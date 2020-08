De hecho, los colegios electorales abrieron sus puertas a las 7 a.m. y durante los primeros 30 minutos de la jornada electoral apenas cinco personas habrían pasado el umbral de la biblioteca de Coral Gables, donde radica la circunscripción electoral 636.

“No es noviembre, cuando elegimos presidente y viene mucha más gente a votar. Pero a medida que transcurra el día, veremos más votantes llegar”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS Adela, voluntaria que atendía la entrada del recinto electoral.

A 50 pies de la entrada del local, que es la distancia que exige la ley para quienes deseen hacer campaña e incluso la prensa, una nutrida representación de candidatos, armados de letreros y volantes, iba al paso de los pocos votantes que llegaban al lugar, para proponerles sus “favoritos” y prácticamente pedir que votaran por uno o el otro.

“Vote por ella”, clamó un señor, mientras mostraba un pasquín con el rostro de una mujer. “Es mi hija”, apuntó.

En la escuela Riverside, en La Pequeña Habana, donde está establecido la circunscripción electoral 565, el aspecto era tan desolado que apenas se notaba la presencia de un voluntario a unos pies de la entrada.

“Aquí no puede estar. Me dijeron que tiene que pararse detrás de este poste”, reclamó el hombre, impetuoso, señalando el lugar que estaba situado más allá de los 50 pies requeridos por la ley.

En la biblioteca de Shenandoah, a tres cuadras de Coral Way, un señor de la tercera edad llegó al lugar apresurado para entregar en persona su voto por correo.

“Pedí la boleta por correo, pero preferí venir a depositarla porque tengo miedo se pierda. Oí en la radio que el Gobierno (federal) cortó fondos al correo y que los votos podrían demorarse”, comentó el señor.

En el colegio electoral 579, ubicado en la escuela primaria Silver Bluff, en Miami, la situación era similar, prácticamente desolado, mientras una empleada del colegio barría la entrada del edificio y una joven se acercaba para votar.

Kendall

Por su parte, en tres colegios electorales del suroeste del condado Miami-Dade, visitados por DIARIO LAS AMÉRICAS, los votantes hicieron fila desde temprano, con el fin de participar en los comicios de este martes.

En West Kendall Regional Library, uno de los recintos de votación de mayor concurrencia en esa área del Gran Miami, el excongresista estatal y excomisionado condal Juan Carlos Zapata exaltó el “ánimo” de los residentes “que han madrugado para esta cita con la democracia”.

Zapata, quien postuló su nombre como aspirante a la alcaldía del condado en estas elecciones, pero declinó a la campaña hace un par de meses, dijo que “a pesar del coronavirus y del calor” los votantes han concurrido desde temprano a los recintos electorales “porque hay en juego puestos muy importantes”.

Asimismo, en Kendall Branch Library se observó en las primeras horas del día un número importante de residentes inscritos previamente para ejercer su derecho al voto en ese recinto.

Un joven de origen colombiano, junto a una mujer que vestía uniforme médico, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS que “es mejor venir temprano a votar porque en la tarde esto puede llenarse mucho”.

Cabe destacar que los alrededores de ese colegio electoral mostraban un elevado número de vallas removibles de diferentes campañas, cuyos promotores ofrecían material informativo a todo aquel que arribaba al lugar.

El tercer recinto visitado por nuestro medio en el suroeste de Miami-Dade es Kendall Village Center, en donde la asistencia de votantes no era tan fluida como en los otros dos sitios.

Ese recinto está ubicado dentro de un conocido centro comercial del sector de Kendall.

“No ha venido mucha gente”, dijo una de las pocas promotoras de campaña que estaban en las inmediaciones del recinto al promediar las 9 de la mañana.

Miami Beach

La escasa afluencia de votantes ha sido el denominador común en los tres colegios electorales de Miami Beach, visitados por DIARIO LAS AMÉRICAS. Todo hace pensar que el voto por correo y el voto anticipado serán clave en las presentes elecciones.

Uno de los colaboradores de un colegio de la ciudad balneario explicó que en las elecciones anteriores asistieron a su colegio unos 300 votantes. “En una apuesta que hicimos entre compañeros sobre la cantidad de votantes que vendrían hoy, el más optimista dijo que asistirían unas 60 personas. Hasta las 10 am solo una docena habrían votado”, aseguró.

Ondare se levantó temprano para participar en sus primeras elecciones en EEUU. “Acabo de hacerme ciudadano. Es la primera vez que tengo la oportunidad de votar. Realmente hay pocas personas, pero es muy temprano, seguro vendrán muchos más, cuando avance el día”, sostuvo con optimismo, a las 7.30 am.

En el colegio electoral número 30, ubicado en el Jardín Botánico de Miami Beach, había una pequeña comisión de apoyo a los diferentes candidatos. Allí pudimos conversar con Lucía Baez y Joshua Levy, ambos se postulan para un asiento en la Junta Escolar del Distrito.

Según Levy, él es el único candidato con hijos de los que aspiran a ingresar a la Junta Escolar.

“Es muy importante contar con un padre, entre los miembros del Board. Ahora mismo, de los nueve integrantes, cinco son maestros. Es necesario que los padres tengamos una representación”, subrayó.

Por su parte, Baez afirmó que su experiencia de 15 años trabajando como profesora es su mejor carta de presentación ante la comunidad. “Yo apuesto por la seguridad en las escuelas, la innovación y que los niños tengan la oportunidad de comenzar antes sus carreras, si así lo desean”.

Datos

Comentaristas políticos esperan una afluencia mayor de votantes durante el curso del día, luego de presenciar dos provechosas semanas de elecciones anticipadas y votos por correo postal.

“Ha sido una participación récord en ambas cosas, y así lo esperábamos como consecuencia de la pandemia de coronavirus”, opinó el consultor político Andrés Sánchez, de la firma Sánchez & Associates.

De hecho, los datos acumulados por la autoridad de Elecciones en Miami-Dade denotan que, de los 317.090 sufragios solicitados por correo postal, 232.122 fueron votados y entregados hasta el domingo 16 de agosto.

Eso significa que el 73% de los sufragios solicitados por correo postal ya fueron procesados adecuadamente.

Por otra parte, más de 68.000 votantes votaron en persona durante las dos semanas de votación anticipada.

Entretanto, la autoridad de Elecciones compara las cifras con una votación primaria similar, la anterior que tuvo lugar en agosto de 2016.

En esa fecha, “recibimos 128.711 votos por correo postal y 49.254 sufragios en persona por anticipado” durante dos semanas, comentó a DIARIO LAS AMÉRICAS Suzy Trutie, vice supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

O sea, las cifras totales de votos por correo postal y en persona de las primarias de 2016 han sido ampliamente superadas.

“En agosto 2016 tuvimos una participación en torno al 20%. Esta vez esperamos (al menos) 30%”, anticipó la funcionaria de Elecciones.

De cualquier manera, 30% de participación no es suficiente cuando Miami-Dade reporta 1,480.000 ciudadanos inscritos para votar, de los cuales el 58%, son hispanos, dos puntos porcentuales más que hace dos años.

El martes 18 es el último día habilitado para votar en estas elecciones. No olvide llevar una identificación con fotografía, como puede ser el carné de conducir, el pasaporte o tarjeta estatal de identidad; para verificar la autenticidad del portador. De lo contrario, si no lleva el documento requerido, no podrá depositar su voto.

Si solicitó el voto por correo postal y ya tiene la boleta, puede incluso llevarla marcada (con los votos señalados) al colegio electoral indicado en su carné de votante, entre las 7 a.m. y 7 p.m., y colocarlo en un buzón especial, que está habilitado en las afueras del recinto electoral.

Medidas sanitarias

Dadas las circunstancias de la pandemia de coronavirus, la autoridad condal recuerda que hay importantes medidas sanitarias que cumplir en los centros habilitados.

“Se exigirá el uso de mascarillas o cobertura facial para entrar al centro de votación”, recordó la vice supervisora de Elecciones de Miami-Dade.

Además, el votante aplicará gel desinfectante a sus manos al entrar y salir, “que estará disponible a la entrada y salida del local”, señaló la funcionaria.

Para obtener información detallada, puede consultar el apartado Elecciones en el portal MiamiDade.gov en Internet o llamar al 305-499-8444 por teléfono.