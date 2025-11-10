lunes 1  de  diciembre 2025
ARTE

Jesús Selga expone en Miami su obra artística y conceptual

Hasta el 28 de enero, la muestra permanecerá abierta en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami para conocer la amplia manifestación artítica de Jesús Selga, que combina figuración y experiencias que trascienden el arte cotidiano

Imagen del cartel principal que anuncia la muestra del artista Jesús Selga.

Imagen del cartel principal que anuncia la muestra del artista Jesús Selga.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Desde mi bote, 1995.&nbsp;Acrylic on canvas.&nbsp;54 x 54 ins.&nbsp;The Gustavo Valdes Collection Guttenberg, New Jersey.

Desde mi bote, 1995. Acrylic on canvas. 54 x 54 ins. The Gustavo Valdes Collection Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
The Promise, 1998.&nbsp;Acrylic on canvas.&nbsp;60 x 60 ins. (diptych).&nbsp;The Gustavo Valdes Collection.&nbsp;Guttenberg, New Jersey,.

The Promise, 1998. Acrylic on canvas. 60 x 60 ins. (diptych). The Gustavo Valdes Collection. Guttenberg, New Jersey,.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Paradiso Perduto, 2003.&nbsp;Acrylic&nbsp;on canvas.&nbsp;36 x 36. The Gustavo Valdes Collection ,&nbsp;Guttenberg, New Jersey.

Paradiso Perduto, 2003. Acrylic on canvas. 36 x 36. The Gustavo Valdes Collection , Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Osain de un&nbsp;pie, 1995-2011.&nbsp;Acrylic on canvas.&nbsp;72 x 60. (diptych).&nbsp;The Gustavo Valdes Collection,&nbsp;Guttenberg, New Jersey.

Osain de un pie, 1995-2011. Acrylic on canvas. 72 x 60. (diptych). The Gustavo Valdes Collection, Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
79: Mare Nostrum 2004.&nbsp;Acrylic on canvas 36 ins. round.&nbsp;The Gustavo Valdes Collection,&nbsp;Guttenberg, New Jersey.

79: Mare Nostrum 2004. Acrylic on canvas 36 ins. round. The Gustavo Valdes Collection, Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Mare Nostrum 2004,&nbsp;Acrylic on canvas 36 ins. round.&nbsp;The Gustavo Valdes Collection,&nbsp;Guttenberg, New Jersey.

Mare Nostrum 2004, Acrylic on canvas 36 ins. round. The Gustavo Valdes Collection, Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Black Dolls V. 1995.&nbsp;Acrylic on canvas 54 x 54 ins.&nbsp;The Gustavo Valdes Collection,&nbsp;Guttenberg, New Jersey.

Black Dolls V. 1995. Acrylic on canvas 54 x 54 ins. The Gustavo Valdes Collection, Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Trio conceptual: La Habana para una Infanta difunta IV, 2001,&nbsp;Acrylic on canvas 40 x 40 in.&nbsp;The Gustavo Valdes Collection Guttenberg, New Jersey La Habana para una Infanta difunta V, 2002,&nbsp;Artistic weaving and metal nuts&nbsp;on papier-mâché [torso] over leather with nuts and bolts [cage crinoline] 28 x 32 x 16 ins.&nbsp;Presented on vintage sewing machine table The artists collection,&nbsp;New York, New York La Habana para una Infanta difunta III, 2001.&nbsp;Acrylic on canvas 40 x 40 in.&nbsp;The Gustavo Valdes Collection,&nbsp;Guttenberg, New Jersey.

Trio conceptual:

La Habana para una Infanta difunta IV, 2001, Acrylic on canvas 40 x 40 in. The Gustavo Valdes Collection Guttenberg, New Jersey

La Habana para una Infanta difunta V, 2002, Artistic weaving and metal nuts on papier-mâché [torso] over leather with nuts and bolts [cage crinoline] 28 x 32 x 16 ins. Presented on vintage sewing machine table The artist's collection, New York, New York

La Habana para una Infanta difunta III, 2001. Acrylic on canvas 40 x 40 in. The Gustavo Valdes Collection, Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Los lazos familiares, 1999.&nbsp;Acrylic on paper.&nbsp;48 x 36 ins.&nbsp;The Gustavo Valdes Collection, Guttenberg, New Jersey.

Los lazos familiares, 1999. Acrylic on paper. 48 x 36 ins. The Gustavo Valdes Collection, Guttenberg, New Jersey.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Escape from Red Paradise, 1985.&nbsp;Oil on canvas.&nbsp;68 x 74 ins.&nbsp;The American Museum of the Cuban Diaspora [Gift of The Gustavo Valdes Collection] Miami, Florida.

Escape from Red Paradise, 1985. Oil on canvas. 68 x 74 ins. The American Museum of the Cuban Diaspora [Gift of The Gustavo Valdes Collection] Miami, Florida.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Selga dialoga con quienes recorren la exposición, acercando su proceso creativo al público.

Selga dialoga con quienes recorren la exposición, acercando su proceso creativo al público.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Los presentes capturan recuerdos junto a Jesús Selga en la exposición.

Los presentes capturan recuerdos junto a Jesús Selga en la exposición.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El público se detiene frente a las piezas de Jesús Selga durante la muestra en el Museo de la Diáspora Cubana.

El público se detiene frente a las piezas de Jesús Selga durante la muestra en el Museo de la Diáspora Cubana.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Quienes recorren la muestra observan cada detalle de las composiciones en la galería.

Quienes recorren la muestra observan cada detalle de las composiciones en la galería.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Visitantes recorren la exhibición “Esencia Selga” y exploran la riqueza de su obra.

Visitantes recorren la exhibición “Esencia Selga” y exploran la riqueza de su obra.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
El artista, uno de los dos curadores y otros invitados destacados dan la bienvenida a los asistentes previo a la inauguración oficial de la muestra.

El artista, uno de los dos curadores y otros invitados destacados dan la bienvenida a los asistentes previo a la inauguración oficial de la muestra.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Asistentes disfrutan de la exhibición durante el cóctel de bienvenida previo a la inauguración oficial.

Asistentes disfrutan de la exhibición durante el cóctel de bienvenida previo a la inauguración oficial.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI. – La muestra titulada Esencia Selga, del pintor cubanoamericano Jesús Selga, se presenta en el Museo de la Diáspora Cubana, ubicado en 1200 Coral Way, Miami, hasta el 28 de enero.

El pintor, radicado en Nueva York, invita a ir más allá de la experiencia visual, revelando ideas ocultas a través de la composición presente en cada una de sus piezas. “Soy muy de trabajar la composición e incorporarla a la parte plástica. Uso mucho los rompecabezas, cosas que se unen y se repiten. En esta ocasión propongo temas variados: algunos son religiosos, otros diversos y siempre figurativos”, explicó Selga en entrevista con Diario Las Américas durante la apertura de la exposición.

Lee además
La ilustradora Rayma Suprani posa junto a sus obras en la Doral International Art Fair. 
ARTES VISUALES

Doral vive su feria internacional de arte con propósito y diversidad
Momento de reconocimientos durante la gala. 
MODA

La cultura peruana vive una noche de gloria con la Gala Perú USA 2025, en la galería Nader, de Miami

Durante la presentación, Diego Suarez, miembro de la directiva de la Fundación Inspira América y del Board de directores del museo, destacó: “Es un honor tener a este gran pintor cubano aquí, de las nuevas generaciones, porque un pintor que tiene setenta y tantos años sigue siendo parte de las nuevas generaciones.” Además, reconoció el trabajo de Gustavo Valdés y Jesús Rosado, curadores de la exposición, así como de Zoé Valdés, cuya iniciativa fue clave para concretar el proyecto.

Por su parte, Zoé Valdés expresó: “Me siento muy realizada, como si la exposición fuera mía. Conozco al artista desde hace muchos años por mi hermano Gustavo Valdés. El museo ha tenido un gusto enorme en aceptar esta muestra que llevamos años planeando. Su obra refleja a Cuba en todas sus etapas, en todo su mestizaje, sus creencias y su belleza, así como el dolor de la isla, presente en cada cuadro.”

Selga comenzó su carrera artística en Cuba a los 18 años y ha mantenido una trayectoria activa durante más de cinco décadas. Las obras incluidas en esta exposición abarcan desde 1983, poco después de su llegada a Estados Unidos durante el éxodo masivo del Mariel, hasta piezas recientes creadas en 2025.

Según Gustavo Valdés, curador de la exposición, lo que une todas las obras es la experiencia del exilio cubano: “Las piezas reflejan la partida de Cuba y la llegada a Estados Unidos, así como todo lo que acompaña esa experiencia: la literatura producida por los cubanos en el exilio, las crisis de los balseros, la religiosidad, el afrocubanismo y el sincretismo, siempre visto desde una perspectiva muy personal.”

La exposición, que ofrece un recorrido profundo por la obra de uno de los artistas cubanos más destacados de las últimas décadas, está abierta al público en el Museo de la Diáspora Cubana con los siguientes horarios:

  • Lunes a sábado: 10:00 a.m. – 5:00 p.m.

  • Domingo: 12:00 p.m. – 4:00 p.m.

Temas
Te puede interesar

Paquete sospechoso moviliza a la policía en el centro de Miami

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Miami-Dade Animal Services lanza campaña navideña para promover la adopción de mascotas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Estados Unidos.
IMPORTANTE

Estas son las fechas clave del pago del Seguro Social para cerrar el año 2025

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Los republicanos María Elvira Salazar y Carlos Giménez.
FUERTES REACCIONES

Líderes políticos del sur de Florida celebran virtual triunfo conservador en Honduras

La tarjeta verde o Green Card que permite a inmigrantes residir legalmente en Estados Unidos.
EEUU

Trump afirma que suspensión de decisiones de asilo en EEUU tomará "mucho tiempo"

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump en una reunión reciente en la Casa Blanca con su gabinete
TENSIÓN EN EL CARIBE

Trump reúne al Consejo de Seguridad Nacional para tratar la situación de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla. El último es un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral anuncia "empate técnico" entre candidatos de derecha en presidenciales de Honduras

Imagen referencial de oficiales de la TSA realizando el chequeo a pasajeros.
ANUNCIO

Viajar por EEUU sin Real ID tendrá un costo: TSA anuncia tarifa de $45

Logo a la entrada de uno de los centros de la farmacéutica británica AstraZeneca.
COMERCIO

Reino Unido cierra acuerdo de "cero aranceles" con EEUU en productos farmacéuticos

Un agente de la Bolsa de Nueva York trabaja en el piso de remate.
LA BOLSA

Wall Street abre en negativo, pero a la expectativa de nueva reducción de tasas