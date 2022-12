Jlo confiesa que casi muere cuando terminó con Ben Affleck

En esta foto de archivo tomada el 10 de septiembre de 2021, Ben Affleck y Jennifer López llegan para la proyección de la película The Last Duel presentada fuera de competencia durante el 78° Festival de Cine de Venecia en el Lido de Venecia. La mamá de JLo asegura que la relación será para toda la vida.

También aclaró que muchas de sus canciones basadas en su romance con el actor tuvieron que dejar de interpretarlas como un método de defensa.

“Ahí había una parte de mí que tuve que apartar para poder sobrevivir. Fue una técnica de supervivencia, sin duda”, señaló.

La diva del Bronx resaltó que su reencuentro con Affleck surgió en medio de la pandemia, tiempo después de que este formalizara su separación de la actriz Jennifer Garner, y luego de que López también hiciera oficial su ruptura con Alex Rodríguez, con quien estuvo comprometida.

Sin embargo, durante la emergencia sanitaria ambos retomaron el contacto y más allá de consultar por la salud de ambos y los suyos, los artistas poco a poco se pusieron al día y los sentimientos volvieron a surgir.

Cuatro meses después de iniciar una nueva etapa como pareja, tras casi veinte años de haberse separado, Jlo y Ben Affleck llegaron al altar.

“Me envió en una espiral durante los siguientes 18 años en los que simplemente no podía hacerlo bien. Pero ahora, 20 años después, tiene un final feliz, tiene el final más ‘nunca sucedería en Hollywood’”, comentó Jennifer López.

Agregó que su nuevo álbum This Is Me… Now refleja parte de ese sentimiento que ahora los reúne: el amor verdadero.

“Todo el mensaje del álbum es que este amor existe. Si has perdido la esperanza y te has dado por vencido… No lo hagas. El amor verdadero existe y algunas cosas duran para siempre y eso es real. Capturo este momento, en el que me volví a reunir con el amor de vida y decidimos que estaríamos juntos para siempre”, manifestó.

FUENTE: REDACCIÓN