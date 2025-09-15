martes 16  de  septiembre 2025
CLIMA

Onda tropical se desplaza por el Atlántico, sin riesgo para el Caribe

El meteorólogo Alfredo Finale advirtió que desde el miércoles aumentará la probabilidad de lluvias y tormentas en el sur de la península de Florida

WhatsApp Image 2025-09-15 at 8.27.53 AM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. – El meteorólogo Alfredo Finale informó este lunes que una onda tropical avanza hacia el oeste-noroeste sobre aguas del Atlántico con un alto potencial ciclónico en los próximos días, aunque por ahora no representa peligro para el Caribe.

“Tenemos una fuerte onda tropical moviéndose sobre el Atlántico. Para los próximos días mantiene un alto potencial ciclónico, pero no parece ser de interés para el Caribe”, señaló Finale en su reporte del tiempo.

Lee además
siete de cada 10 venezolanos apoya despliegue de buques eeuu en el caribe
ENCUESTA

Siete de cada 10 venezolanos apoya despliegue de buques EEUU en el Caribe
Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

En cuanto a las condiciones locales, explicó que la semana comienza bajo la influencia de un débil sistema anticiclónico. No obstante, entre ayer domingo y hoy lunes se registraron lluvias aisladas en el sur de la península de Florida, panorama que podría repetirse el martes con una probabilidad de entre 30 y 40 por ciento.

A partir del miércoles, advirtió el especialista, las precipitaciones se incrementarán de manera considerable, con una probabilidad de entre 70 y 80 por ciento, sobre todo en horas de la tarde. “Regresa la actividad de lluvias y tormentas al sur de la península”, puntualizó.

Finale alertó que en los momentos de tormentas podrían producirse ráfagas de viento superiores y acumulaciones de agua que generen inundaciones urbanas. Por ello, recomendó a la población extremar precauciones en los próximos días.

Temas
Te puede interesar

EEUU a Maduro: Estamos preparados para destruir a los narcoterroristas; la pelota está en su cancha

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

VenAmérica: ¿Y ahora qué?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
INVESTIGACIÓN

¿Qué decía la nota que escribió Tyler Robinson antes de asesinar a Charlie Kirk?

Buque de asalto anfibio Iwo Jima navega por el mar Caribe.
Drogas

EEUU anuncia nuevo ataque a lancha "narcoterrorista" proveniente de Venezuela; tres muertos

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

Te puede interesar

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Stephen Miran durante el debate en el Senado donde fue confirmado como nuevo gobernador del Comité Monetario de la Reserva Federal.
SENADO

El conservador Stephen Miran se convierte en nuevo gobernador de la Reserva Federal

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026