Onda tropical se desplaza por el Atlántico, sin riesgo para el Caribe

MIAMI. – El meteorólogo Alfredo Finale informó este lunes que una onda tropical avanza hacia el oeste-noroeste sobre aguas del Atlántico con un alto potencial ciclónico en los próximos días, aunque por ahora no representa peligro para el Caribe .

“Tenemos una fuerte onda tropical moviéndose sobre el Atlántico. Para los próximos días mantiene un alto potencial ciclónico, pero no parece ser de interés para el Caribe”, señaló Finale en su reporte del tiempo.

En cuanto a las condiciones locales, explicó que la semana comienza bajo la influencia de un débil sistema anticiclónico. No obstante, entre ayer domingo y hoy lunes se registraron lluvias aisladas en el sur de la península de Florida, panorama que podría repetirse el martes con una probabilidad de entre 30 y 40 por ciento.

A partir del miércoles, advirtió el especialista, las precipitaciones se incrementarán de manera considerable, con una probabilidad de entre 70 y 80 por ciento, sobre todo en horas de la tarde. “Regresa la actividad de lluvias y tormentas al sur de la península”, puntualizó.

Finale alertó que en los momentos de tormentas podrían producirse ráfagas de viento superiores y acumulaciones de agua que generen inundaciones urbanas. Por ello, recomendó a la población extremar precauciones en los próximos días.