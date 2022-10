La vicegobernadora de la Florida Jeanette Núñez hizo énfasis en la necesidad de combatir al comunismo y las políticas de la izquierda radical “lo único que trae el socialismo es miseria” y subrayó: “estamos en el College de la democracia la libertad y también estamos en el Estado que se destaca por la democracia y la libertad gracias al liderazgo del gobernador Ron DeSantis. Yo, como la primera vice gobernadora hispana en la historia del estado de la Florida esto es algo muy personal y lo llevo muy a pecho y siempre voy a luchar para los valores que aquí compartimos. Me complace recibirlos en Florida con los logros alcanzados, tenemos una economía cada vez más fuerte. Somos número uno en corporaciones nuevas que están llegando a nuestro estado. Si fuéramos un país estuviéramos más o menos en el número 19 de las economías más grandes”.

Mezerhane alertó sobre el peligro que representa la pérdida de libertades incluso en EEUU y subrayó: “todos somos hijos de algunas dictaduras de una u otra manera. Sufrimos en carne propia lo que es el totalitarismo. Se sabe lo difícil que es vivir sin libertad y sin democracia, vivir perseguidos permanentemente por decir la verdad o simplemente expresarla”.

El expresidente de Colombia Iván Duque dijo que la democracia es como la salud “cuando la tenemos a veces no la valoramos” pero si falta, entonces “salimos airosos a reclamar y puede ser demasiado tarde”.

Duque enfatizó en que “sin democracia no hay una economía vibrante y sostenible en el tiempo”.

De igual manera acotó: “Tomar decisiones en las democracias de hoy no viene acompañado de la popularidad. Los demagogos quieren vender soluciones fáciles, el clásico pan para hoy y hambre para mañana. Entretanto los pedagogos orienten a la sociedad tomar decisiones difíciles hoy para un futuro mejor. América Latina está viviendo una nueva embestida del populismo. Esos que pretenden desarrollar sistemas tributarios anti empresas, los que piensan que la riqueza se logra quitándole al que tiene y no multiplicándola y creando oportunidades. El populismo nos lleva a casos dantescos a la destrucción constante de valores. Las economías no crecen por decreto. Tenemos que defender la democracia porque ninguna empresa puede protegerse sin un marco democrático porque el empresario entonces va a vivir intimidado por el estado”.

Duque hizo un llamado a no permitir que la juventud se pierda en las políticas radicales que giran hacia la izquierda y destacó que "eso es precisamente lo que quieren los populistas, utilizar a los jóvenes como caballos de batalla adoctrinándolos".

En el primer panel de debate, moderado por la periodista Carla Angola, estuvieron presentes el propio Duque, y los expresidentes Jorge Tito Quiroga, Miguel Ángel Rodríguez y Jamil Mahuad.

Rodríguez recalcó: "no podemos dejar de darnos cuenta de la gravedad del momento. Urge unir esfuerzos de trabajadores, políticos, empresarios, iglesias y organizaciones para buscar soluciones conjuntas para reinstaurar o fortalecer los valores fundamentales. No somos división”.

Tuto Quiroga dijo: “Para combatir a los dementes tenemos que ser demencialmente intransigentes en la lucha por la libertad. Lo que están logrando los dementes, los perversos es invertir los valores de la carta democrática. La cumbre de los Ángeles fue secuestrada. Es muy sencillo, es como que yo diga en el Miami Dade College no se puede entrar con mascotas muy bien y qué pasa si aparece un dinosaurio cubano o un elefante venezolano o una jirafa nicaragüense entonces el de Bolivia llega con su perrito y su gato y dice es más pequeñito e inofensivo y no, no puede ser, al final es una mascota y los valores son absolutos en los cuales uno no puede transar y creo que la cumbre ha perdido esa esencia”.

Esta analogía con las dictaduras recibió una ovación en el auditorio. Quiroga alertó que “estamos en un ciclo complicado… estamos sufriendo las tres C (comida combustible y cambiario) cuando estos tres C se mueven es porque vienen tiempos convulsos”.

En el panel se analizó también el reto que representa China para la región y como expande sus tentáculos a partir de relaciones comerciales.

En cuanto a la figura del castro-chavismo Duque dijo que “Maduro como garante de paz es como Drácula, garante de un banco de sangre”.

“El gobierno cubano ha sido un gobierno que protege al terrorismo, por eso hay que diferenciar ni Cuba, ni Venezuela ni Nicaragua pueden estar presentes en cumbre alguna hasta que no vivan en democracia”.

Hay que pedirle a EEUU consistencia “ya se acercaron a cambiar dictadura por petróleo, le liberaron los sobrinos a Maduro, ahora implementaron esta política migratoria”, dijo Quiroga.

Mahuad pidió: “Hay que conocer al rival y hay que conocer el campo de juego. Cada país trata de pelear su propia pelea y deberíamos actuar de conjunto”.

Por su parte, el expresidente de España, José María Aznar, señaló el peligro de las guerras y del autoritarismo para el mundo. “Dar la libertad y la democracia por sentada es de los peores errores que hemos cometido”, señaló.

Mauricio Macri, expresidente de Argentina, dijo: “Los jóvenes como nunca antes valoran la libertad”.