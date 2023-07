Corales de Cayos de Florida afectados por altas temperaturas

“Los corales están pálidos, parece que el color se está drenando”, dijo Lesneski, quien pasó varios días en los arrecifes durante las últimas dos semanas. “Y algunos individuos son totalmente blancos. Y todavía tenemos más por venir”.

Esta semana, los científicos de la NOAA elevaron su sistema de advertencia de blanqueamiento de corales al Nivel de Alerta 2 para los Cayos, su nivel más alto de estrés por calor de cinco. Ese nivel se alcanza cuando la temperatura promedio de la superficie del agua es de aproximadamente 1,8 grados Fahrenheit (1 grado Celsius) por encima del máximo normal durante ocho semanas consecutivas.

Las temperaturas de la superficie alrededor de los Cayos han estado promediando alrededor de 91 grados (33 Celsius), muy por encima del promedio normal de mediados de julio de 85 grados (29,5 Celsius), dijo Jacqueline De La Cour, gerente de operaciones del programa Coral Reef Watch de la NOAA. Los Niveles de Alerta 2 anteriores se alcanzaron en agosto, dijo.

Los arrecifes de coral están formados por pequeños organismos que se unen entre sí. Los arrecifes obtienen su color de las algas que viven en su interior y son el alimento de los corales. Cuando las temperaturas son demasiado altas, el coral expulsa las algas, haciendo que los arrecifes se vean blancos o blanqueados. Eso no significa que estén muertos, pero los corales pueden morir de hambre y son más susceptibles a las enfermedades.

Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida Buzos realizaron un espectáculo submarino durante el Festival de Música Submarina de los Cayos en el Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida. Captura de pantalla/Youtube/ NOAA Sanctuaries

Andrew Bruckner, coordinador de investigación del Santuario Marino Nacional de los Cayos de Florida, dijo que algunos arrecifes de coral comenzaron a mostrar los primeros signos de blanqueamiento hace dos semanas. Luego, en los últimos días, algunos arrecifes perdieron todo su color. Eso nunca se había registrado antes del 1 de agosto. El pico de blanqueamiento generalmente ocurre a fines de agosto o septiembre.

“Tenemos al menos un mes de anticipación, si no dos meses”, dijo Bruckner. "Todavía no estamos en el punto en el que estamos viendo mortalidad... por blanqueamiento. Todavía es un número menor que son completamente blancos, ciertas especies, pero es mucho antes de lo que esperábamos".

Aún así, pronosticar lo que sucederá el resto del verano es difícil, dijeron De La Cour y Bruckner. Si bien la temperatura del agua podría continuar aumentando, lo que podría ser devastador, una tormenta tropical o un huracán podrían agitar el agua y enfriarla. El aire polvoriento del desierto del Sahara que se mueve a través del Atlántico y se asienta sobre Florida podría amortiguar los rayos del sol, bajando las temperaturas.

Debido al cambio climático y otros factores, las aguas de los Cayos han perdido del 80% al 90% de su coral en los últimos 50 años, dijo Bruckner. Eso afecta no solo a la vida marina que depende de los arrecifes para sobrevivir, sino también a las personas: los arrecifes de coral son un amortiguador natural contra las marejadas ciclónicas de los huracanes y otras tormentas. También hay un impacto económico porque el turismo de pesca, buceo y esnórquel depende en gran medida de los arrecifes de coral.

“La gente se mete al agua, pesquemos, buceemos; por eso es tan importante proteger los arrecifes de coral de Florida”, dijo De La Cour.

Ambos científicos dijeron que no todo es pesimismo. Se está llevando a cabo un esfuerzo a gran escala de 20 años para reconstruir el coral de Florida a aproximadamente el 90% de donde estaba hace 50 años. Bruckner dijo que los científicos están criando corales que pueden resistir mejor el calor y están usando cosas simples como cubiertas de sombra y ventiladores submarinos para enfriar el agua y ayudarlos a sobrevivir.

“Estamos buscando respuestas y estamos tratando de hacer algo, en lugar de mirar hacia otro lado”, dijo Bruckner.

La reproducción de corales puede fomentar la resistencia al calor en futuras generaciones de animales, dijo Jason Spadaro, gerente del programa de restauración de arrecifes de coral del Mote Marine Laboratory & Aquarium en Sarasota, Florida. Eso podría ser vital para salvarlos, dijo.

Spadaro y otros que han visitado los corales dijeron que han notado que el blanqueamiento de los corales es peor en los Cayos inferiores que en las partes más al norte del área. Los Cayos han experimentado malos años de blanqueamiento en el pasado, pero este año es “realmente agresivo y persistente”, dijo.

“Va a ser un año difícil para el arrecife. Recalca la necesidad de continuar con este importante trabajo”, dijo.

El blanqueamiento temprano ocurre durante un año en que la temperatura del agua se dispara antes de lo normal, dijo Ross Cunning, biólogo investigador del Acuario Shedd en Chicago. Los Cayos están experimentando temperaturas del agua superiores a los 90 grados Fahrenheit (32 grados Celsius), lo que normalmente no ocurriría hasta agosto o septiembre, dijo.

El agua caliente podría provocar un "evento desastroso de blanqueamiento" si no disminuye, dijo Cunning.

“Estamos viendo temperaturas ahora que son incluso más altas de lo que normalmente vemos en el punto máximo, lo que hace que esto sea particularmente aterrador”, dijo Cunning.

De La Cour dijo que no tiene dudas de que el calentamiento de las aguas es causado por el calentamiento global provocado por el hombre y que eso debe corregirse para que los corales sobrevivan.

“Si no reducimos las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos emitiendo y no reducimos los gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera, estamos creando un mundo donde los arrecifes de coral no pueden existir, sin importar lo que hagamos”, dijo.