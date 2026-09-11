viernes 11  de  septiembre 2026
MIGRACIÓN

Joven venezolano, graduado con honores, es arrestado por ICE en Doral; su familia pide ayuda

Durante el año académico 2025–2026, Juan Sebastián Nava Mendoza, fue reconocido como beneficiario del City of Doral Scholarship Endowment. Actualmente estudia en FIU

Juan Sebastián Nava Mendoza, joven venezolano estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU) fue arrestado por ICE, a pesar de estar legalmente en el país, con un proceso de asilo pendiente.&nbsp;

Juan Sebastián Nava Mendoza, joven venezolano estudiante de la Universidad Internacional de Florida (FIU) fue arrestado por ICE, a pesar de estar legalmente en el país, con un proceso de asilo pendiente. 

FAMILIA NAVA MENDOZA
JUAN SEBASTIAN NAVA
MIAMI DADE Reconocimiento Juan Sebastian
Carta de alcaldesa de Doral a Juan Sebastian Nava mendoza
Por ELKIS BEJARANO DELGADO

Juan Sebastián llegó a Estados Unidos en diciembre de 2013, cuando tenía apenas 9 años. Desde entonces ha vivido más de la mitad de su vida en el país, donde creció, estudió y desarrolló el sueño que ha guiado su trayectoria: convertirse en arquitecto.

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Una detención inesperada

El 6 de septiembre de 2026, pocos días después de celebrar su cumpleaños número 22, Juan Sebastián fue detenido mientras se trasladaba en su vehículo para realizar una actividad vinculada a sus estudios. Actualmente permanece bajo custodia de inmigración mientras continúa su proceso legal.

Su familia asegura que Juan Sebastián no tiene antecedentes penales y que se encuentra atendiendo asuntos migratorios pendientes a través del proceso correspondiente. La prioridad, dicen, es garantizar que cuente con representación legal adecuada para ejercer plenamente sus derechos.

Un joven reconocido por su esfuerzo académico

La trayectoria de Juan Sebastián ha estado marcada por el estudio y la dedicación. Durante el año académico 2025–2026 fue beneficiario del City of Doral Scholarship Endowment, reconocimiento otorgado a estudiantes destacados.

En diciembre de 2025 obtuvo un College Credit Certificate como Computer Aided Design Assistant en Miami Dade College, fortaleciendo su formación en diseño y arquitectura. Su trabajo también fue seleccionado para la MDC Architectural & Interior Design Spring Exhibition 2025, donde presentó un proyecto realizado junto a una compañera.

Tras completar esa etapa, continuó sus estudios en FIU, donde sigue trabajando para convertirse en arquitecto.

Además de su excelente trayectoria como estudiante, Juan Sebastián es un apreciado habitante de la ciudad de Doral. Para ayudar económicamente a su familia, Juan Sebastián trabaja en una una tienda de una reconocida marca, en un centro comercial de la zona. Sus compañeros aseguran que es un joven dulce, buen trabajador, dedicado y sin vicios. "Es díficil encontrar a un joven tan ejemplear en estos días. Él nunca llega tarde. Siempre sonríe. Siempre habla de su familia, de su novia y de sus estudios. Estamos muy tristes por él, y por su familia" asegura una compañera de trabajo de nombre Ana.

La familia pide apoyo para cubrir gastos legales

Los procesos migratorios pueden implicar gastos significativos, desde honorarios de abogados hasta la preparación y presentación de documentos. La familia explica que no puede asumir sola estos costos y que cada aporte permitirá avanzar en la defensa legal del joven.

Los fondos recaudados serán destinados exclusivamente a cubrir:

  • Honorarios de abogados de inmigración

  • Presentación y preparación de documentos

  • Representación legal

  • Gastos directamente relacionados con su proceso migratorio

Un llamado a la comunidad

La familia de Juan Sebastián hace un llamado a amigos, vecinos, miembros de las comunidades de FIU y Miami Dade College, y a todas las personas que deseen apoyar a un joven que ha dedicado su vida a estudiar y construir un futuro en Estados Unidos.

Además de las donaciones, también solicitan compartir la campaña para ayudar a que más personas conozcan su historia.

“Para Juan Sebastián, la arquitectura representa años de estudio, sacrificios y creatividad. Con tan solo 22 años, su historia todavía se está escribiendo”, expresa la familia en su mensaje.

Reconocimiento en Doral

Recientemente la alcaldesa de Doral, Christie Fraga, envió una carta a Juan Sebastián donde se le reconoce como integrante ejemplar de esta comunidad.

"Me enorgullece reconocerte por tus logros académicos, tu perseverancia y tus valiosas contribuciones a nuestra comunidad. Tus logros en Miami Dade College, incluyendo haber sido seleccionado como beneficiario de la Beca de la Ciudad de Doral y que tu trabajo arquitectónico se presentara en la Exposición de Primavera de Arquitectura y Diseño de Interiores de 2025, reflejan tu dedicación y talento. Tu continua búsqueda de una carrera en arquitectura, mientras trabajas y mantienes a tu familia, es un testimonio de tu determinación y compromiso para construir un futuro significativo.

Es importante reconocer a quienes contribuyen al mejoramiento de nuestra comunidad, y usted sin duda ha ido más allá. Su disposición a brindar su tiempo, sus talentos y sus recursos demuestra el tipo de civismo que tanto valoramos en esta ciudad. Es a través de una participación impactante como la suya que podemos seguir avanzando hacia un futuro mejor.

En nombre de la ciudad de Doral, le extendemos nuestro sincero agradecimiento por sus esfuerzos y le deseamos lo mejor en todos sus proyectos futuros. Acepte esta carta de reconocimiento como una pequeña muestra de nuestro agradecimiento y, una vez más, ¡gracias por hacer de Doral la mejor ciudad para vivir, trabajar, aprender y divertirse!".

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