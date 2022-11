El poder de dar: convocan a evento en favor a los desamparados

La fundación United by The Power Of Giving @unitedbythepowerofgiving (Unidos por el Poder de Dar) convoca al evento “Thanksgiving Homeless Outreach” o “Unidos en Acción de Gracias apoyando a las personas sin hogar” para crear conciencia en estas fiestas de fin de año que hay muchas personas que no cuentan con un techo o necesidades básicas.

Cortesía United by The Power Of Giving