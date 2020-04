Honrar, honra: dos hermanos en Miami deciden honrar a los más abnegados

Mientras más alto es el riesgo, más venerada es la acción de los héroes. Eso es lo que les sucedió a dos hermanos del sur de Florida, quienes, conmovidos por los ídolos del momento, los sanitarios que se sacrifican por curar, salvar y dar esperanza a los ingresados infectados por el nuevo coronavirus, crearon una iniciativa llamada Fueling the Front Line, que en español sería Abasteciendo a la línea del frente. Esta consiste en llevarle un plato de comida a los sanitarios que trabajan en los hospitales del sur de Florida.

Los jóvenes hermanos Jason y Jovanny Valdés, prestamista hipotecario y agente de seguros respectivamente, creen que en tiempo de crisis, "cuando tanta gente está sufriendo, se crean las condiciones idóneas para conectarnos y apoyarnos los unos a los otros".

Según Jason, la iniciativa de donar comida a los sanitarios surgió de una conversación con su hermano, en la que expresó su deseo de hacer algo positivo durante la pandemia. Ambos son seguidores de Jay Shetty, un motivador inglés, de origen hindú, que habla a sus seguidores de la influencia de la positividad. "Y pensamos que sería bueno ayudar a quienes más se sacrifican en un momento tan crítico para toda la comunidad", señaló.

Jason modestamente trató de restarle importancia a su iniciativa al señalar que la idea no es totalmente original. "Tenemos un amigo que está repartiendo sándwiches a los médicos en Broward, incluso le llamamos. Y de esa conversación supimos qué debíamos hacer".

Efectivamente, el primer sitio donde donaron sándwiches fue en un hospital en Cooper City, en Miami-Dade. "Compramos con nuestro dinero 60 subs y lo donamos a las enfermeras del hospital", contó Jason.

Pero mi hermano y su esposa querían ir más allá y crearon la campaña para recaudar fondos en GoFundme, que llamaron Fueling The Front Line. "Esta campaña nos ha proporcionado fondos y visibilidad para llevar a cabo la iniciativa", sostuvo Jovanny.

"Con la idea de GoFundme hemos recaudado más de 2.000 dólares y nos ilusiona porque queremos repartir comida durante siete u ocho semanas a diferentes hospitales de la comunidad".

Ganar, ganar

La idea no solo beneficia al personal sanitario de los hospitales, que reciben de la comunidad este reconocimiento en forma de alimento, sino también ayuda a los pequeños restaurantes que se involucran en el proyecto. "Nosotros tenemos negocios y sabemos lo que puede estar pasando cualquiera. Con Fueling The Front Line también pretendemos ayudar a los restaurantes, ya que les compramos muchas raciones. Lo hacemos por solidaridad, no les pedimos descuentos y, si quieren aportar algo, lo hacen por propia iniciativa. Nuestro interés es que los restaurantes ganen su dinero y que el personal sanitario gane al recibir una buena comida", sostuvo Jovanny.

Por otra parte, las enfermeras que trabajan durante 8 horas cargadas de estrés, al recibir la comida, disponen de más tiempo de descanso ya que no tienen que salir del hospital a buscar dónde comer. Y es una forma también de evitar la propagación de la enfermedad.

Restaurante implicado

"Los muchachos de Global Insurance se comunicaron conmigo y me explicaron lo que estaban haciendo en agradecimiento a todos los doctores y enfermeros que están en la lucha contra el virus. Me pidieron 50 raciones y me pagaron por ese servicio", explicó Richard Rondón, dueño de Three Palms Cuban Café.

"Entonces decidimos duplicar el pedido y donamos otras 50 raciones, como muestra de agradecimiento y en apoyo a este proyecto", afirmó Rondón.

Three Palms Cuban Cafe tiene 24 empleados y, como prácticamente todos los restaurantes del país, solo tiene la cocina abierta y vende comida para llevar. "No ganamos prácticamente nada, estamos teniendo pérdidas, pero continuamos abiertos porque, al menos, le damos horas a nuestros empleados para que ganen algo de dinero, aunque sea para echar gasolina".

Sobre la iniciativa, el restaurador dijo, "yo soy cubano, nacido aquí en Miami, y me he quedado frío con esta idea. Me siento muy orgulloso de ver como nuestra comunidad se ha unido en torno a los médicos y enfermeros. Algo muy difícil de conseguir aquí en esta ciudad".

Comenzaron con 60 sándwiches y acaban de repartir 100 raciones de comida, han creado un sentimiento que mucha gente apoya y comienza a gestarse un pequeño movimiento, ¿se consideran héroes?

"No lo vemos así. Lo que queremos es ayudar a las personas, porque es algo que siempre hemos hecho cuando damos servicio a través de nuestros negocios. No pienso que sea un héroe ni que alguien me pueda catalogar como tal. Los héroes de verdad son quienes están en el hospital enfrentando el coronavirus todos los días", contestó Jason.

"La idea no es lo que nosotros hagamos, sino que todo el mundo se una con distintas iniciativas creadas para ayudarnos entre todos, esa sí sería una heroicidad escrita con letras grandes por nuestra comunidad", concluyó Jovanny.