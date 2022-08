Fried: "Tenemos el sagrado deber de honrar y cuidar a nuestros mayores"

Florida tiene la segunda mayor cantidad de adultos mayores per cápita en el país. Nuestra población de adultos mayores es un regalo para ser atesorado, para ser tratado con reverencia y respeto. Tenemos el sagrado deber de honrar y cuidar a nuestros mayores. Primero, implementaré un reembolso de 1.000 millones de dólares para personas mayores. La pandemia de COVID-19 afectó considerablemente a nuestra población de mayores. Hoy en día, si alguien está sufriendo la peor parte de nuestra actual crisis económica son las personas mayores. Este reembolso será una subvención única, no un préstamo, y estará disponible para ciudadanos mayores de 65 años en el estado. Las personas mayores de Florida siempre han sido y siempre serán un activo extraordinario para nuestro estado. Por ello, implementaría una declaración de derechos. Además, ampliaría el cuidado prenatal, los servicios de odontología y salud mental e insulina, así como Medicaid para personas que no tienen la edad para Medicare, pero no tienen trabajo o trabajan para empleadores sin cobertura de salud.

- El Congreso de Florida aprobó un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de las 15 semanas, incluso en casos de violación o incesto. ¿Cuál es su opinión?

Florida nunca ha tenido una gobernadora, y eso se nota. En mi primer día en el cargo, trabajaré para derogar la limitación del derecho de la mujer a tomar sus propias decisiones de atención médica. También ampliaré a un año después del parto la cobertura de Medicaid para mujeres embarazadas. Siempre seré una defensora de los derechos de la mujer para tomar sus propias decisiones acerca de su atención médica. También defenderé los derechos de los médicos para brindar esa atención.

-Tenemos un serio problema con los seguros de casas. Hay legisladores que responsabilizan al fraude por los altos costes. ¿Qué piensa?

El sistema de seguros de viviendas está colapsado. Esta crisis está siendo impulsada por el fraude, el despilfarro, el abuso, las demandas y el valor vertiginoso de las propiedades. Uno de mis primeros actos como gobernadora será nombrar un grupo de trabajo de seguros para viviendas para enfrentar esta crisis. También aumentaré la autoridad del defensor de seguros del estado para que sirva como la voz de la gente, no de las compañías de seguros, y negociaré con las grandes aseguradoras para ofrecer más seguros y descuentos.

-También tenemos un serio problema de vivienda asequible que está fuera de control. Los precios de alquiler y vivienda están subiendo a números récord. ¿Qué más se puede hacer para ayudar a las personas a encontrar viviendas asequibles y tal vez controlar los altos precios?

Florida se enfrenta a una crisis de asequibilidad. Por eso, como gobernadora, declararé el estado de emergencia habitacional. Instruiré al fiscal general para que investigue los aumentos atroces de los alquileres y que apunte a aquellos que aumentan los precios de manera desproporcionada a sus inquilinos. Ampliaré la Exención de Homestead hasta un valor de $100.000 y ofreceré exenciones adicionales de impuestos a la propiedad para aquellos que son dueños de una sola casa. Del fondo para viviendas, Sadowski, unos 2.300 millones han sido desvaídos para otros usos. No firmaré ningún proyecto de ley que desvíe el dinero del fondo Sadowski hacia proyectos relacionados con viviendas no asequibles.

- Imaginemos que es marzo de 2020, ¿habría hecho algo diferente para evitar que los floridanos contraigan coronavirus y mueran?

Más de 78.000 floridanos han muerto de COVID-19. Muchos más experimentaron o sufren discapacidades temporales o incluso permanentes. Durante la pandemia, necesitábamos compartir más información con nuestros ciudadanos, no menos. Necesitábamos liderar el camino para proteger a nuestros ciudadanos más vulnerables, no dejarlos atrás. Y teníamos que ser, y debemos seguir siendo, fuertes defensores de las vacunas, que es la mejor protección contra el COVID-19.

- Hay quien cree, incluyendo funcionarios públicos electos, que Tallahassee no presta suficiente atención a los problemas del sur de la Florida: el transporte público, el tráfico, el seguro del hogar, la educación y la sanidad pública.

Nací y crecí en Miami, y estoy de acuerdo, después de más de 20 años de liderazgo republicano, Tallahassee se ha desconectado de la vida cotidiana de los floridanos, sin importar dónde vivan. Este año, Florida ocupó el undécimo lugar como el peor estado para criar una familia. Nuestra tasa de pobreza es demasiado alta, particularmente en los niños. La posición del estado en las clasificaciones con respecto al bienestar de las personas de clase trabajadora y el cuidado de la salud están constantemente en la parte inferior de la tabla. Mientras tanto, la economía de Florida es la decimoquinta más grande del mundo. Somos uno de los mejores estados de la unión para iniciar un negocio, pero esa sólida economía se ha desconectado de la vida cotidiana de los floridanos.

- ¿Está el Partido Demócrata en Florida en mejor forma hoy que en las últimas elecciones? Muchos creen que los demócratas no se ocupan de acceder adecuadamente a la comunidad hispana. Incluso la oficina de prensa es difícil de contactar.

El partido Demócrata nunca ha dejado de luchar por la gente. Pero en algún punto del camino dejamos de comunicar al público y a los votantes que somos el partido que vela por las familias trabajadoras. Es por eso por lo que hago campaña con el mensaje de reducir el costo de la vida y elevar la calidad de vida. Tengo un plan real para que las familias trabajadoras se recuperen y darles a sus bolsillos un descanso del alto costo de vida que han creado los republicanos radicales en Florida.

- ¿Cómo debe Florida abordar regímenes totalitarios, como los de Cuba, Venezuela y Nicaragua?

Dado el sufrimiento que afecta a muchos de nuestros residentes por las injusticias sufridas a manos de los dictadores en Cuba, Venezuela y Nicaragua, Florida tiene la responsabilidad especial de defender la democracia, los derechos humanos y la transparencia, así como apoyar al periodismo independiente y a la sociedad civil en esos países. Hay que trabajar con Washington para garantizar que nuestra política exterior en América Latina refleje nuestros valores e intereses. Pero la mejor manera para enfrentar el totalitarismo es ejecutar procesos y comportamientos democráticos, comenzando aquí en casa, en nuestro estado.