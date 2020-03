Florida en alerta por el coronavirus

Esta situación excepcional permite a la rama ejecutiva, en la que se incluye el Departamento de Salud, eludir protocolos que entorpezcan abordar las amenazas a la Salud pública y libera los fondos necesarios para cumplir con su tarea de proteger a los residentes contra el COVID-19.

Hasta la fecha, en Estados Unidos se han reportado más de 200 casos de contagios en 19 estados, de ellos en Florida se han registrado tres.

Scott Rivkees, el principal encargado del sistema de Salud del estado, afirmó en reciente rueda de prensa que no existe riesgo de un gran contagio en la comunidad y garantizó que se tomarán todas las medidas necesarias para aislar a las personas que contraigan el COVID-19.

Casos en Florida

Los dos primeros casos fueron anunciados por DeSantis el lunes 2 de marzo. Se trata de un hombre de 60 años del condado Manatee, ubicado a 200 millas al noroeste de Miami-Dade. Este caso es todo un enigma porque las autoridades no logran establecer la forma en que contrajo la enfermedad. El enfermo no tiene registrado ningún viaje al exterior, ni contacto con alguna persona contagiada.

El segundo caso fue una joven de 20 años del condado de Hillsborough, 280 millas al noreste de Miami Beach, que viajó a Italia el país más impactado de Europa, donde se han registrado más de 3.800 casos y 148 muertes.

El tercer paciente es un señor residente de condado de Santa Rosa, ubicado al sur de Pensacola, 600 millas al noroeste de Miami Beach. Este señor tiene más de 70 años y que sufre diferentes patologías, estuvo viajando por varios países y tras su regreso dio positivo de COVID-19.

Repatriados

A las estadísticas suben otros cinco, que son residentes del estado, pero fueron contagiados por el coronavirus en China. Estos pacientes fueron repatriados por el Departamento de Estado y se encuentran en instalaciones federales “de la cual no saldrán mientras sus análisis no den negativos al COVID-19, explicó este jueves DeSantis.

Según el Departamento de Salud de Florida, hasta el 6 de marzo, 55 de las pruebas realizadas habían dado negativas. Sin embargo, en estos momentos hay 51 pruebas están en espera de los resultados. Son 264 personas las que están siendo monitoreadas. Es decir, son atendidas en una institución sanitaria o se encuentran en cuarentena voluntaria en su propio domicilio.

“Desde que comenzó el brote se han monitoreado 981 residentes de todo el estado”, dicen las estadísticas oficiales del Departamento de Salud.

Centros de Salud

El pasado lunes 2 de marzo una docena de ejecutivos de varios centros de atención de ancianos del Condado de Miami-Dade, se reunieron con el Carlos Giménez para mostrarles su preocupación por el impacto que pudiera tener el COVID-19 en los mayores de la comunidad “que constituyen el sector de la población más vulnerable”.

Giménez señaló que su mayor preocupación son los centros de mayores, “ya que son los lugares a los que acuden los ancianos a comer y a pasar el tiempo durante el día, pero al final de día regresan a sus casas. En esta circulación los hace más propensos al contagio”.

Sin embargo, “en los asilos de ancianos establecer un control es más fácil. Y como es lógico se “están tomando las medidas pertinentes para frenar el virus”, señaló un representante de la Asociación de Cuidado de la Salud de la Florida que agrupa al 80% de los centros de cuidados de salud del estado.

Como medida preventiva “se ha instruido al personal en el uso de equipos de protección, se ha agudizado la limpieza de estos sitios, se higienizan más frecuentemente las superficies donde se apoyen las manos más frecuentemente el personal, incluso se utilizan protecciones para los ojos”.

“Una medida clave es restringir el acceso a estos centros, sobre todo de personas enfermas”, explicó el DeSantis.

Municipios

Según Carlos Hernández, alcalde de Hialeah, este jueves en la sede del condado se reunieron los diferentes alcaldes, el departamento de Salud, los secretarios de las Ciudades, los representantes de los Departamentos de Bomberos y de Policías municipales para coordinar el trabajo destinado a enfrentar el coronavirus.

“Queremos trabajar como una comunidad, no como 34 ciudades, que cada una tome sus propias medidas y que el condado vaya por otra parte”, explicó Hernández.

“Es clave que no se desaten las alarmas, el riesgo de contagio sigue siendo bajo. Lo fundamental para la población es seguir el sentido común, hacer lo adecuado para una crisis sanitaria como esta: lavarse las manos, al toser y estornudas usar servilletas desechables, intensificar la higiene”, sostuvo Hernández.

Por otra parte, “hemos creado un protocolo para cuando se llame al 911, nuestras operadoras harán preguntas adicionales que permitirán determinar si están en presencia de un caso de coronavirus. Eso permitirá socorrer correctamente a esa persona y proteger al personal que le brinde asistencia”.

Joe Carollo comisionado de la Ciudad de Miami agradeció de no tener ni un solo caso de contagio en Miami-Dade. “Aunque eso no quiere decir que el virus no está en nuestra comunidad”, puntualizó.

A manera de ilustración, Carollo compartió unos datos que obtuvo de una de las expertas principales en EEUU en enfermedades virales la doctora Aileen Marty. La mortalidad del nuevo coronavirus entre las personas que superan los 80 años de edad es de 14 al 20%. La mortalidad entre las personas de 70 a 79 años de edad puede llegar al 10% o más y de quienes superan los 60 años sería alrededor del 4%, explicó.

“Estos datos no son para alarmar a la comunidad, se trata de ser realistas y que tengamos claro que estamos lidiando con una situación muy sería”, afirmó.

Suspensión de festivales multitudinarios

Después de muchos rumores, Francis Suárez, alcalde de la Ciudad de Miami, anunció oficialmente este viernes que el Festival de Música Electrónica, Ultra, que reúne anualmente a más de 250.000 jóvenes de todo el mundo, quedaba pospuesto como medida preventiva contra el COVID-19. Esta es la primera vez en dos décadas que este evento interrumpe su cita con la música en Miami.

El tradicional Festival de la Calle Ocho que debió celebrarse el domingo 15 de marzo también fue cancelado por las mismas causas.

“Estamos cumpliendo con las directivas del Centro de Control de Enfermedades que recomienda interrumpir los eventos que puedan reunir más de 25.000 personas”, explicó Suárez ante los medios que acudieron a la rueda de prensa.

Según un estudio realizado por el grupo independiente Washington Economics Group Inc., el Festival de Música Electrónica recauda casi 70 millones tan solo para la economía de hoteles, restaurantes y servicios del condado.

Sobre la suspensión, Carollo señaló, “sabemos que a mediano plazo influirá en nuestra economía, pero no podemos anteponer el bienestar económico a la vida de nuestros residentes”.