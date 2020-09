“En la vida, si uno quiere… Si Leo Messi quiere jugar con Luis Suárez yo le digo lo mismo que se dice con los turrones: ‘Que vuelva a casa por Navidad’. Con ilusión, todo es posible”, declaró Cerezo en un espacio concedido a la Cadena Cope.

De acuerdo con el responsable de los “Colchoneros” existe una buena relación con la directiva del Barcelona para poder seguir negociando el traspaso de futbolistas al igual que se hizo con el uruguayo Suárez.

“Todo ha salido perfectamente bien. Bartomeu es un buen amigo y un gran presidente. En este momento no van bien las cosas en el Barcelona, pero ha actuado como tenía que actuar y no ha pasado nada más. El fichaje no se complicó, el jugador ha jugado donde ha querido jugar”, expresó.

Así las cosas, Messi tendría la posibilidad de continuar jugando en España en caso de que decida aceptar las condiciones que en su momento le pueda ofrecer la directiva del Atlético de Madrid.

