La Esquinita de Reme

*En el juicio de New York contra Donald Trump el expresidente fue encontrado culpable de abuso sexual, pero no violación, y fue ordenado pagar cinco millones de dólares a la columnista E. Jean Carroll por acusaciones de algo que supuestamente pasó en el 1996.Trump argumenta que él no la conoce. La historia de la demandante tiene muchos “huecos” y es posible falle en la apelación. Veremos qué pasa, pero no deja de ser una piedra en el zapato de Trump.