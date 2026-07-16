jueves 16  de  julio 2026
PRODUCTIVIDAD

Florida define los 32 finalistas del concurso al producto más innovador fabricado en el estado

La Cámara de Comercio de Florida y FloridaCommerce revelaron la lista tras una votación pública que partió de 100 productos de los 67 condados. El ganador se conocerá el 28 de octubre

Imagen referencial.

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IA D. CASTROPÉ
Diario las Américas | Daniel Castropé
Por Daniel Castropé

MIAMI.- La Cámara de Comercio de Florida y FloridaCommerce anunciaron los 32 finalistas de la segunda edición del concurso “El producto más innovador fabricado en Florida” (Coolest Thing Made in Florida), tras una votación pública estatal que redujo una lista inicial de 100 productos de fabricantes de los 67 condados.

La competición, que se realiza bajo el modelo de eliminatorias, quedó abierta el 15 de julio y busca dar visibilidad a los fabricantes del estado y a su aporte al empleo.

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El anuncio dio paso de inmediato a la primera ronda de las eliminatorias. El público puede votar una vez al día en cada enfrentamiento hasta el 28 de julio, cuando se definirán los 16 productos que seguirán en carrera.

Los finalistas representan sectores tan diversos como la industria aeroespacial, la robótica, los bienes de consumo y la energía limpia.

Voto del público

El certamen recibió nominaciones entre el 13 de abril y el 31 de mayo, y cualquier producto manufacturado en Florida resultaba elegible. Una votación popular celebrada entre el 15 de junio y el 1 de julio determinó a los 32 clasificados, que ahora avanzan en un cuadro de eliminación directa extendido hasta el 23 de octubre.

“La competición de este año demuestra el gran interés que tienen los floridanos por los productos fabricados aquí mismo, en nuestro estado”, declaró Mark Wilson, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Florida.

Manufactura estatal

La iniciativa impulsa el objetivo del Plan Maestro Florida 2030 de la Fundación de la Cámara de Comercio de Florida, que aspira a convertir al estado en uno de los cinco primeros del país en empleos de fabricación antes del final de la década.

El sector emplea a más de 430.000 floridanos, paga un salario promedio anual de 86.405 dólares y genera decenas de miles de millones de dólares en exportaciones anuales.

“La manufactura sigue siendo uno de los motores más importantes de la economía de Florida, pues sostiene cientos de miles de empleos y produce artículos que se reconocen en todo el mundo”, afirmó David Sweeney, presidente de la junta de la Cámara de Comercio de Florida.

Visitas y coronación

Directivos de la Cámara y de FloridaCommerce visitarán en octubre las plantas de los dos fabricantes que lleguen a la final, durante la Semana Nacional de la Manufactura, para destacar sus instalaciones y su fuerza laboral.

El nombre del ganador se revelará el 28 de octubre en el Future of Florida Forum y reunión anual de la entidad, en Orlando.

La edición inaugural superó los 400.000 votos y coronó a Chromalloy, empresa de ingeniería y manufactura para los sectores de aviación, defensa y energía, por sus álabes para motores a reacción.

El producto vencedor recibe reconocimiento estatal, un trofeo, cobertura mediática y un distintivo digital.

El sitio oficial de la votación es https://coolestthingmadeinflorida.com/, donde se puede votar una vez al día en cada enfrentamiento de la primera ronda para definir cuáles productos avanzan al Top 16.

La página informativa de la Cámara de Comercio de Florida es https://www.flchamber.com/coolest-thing-made-in-florida/.

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