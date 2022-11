Hialeah: "Mi compromiso son los residentes", Ángela Pacheco

Renovar al Concejo

Según Pacheco de Hialeah ella pide el voto a los residentes porque “en la ciudad de Hialeah aún mucho trabajo por hacer”.

“Cuando el nuevo alcalde tomó posesión entró en un Ayuntamiento que estaba enfrentando múltiples dilemas. Una situación que se agudiza al no existen un período de transición entre un alcalde y otro. El nuevo alcalde debe asimilar el proceso de aprendizaje rápido. Creo que Bovo está haciendo lo posible por solucionar los problemas que hay, pero todavía le falta una mejor coordinación”.

Pacheco afirmó que se está postulando porque “para poder renovar Hialeah hace falta renovar el Concejo. Mientras tengamos personas antiguas aquí, con las mismas ideas de siempre, los mismos objetivos y compromisos políticos que vienen arrastrando desde hace mucho tiempo, continuará existiendo el obstáculo que impide progresar”.

Factura del agua

“Uno de los problemas que hay aquí es el costo del agua y el alcantarillado. Todo el mundo habla de ese tema. Todo el mundo dice que lo va a bajar. Lo que sucede es que, si no se hace un análisis para identificar el problema y crear un plan realista con una meta a corto plazo y a largo plazo y si este no se pone en acción, nunca vamos a normalizar el costo del agua y el alcantarillado”.

“Nos dicen que el Condado le pasa el precio a la Ciudad, pero en el propio condado no pagan una factura de agua tan elevada. Hay que ajustar el presupuesto de operaciones del Departamento de agua. Hay personas en ese departamento con salarios fuera de proporción, de acuerdo con el trabajo y responsabilidad que tienen”.

Por otra parte, la candidata sugirió que, “tiene que haber un diálogo con el Condado y tenemos que buscar una solución, aunque dure cuatro años o cinco años. Pero es clave saber que estamos en el proceso de poder darle un alivio a los residentes de Hialeah. Ahora mismo, no estamos en el proceso. Estamos aceptando nuestra realidad como si no pudiéramos hacer nada”.

“Alguien que ha sido elegido por los votantes para que les represente y los defienda no debe tomar esa actitud tan pasiva, debe luchar, aunque tenga que hacerlo 10 veces, nunca darse por vencido”.

Cambios necesarios

Pacheco señala algunos factores que deben mejorar. “Quisiera cambiar el trato que el Ayuntamiento -City Hall- dispensa a los residentes que allí acuden, ya sea para un permiso para hacer una reparación de una casa o para sacar una licencia para un negocio. Al ser yo dueña de pequeño negocio, y teniendo mi casa en Hialeah, he vivido y he presenciado a muchas personas quejándose del trato recibido”.

Esta candidata, que se presenta por segunda vez consecutiva a las elecciones, considera que en “la Ciudad existe el espíritu de crear obstáculos, en vez de crear alternativas, soluciones, o tan siquiera facilitar una orientación para que las personas sepan a donde dirigirse para solucionar sus problemas. No podemos decir que quienes trabajan en la Ciudad no les importa lo que les sucede a los residentes de Hialeah, lo que pasa es que no han sido entrenados adecuadamente. Eso se soluciona con un simple entrenamiento de servicio al cliente y enseñarle la importancia de tener pensamiento crítico”.

Una experiencia distinta

“Yo aporto una experiencia muy valiosa como concejal ya que siendo enfermera una de las cosas que nos enseñan es tener pensamiento crítico. Que no es otra cosa que ser creativo y buscar soluciones desde diferentes ángulos y perspectivas. Analizas, diagnosticas el problema, planificas las soluciones, las implementas y evalúas si funciona”.

“Eso se le puede enseñar la personal de Hialeah. Analizar las personas que vienen por ayuda. Uno tiene que darse cuenta si tienen educación, si dominan el inglés, para saber cómo se le habla en un término que pueda entender. Yo quiero que los residentes que se acerquen a la Ciudad se sientan en un ambiente de apoyo y que sean bien recibidos”.

El sector Este está olvidado

La candidata sostuvo que estuvo tocando puertas en el sector Este de la ciudad y se sorprendió lo que encontró. “Considero que el sector Este de Hialeah está bastante desatendido y olvidado. Tienen muchas calles y aceras rotas. No está muy limpio. Los residentes se sienten olvidados y que no son importantes”.

“Hay que tratar a ambos lados de la ciudad por igual. Al sector Este de Hialeah hay que pasarle la mano, hay que darle un poco de cariño e incluirlo en todos los planes de embellecimiento de la ciudad”.

Aunque afirma que no se opone al crecimiento controlado de la ciudad considera que “el crecimiento de la ciudad está creando construcciones de alta densidad que perjudican al tráfico y a los residentes de Hialeah. Me opongo a las construcciones gigantes. Hay personas que han elegido venir aquí y compraron sus casas porque este es el ambiente que buscaban querían y planificaron para vivir. Se merecen un respeto por eso también”.

Afirmó no entender el objetivo de las audiencias del Ayuntamiento, “cuando tenemos que 200 personas que se oponen a un determinado proyecto y a pesar de todo este se aprueba. Están dando el mensaje de que el sentir, los deseos y la opinión de esas personas, que llevan en la ciudad 10, 15 o 20 años, no se toma en cuenta. Para qué se hace una audiencia pública en el Ayuntamiento, si se procede como si quienes se oponen no hubiesen estado presentes. Yo creo mucho en el respeto, la consideración y en tratar a todo el mundo con dignidad. A veces, no se debe tomar la mejor decisión desde el punto de vista de negocio, sino la mejor decisión moral”.

Hialeah, una ciudad para invertir

Pacheco explicó que Hialeah es una buena ciudad para invertir. “Es una ciudad densamente poblada. Es la quita ciudad más grande de Florida. Existe una gran clientela y demanda para cualquier servicio. Especialmente, algo que está faltando en Hialeah es atraer negocios que proporcionen servicios o un lugar de recreo para los jóvenes. Ellos tienen que irse al Doral o Pembroke Pines. Dicen que están construyendo para atraer a los jóvenes para vivir aquí. Pero si Hialeah no ofrece diversión, entretenimiento, lugares placenteros o parques lindos para la juventud, no vamos a retener a los jóvenes profesionales. Preferirán un lugar para vivir donde puedan tener todos esos sitios de manera accesible a minutos de su casa”.

También recomienda “hacer una planificación pensando en las necesidades de todos. Creo que estoy en una posición buena para entenderlo, ya que soy madre de cinco hijos, pequeños y grandes, soy propietaria de vivienda y tengo mi pequeño negocio aquí. Mi madre vive en Hialeah y es de la tercera edad. Considero que las mismas cosas que deseo para mi y mi familia, es lo que todos quieren para sí mismo y sus seres queridos”.

Bajar la factura del agua, su proyecto estrella

“Mi proyecto estrella sería abaratar el precio del agua. Yo no me doy por vencida, soy perseverante. Creo que lo he demostrado lo mismo en mi vida personal como en las facetas de las campañas políticas. Aquí estoy de nuevo a pesar de todas las adversidades. La gente me dice que “eres brava”. De la misma forma que me han visto hacer mi campaña, de la misma forma voy a representar y defender a los residentes de Hialeah”.

Diferencia entre Pacheco y Vivian Casals

Según Pacheco, “Vivian Casals-Muñoz es antigua en política. Originalmente, fue puesta por la Administración de [alcalde Julio] Robaina en 2006. Fue puesta, no electa. Realmente, los últimos 15 años de su vida han girado en torno a la política”.

“Yo soy enfermera registrada y tengo mi pequeño negocio. Me vine a interesar por la política a raíz de los problemas y obstáculos que enfrenté con mi negocio y tuve que luchar, aprender y presenciar lo que estaba pasando con diferentes personas. Donald Trump no es político y ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido, sino el mejor”.

La enfermera indicó que la vivencia de personas que no piensan como políticos aporta muchísimo a la sociedad. “Se piensa desde otra perspectiva. A lo mejor Casals Muñoz ve un problema y antes de solucionarlo, se pone a cavilar en lo que va a pensar el otro político, el alcalde o si va a necesitar el apoyo de otra persona”.

“En cambio, yo tengo una libertad plena, nada de eso me preocupa. Solamente me preocupa quedar bien con los residentes de Hialeah. El único compromiso es con los residentes de Hialeah. La señora [Casals-Muñoz] tiene muchos compromisos, pero ninguno con los residentes, sus compromisos son con los cabilderos y los políticos. Esas ataduras son el obstáculo más grande para serle fiel a los residentes".

Debate sobre el presupuesto 2022-23.

Pacheco criticó la postura del Concejo al aprobar el actual presupuesto. “No tratar de bajar los impuestos locales fue la vía más fácil de todas. Las personas que vivimos en Hialeah bajo la situación económica actual, nos hemos tenido que ajustar y hacer cambios en nuestras vidas para poder sobrevivir. La Ciudad también debió hacer lo mismo. Hacer ajustes y recortes en áreas que no están dando beneficio importante o ningún beneficio a los resistentes y apoyar a las personas. Yo he identificado gastos exorbitantes que se pudieran reducir o eliminar por completo que hubieran evitado la decisión que se tomó en el presupuesto. Existen ciertos salarios en los distintos departamentos de la Ciudad que son exorbitantes”.

“En Hialeah viven muchas personas con ingresos fijos -residentes de la tercera edad, los deshabilitados- que el precio del agua y los impuestos les afecta mucho su nivel de vida. ¿Qué estamos haciendo por las personas que todos los días se preguntan cómo van a pagar los impuestos y el agua?”

“Tengo claro que los políticos no pueden resolver todos los problemas, pero tienen la obligación de aliviarlos. Hace poco fui a pagar el agua y había personas llorando. Aunque hay muchos problemas, la factura del agua y el alcantarillado es el que afecta al mayor número de personas”.

Para cerrar la entrevista le pedimos que nos señalara lo mejor y lo peor de Hialeah y nos respondió:

“Hialeah es una ciudad bella, lo mejor son las personas. Ya no somos todos cubanos, tenemos residentes de Honduras, o Nicaragua y de otros países. Todo el mundo que vive en Hialeah viene con un pasado similar, son familias humildes que han tenido que trabajar duro para prosperar”.

“Uno de mis anhelos es revivir aquello que existía hace 20 años, que las personas amaban a la policía. Los oficiales conocían a los vecinos. Todo el mundo conocía el nombre del oficial de su área. Ese calor es muy importante para los latinos. Es lo más lindo que tiene Hialeah. Podemos ser muchísimo más grande de lo que somos ahora, solamente se requiere voluntad y empeño”.

“Lo peor de Hialeah es que hay mucha desconfianza en el gobierno local. Hay mucha apatía. Eso hace que las personas pierdan la ilusión y la esperanza. Hay muchos obstáculos para los pequeños negocios y cuando vienen los grandes, se les facilita todo. Quien empieza desde abajo tiene que saltar por muchos aros. Eso es lo peor”.

“Al final del día, cuando se pueda restaurar la confianza en los oficiales electos y cuando los residentes sepan que ellos son la prioridad, todo se irá arreglando poco a poco”.

Pacheco espera que, en esta ocasión, cuando los votantes de Hialeah acudan a las urnas el próximo 8 de noviembre, le concedan el privilegio de representarles. El número de su boleta es el 114.

DIARIO LAS AMÉRICA quiso tener una conversación similar con la candidata Vivian Casals-Muñoz, pero nos comunicaron que no disponía del tiempo para la entrevista.

cmenendez@diariolasamericas.com

@menendezpryce