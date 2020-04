1. GRAND PRIX DRIVER (Amazon Prime)

Después de dos años en que Honda y McLaren volviesen a formar un dúo para intentar emular viejos tiempos de éxitos, el año 2017 fue el tercer y último de este matrimonio que acabó como el rosario de la aurora. El equipo de Fernando Alonso permitió entrar las cámaras de Amazon para filmar una temporada y el resultado fue devastador, pues sacó a la luz pública la endeblez de una marca icónica. Para los aficionados a la Fórmula 1, un documento imprescindible para entender por qué McLaren es incapaz de hacer sombra a los tres poderosos: Mercedes, Ferrari y Red Bull.

GRAND PRIX Driver - Official Trailer | Prime Video

2. HERMANOS Y ENEMIGOS (Movistar)

Las consecuencia de la guerra de los Balcanes dejó millones de tragedias y corazones rotos. El deporte no fue una excepción. El serbio Vlade Divac y el croata Drazen Petrovic jugaron juntos en la selección de la extinta Yugoslavia, mostrando a Europa el nivel de dos jugadores irrepetibles, que acabaron dando el salto a la NBA. Con la guerra, los dos genios rompieron relaciones, que nunca pudieron soldar por la trágica muerte del exjugador de los Blazers y Nets en un accidente de coche.

Hermanos y Enemigos - Divac

3. WHAT’S MY NAME MUHAMMAD ALI (HBO)

Cassius Clay sigue dando que hablar, a pesar de haberse rodado con su historia kilómetros de vida deportiva y apartado del ring. En esa cinta de HBO, aparecen casi tres horas en dos episodios del renombrado Muhammad Ali, mostrándole en su apogeo y apartado de las batallas que le convirtieron en un icono. Sus grandes peleas, los rivales, su perfil lenguaraz… lo tiene todo este documental para disfrutar del que sigue considerándose el mejor púgil de todos los tiempos.

What's My Name | Muhammad Ali (2019) | Official Trailer | HBO

4. LAST CHANCE U (Netflix)

Para conocer cómo funciona el fútbol americano en el peldaño inferior a la NFL y el universitario, esta serie documental ofrece un punto de vista único, en el que aspirantes a profesionales toman el que puede ser el último tren que les acerque a su sueño. No obstante, para ello deberán competir en torneos de una exigencia que pone al deportista al límite, y donde el ‘football’ y la soledad se combinan con las exigencias que requieren los estudios, un ámbito que no resulta muy alentador para los jóvenes.

Last Chance U | Official Trailer [HD] | Netflix

5. FORMULA 1. DRIVE TO SURVIVE (Netflix)

Acabados los ensayos en Barcelona, la F1 estaba a punto de volver a ponerse en marcha en Australia, pero los bólidos siguen aparcados a la espera de cómo evolucionan la crisis sanitaria del coronavirus. Mientras tanto, y para ir aplacando la ansiedad de los aficionados, Netflix dispone de las interioridades de las dos últimas temporadas en dos documentales seriados con mucha información, especialmente el del 2019, en el que los equipos que rechazaron participar en el 2018, como Mercedes, también dejan entrar en los garajes las cámaras de la plataforma.

Formula 1: Drive to Survive | Official Trailer [HD] | Netflix

6. MARATHON: THE PATRIOTS’ DAY BOMBING (HBO)

En el 2013 se iba a disputar en Boston la edición 117 del maratón más antiguo de los Estados Unidos, que acabó abruptamente por un atentado terrorista que mató a tres personas y dejó 282 heridos. La cinta hace un recorrido por la superación física y emocional de todas las personas que se vieron afectadas por aquel fatídico suceso.

Marathon: The Patriots Day Bombing (HBO Documentary Films)

7. ANDY MURRAY: RESURFACING (Amazon Prime)

El tenista escocés Andy Murray conoció en el tránsito del 2016 al 2017 lo que significa de verdad caer en desgracia después de haber tocado la gloria. En noviembre del 2016 logró por primera vez ser número 1 de la ATP, en un año que lo cerró al ganar el Master de Londres del 2016 a Novak Djokovic y ser distinguido con la condición de ‘Sir’, todo ello, en lo alto de la clasificación. El documental, no obstante, aborda su calvario de lesiones y recuperaciones durante casi dos años (2017 y 2018), el paso por los quirófano y con la amenaza del retiro. Una cinta de superación para estimular a deportistas en momentos de máxima vulnerabilidad.

Andy Murray: Resurfacing - Official Trailer | Prime Video

8. CONOR MCGREGOR: NOTORIOUS (Movistar)

Si hay un deportista fanfarrón por excelencia en el panorama mundial, engreído y pedante, muy probablemente el irlandés Conor McGregor se lleve la palma, pero para entender de qué pasta está hecho este hombre de hierro hay que visionar la cinta que exhibe Movistar, donde se ofrecen muchas claves del púgil a ratos (con el desafío a Mayweather) y luchador de artes marciales a tiempo completo. Convertido en un arma casi invencible, McGregor habla de que sus inicios arrancan en el acoso cuando era joven.

Conor McGregor: Notorious - Official Trailer (Universal Pictures) HD

9. SENNA (Netflix)

Ali, Maradona, Cruyff y Senna, entre muchos otros, son mitos que en vida o tras fallecer siempre cuentan con ejércitos de entusiastas dispuestos a ver el último documental donde pueda aparecer una metraje nuevo. Netflix tira de archivo familiar y rebusca en cientos de horas televisivas para volver a poner en el altar a uno de los grandes de la Fórmula Uno, al brasileño Ayrton Senna, tristemente fallecido en un accidente en el trazado de San Marino, pero cuyo mito perdura y mantienen vivo voces de periodistas, rivales e ingenieros.

Senna - Official UK Trailer

10. ALL OR NOTHING (Amazon Prime)

Amazon inicio hace unos años con la serie “All or Nothing” una singladura por las interioridades de los equipos de fútbol americano de la NFL, que empezó en con el Arizona Cardinals y cuya última edición ha sido la trayectoria de los Philadelphia Eagles, en el que saca a la palestra los entresijos de los vestuarios de los equipos americanos, en la que ha resultado ser una de los ofertas más impactantes, ya no sólo porque está detrás el poderoso distribuidor, sino la mismísima NFL. Además, en esta saga también aparecen los New Zealand All Blacks y el Manchester City.