 855.CANO.MED (855.226.6633) para pedir una cita. Si no puedes venir a nuestros centros, iremos a su casa dentro de las 24 horas de su llamada.No baje la guardia!---At Cano Health we have Covid-19 tests for all of our patients.Call us at 855.CANO.MED (855.226.6633) to get an appointment. If you can't come to our centers, we'll go to your home within 24 hours of your call.Don't let your guard down!#StaySafe #StayHealthy #StayCanoStrong