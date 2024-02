Guillermo Fernández le canta al amor en Miami

“Este es un concierto que tiene que ver con el amor porque ese es el día de los enamorados, el 14 de febrero. Entonces, por eso le pusimos también Enamorados del Tango, además, porque es el origen de este espectáculo maravilloso”, dijo Guillermo Fernández en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS.

Esa noche, en el escenario del Flamingo Theater Bar, el cantante, que explicó porque le apasiona el tango, presentará su nuevo disco, El cantor de tangos.

“Estoy muy enamorado. El tango para mí es una de las músicas que más me gustan en la vida. Su poesía, su musicalidad es realmente impresionante. Yo considero que el tango es uno de los folclores más interesantes que hay en el mundo. Tiene algo muy especial, una especie de simbiosis sana donde el compositor y el autor parecen ser uno solo, porque la canción surge de una manera tan espontánea y con una fluidez que parece haber sido escrita por una sola persona”, expuso.

Y es que el tango expresa la esencia del alma argentina que tanto se nutre de la nostalgia.

“Yo creo que el tango describe la esencia del argentino. No hay género en el mundo que describa la nostalgia como la describe el tango. Y tiene que ver con nuestros ancestros que vinieron de España, de Italia, de Polonia, de Israel, y tiene que ver con los argentinos o los rioplatenses que emigran a otros países dejando su tierra, su familias, a veces hasta sus hijos", expresó.

Es esa característica peculiar la que le permite al tango llegar lejos y traspasar la barrera del idioma al conectar a través del sentimiento que trasmite.

“Y casi siempre la canción está escrita por dos. Y eso, justamente, es lo que hace que penetre a otras culturas. Yo trabajo mucho en Europa, en países como Alemania, Holanda Suecia, Rusia, y canto el español. Y mucha gente me dice que entienden la canción. Y yo creo que tiene que ver con lo que sale de esa unión tan fuerte del compositor y del autor”, comentó.

“Es una emisión de un sentimiento que tiene que ver con cómo sale la canción. Cómo cuando canto Volver, por ejemplo, que es una canción realmente muy sentimental, muy nostálgica. La gente siente esa nostalgia. Es impresionante, aunque no hablen el español”, añadió.

Sobre esa época en la que su voz se escuchaba en la radio de Miami en baladas como Con el corazón en la mano o Enséñame, recordó que no fue algo que se propuso.

“Te puedo decir que fue hasta una casualidad. Yo trabajaba aquí en los Estados Unidos, lo que hacía más que nada era producir. Soy productor discográfico y arreglador musical. Entonces, era arreglista para otros artistas y producía otros cantantes. Y en el tiempo que me sobraba, grabé dos baladas. Pero, así como hobby [afición], no las mandé a Sony. Y en Sony me contrataron al mes, a los seis meses estaba grabando un disco, que fue disco de oro en siete países”.

El Flamingo Theater Bar, donde cantará el 14 de febrero, le trae gratos recuerdos.

“Viví un par de años en ese mismo edificio arriba. Así que me trae buenos recuerdos. El lugar es maravilloso. El Flamingo es uno de los nightclubs más lindos de Miami. Y hace muchos años que lo conozco”.

Antes de actuar en el Flamingo Theater Bar, Fernández se presentará en Sunny Isles el 11 de febrero. El concierto Enamorados del Tango también llegará a Manhattan, Nueva York, el 17.

Guillermo Fernández se hará acompañar de los músicos argentinos Lautaro y Emiliano Greco.

Para boletos visite la página tangolovers.com.