Miami apuesta por atraer firmas tecnológicas de Silicone Valley

Con un simple “Ok guys, what if we move Silicone Valley to Miami?”, Ok chicos, ¿Y si mudamos Silcone Valley a Miami?” en Twitter, el alcalde Francis Suárez desató el interés en las redes sociales y estableció un inusual modo de comunicación que conllevó a una conferencia telemática con decenas de interesados.

Seguido con “How can I help?”, ¿Cómo puedo ayudar?, los llamados del alcalde en la red suman cerca de 22 millones de vistas y 15.800 nuevos seguidores.

“La forma en que han sido tratados por otros gobiernos locales del país y la forma en que queremos tratarlos aquí en Miami ha creado la oportunidad para traerlos aquí”, señaló el alcalde.

En realidad, la industria de las nuevas tecnologías tiene la capacidad de “involucrarse en la educación local” y “proporcionar empleos” de alta calificación con salarios más altos, lo que ayudaría a evitar la emigración de jóvenes graduados en nuevas tecnologías en Miami, que apelan ahora a otras localidades para ejercer su profesión.

Parte de aquel primer intento al comienzo del nuevo siglo es la presencia del Equinix Data Center y otras firmas menores que llevan a cabo sus operaciones en el centro de Miami.

En efecto, David Blumberg, presidente y fundador de Blumberg Capital, una empresa de capital de riesgo que se asocia con emprendedores para innovar y construir empresas de tecnologías; anunció que se muda de San Francisco a Miami, según el San Francisco Business Times.

“Grandes noticias, noticias agridulces, pero para mejor. Desde anoche, nos hemos mudado fuera de California y ahora somos residentes más felices del sur de Florida”, señaló Blumberg en Facebook.

Según el medio informativo, hay “un éxodo en curso desde Silicon Valley, con Miami como destino”.

Entre ellas está Streamlytics, que anunció que se muda a Miami, después de una serie de conversaciones con la alcaldía de la ciudad.

"La calidad de vida es excelente en Miami, pero fuera de eso, creo que el ecosistema empresarial es realmente impresionante", aseguró Benton.

Por otra parte, Keith Rabois, uno de los ejecutivos de compañías como Square, LinkedIn, Yelp y PayPal, anunció que se mudaría a Miami, según Fox Business.