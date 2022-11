Muere Gal Costa, leyenda de la música brasileña

Gal Costa tuvo que cancelar un concierto en el festival Primavera Sound de Sao Paulo, Brasil, el pasado fin de semana tras ser intervenida quirúrgicamente en septiembre para extirparle un nódulo de la cavidad nasal.

Tenía un hijo adoptivo de 17 años.

Nacida en Salvador de Bahía y reconocida por su melena castaña y su sonrisa seductora, Gal Costa fue una de las principales figuras del movimiento tropicalista a fines de la década de 1960, junto con otros cantantes legendarios como Gilberto Gil y Caetano Veloso.

La noticia inesperada enlutó al mundo artístico brasileño, que la homenajeaba este miércoles.

"Estoy muy conmovido y entristecido por la muerte de mi hermana Gal Costa", tuiteó Gilberto Gil, de 80 años.

"Gal Costa fue una de las más grandes cantantes del mundo, una de las principales artistas que llevó el nombre y el sonido de Brasil por todo el mundo (...) Nuestro país está perdiendo una de sus grandes voces", reaccionó, por su parte, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva en Instagram.

Gal Costa convirtió en himno numerosas composiciones de la música popular de Brasil gracias a su timbre de voz cristaliano, que la elevó a musa eterna de la Tropicalia.

De abundante cabellera, amplia sonrisa y sensuales labios, Gal Costa inmortalizó canciones de su entrañable amigo Caetano Veloso, Tom Jobim, Chico Buarque y Milton Nascimento, entre muchos otros compositores brasileños, a lo largo de sus 57 años de carrera.

Entre sus interpretaciones más populares están Baby, Que pena, Quando voce olha para ela, Chuva de prata y Divino maravilhoso, incluidas en los más de 30 discos que lanzó.

Durante su adolescencia conoció en Salvador de Bahia (noreste) a figuras que marcarían su trayectoria: Veloso, su hermana Maria Bethânia -otra histórica voz femenina de Brasil- y Gilberto Gil, a quienes siguió a Rio de Janeiro en los años 1960 para cultivar su carrera.

"Gal vino de Bahia, como yo, siguiendo los pasos de Bethânia y Gil, para intentar profesionalizarse. Ella nunca quiso nada en su vida que no fuera cantar", cuenta Veloso en su libro Verdade Tropical.

En 1967 lanzó su primer LP Domingo con Caetano, y al año siguiente se sumaron a Tom Zé, Gil y al grupo Os Mutantes, entre otros, para el álbum Tropicália ou Panis et Circensis, punto de partida del movimiento tropicalista, que mezcló samba, bossa nova, jazz y rock psicodélico con una puesta en escénica experimental que contrastaba con la formalidad del bossa nova.

Fue portavoz de la contracultura del tropicalismo cuando Veloso y Gil se exiliaron en Londres en 1969 después de ser arrestados en los primeros años de la dictadura en Brasil (1964-1985).

No obstante, Gal Costa afirma que nunca fue "interrogada" o tuvo "problemas" con los militares, salvo la censura de la portada de su disco "India", en la que exhibió sus pechos desnudos.

Una voz "encomendada"

Nacida en Salvador el 26 de septiembre de 1945 como María da Graça Costa Penna Burgos, Gal tuvo el apoyo incondicional de su madre, Mariah Costa Penna, llamada "Dedé", para dedicar su vida a la música, una aspiración que le fue estimulada desde que estaba en el vientre materno.

Dedé pegaba su barriga a la radio, concentrada para que Gal absorbiera la musicalidad de las canciones. "Hija mía, vas a ser una gran cantora", le decía, según cuenta Tom Zé, su vecino durante la infancia.

"Entonces cuando la niña salió del vientre, ya vino con una voz encomendada", agregó Zé.

Cantora intuitiva, porque nunca estudió canto, Gal atribuyó una gran influencia a su estilo al padre del bossa nova, el bahiano João Gilberto, quien después de una improvisada audición le dijo: "Eres la mayor cantora de Brasil", según ella misma contó.

Por su timbre de voz y delicada afinación, Gal se convirtió en musa del tropicalismo, pero fue su sensualidad transgresora durante la dictadura, específicamente en el show Fa-tal (1971), que le valió el título de "musa del desbunde", llegando a ser comparada con Janis Joplin.

Con una puesta en escena -mostrando alguna vez los pechos-, sus trajes sensuales y coloridos o su pelo black power, Gal fue construyendo una identidad artística que la erigió como símbolo sexual, abandonando la timidez de su primera juventud.

Reinvención permanente

Después del tropicalismo, Gal Costa pasó por diferentes fases, desde la interpretación de los sambas más populares del carnaval de Brasil pasando por el rock&roll, soul, disco hasta decenas de canciones para las famosas telenovelas brasileñas.

En la pandemia de coronavirus, Gal celebró su 75 cumpleaños con un concierto transmitido por internet y TV, y grabó a distancia el disco Nenhuma Dor, en el que revisitó sus mayores éxitos junto a una nueva generación de compositores como Zeca Veloso (hijo de Caetano), Tim Bernardes, Seu Jorge y el uruguayo Jorge Drexler.

Ganadora del Grammy Latino a la Excelencia Musical en 2011, Gal siempre fue políticamente comprometida, pero discreta.

Reivindicó el feminismo y repudió las políticas en el sector cultural del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro.

Manejó su vida privada lejos de las cámaras, por ello sorprendió cuando publicó en 2021 en sus redes sociales una foto de su hijo adoptivo Gabriel para felicitarlo por su 16 cumpleaños.

Gal ha revelado que no logró embarazarse por una obstrucción en las trompas, pero en 2007 -cuando tenía más de 60 años- decidió adoptar a su hijo: "Él me trajo mucha vida, me rejuveneció mucho", afirmó.