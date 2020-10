Beatificación de Carlo Acutis celebra la evangelización de los jóvenes

Carlo Acutis .jpeg El cuerpo del joven Carlo Acutis es expuesto en la iglesia Santa María Maggiore, en Asis al norte de Italia.

Hace pocos días la fotografía del cuerpo Carlo Acutis se hizo viral en las redes sociales cuando las autoridades eclesiásticas de la ciudad de Asís, decidieron exponerlo en un féretro de vidrio para mostrarlo ante los feligreses con sus jean, zapatos de goma, sudadera y un crucifijo entre sus manos. Su cuerpo se veía incorrupto, lo que despertó la curiosidad de propios y extraños.

Sin embargo, en declaraciones recientes a ACI Prensa/, el rector del Santuario del Despojo, en Asís, Carlos Acácio Gonçalves Ferreira, explicó que el cuerpo de Acutis “se encuentra en un estado muy íntegro, no intacto, pero íntegro. Conserva todos los órganos”.

Indicó que “se han hecho trabajos sobre el rostro, y es bonito que por primera vez en la historia se podrá ver a un santo vestido con pantalones jeans, zapatillas de deporte y sudadera. Eso es un gran mensaje”. “Podemos sentir su santidad no como una cosa lejana, sino como algo al alcance de todos porque el Señor es Señor de todos”, expresó.

Carlos Acutis .jpeg Así luce el cuerpo del venerable, Carlo Acutis que será beatificado este sábado 10 de octubre 2020. Jacqueline Lejarza para DLA

La devoción y el entusiasmo por ver a este joven, que fue declarado venerable en 2018, ha crecido en los días previos a su beatificación por lo que la Iglesia de Santa María Maggiore, también conocida como Santuario del Despojo (lugar donde San Francisco entregó sus pertenencias a ofrecer su vida a Cristo) se ha convertido en un sitio de peregrinación constante.

Carlo Acutis .jpeg La apertura de la tumba representa el primer acto de un viaje más amplio que incluye un rico calendario de eventos para realizar el recorrido espiritual del joven de 15 años que murió en el 2006 de leucemia. Jacqueline Lejarza para DLA

Un llamado de evangelización

Hasta Asís llegó Jacqueline Lejarza, una venezolana-española devota de San Francisco, quien visitó la ciudad italiana para poder estar el 4 de octubre, día de su santo patrono en el templo donde se venera con mayor fervor. Viaje que coincidió con los días previos a la beatificación de Acutis, por lo que decidió recorrer la ciudad para buscar dónde estaba el lugar en el que reposaban los restos de este joven venerable.

Asegura que de inmediato comenzó a buscar más información sobre este joven que nació en 1991 y falleció en el 2006. “No había una información completa. Recorrí varias iglesias buscando, hasta que un fraile me indicó dónde estaba. Y llegué al lugar. Quedé maravillada del ambiente que reina en este sitio, y con él allí en su féretro de cristal. Me han ocurrido cosas muy hermosas, me cuesta describir mi emoción”.

Carlo Acutis .jpeg Religiosos de todas partes del mundo han acudido a visitar al venerable Carlo Acutis. Jacqueline Lejarza para DLA

Recalca que el evangelio de todos los días en Asís ha sido sobre la posibilidad de que cualquier persona puede ser santos, con la práctica de la palabra de Dios. “Desde que llegué he ido varias veces, he visto los detalles del lugar. Pero en mi última visita vi muchas familias, padres e hijos juntos, visitando el templo sagrado donde está Carlos, y eso de verdad me conmovió mucho. Esta vez lloré de la emoción”.

Comenta que al sitio de veneración van muchos religiosos de todas partes del mundo, que vienen a ver a este joven que marcó la vida de miles de personas.

“Conversé con dos jóvenes monjas que venían de Indonesia. Ellas resaltaron la misión ejemplar de Carlo, como la de un joven enamorado de la Eucaristía ya que decía que es el camino directo para llegar al Cielo era acudir a misa”.

Carlo Acutis Beato.jpeg El programa de Beatificación de Carlo Acutis. Jacqueline Lejarza para DLA

Cita de beatificación

El encuentro de beatificación se llevará a cabo el sábado 10 de Octubre, a las las 4 pm (hora de Italia), en la Basílica Superior de San Francesco en Asís y se espera que esta ceremonia sea un momento de alegría para todo el pueblo de Dios. Los actos se realizarán durante toda la semana, ya que el lunes 12, Carlo Acutis cumple aniversario de su fallecimiento.

Carlo Acutis 10.jpg La peregrinación por la Basílica Superior de San Francisco no ha cesado en los últimos días. Jacqueline Lejarza para DLA

¿Quién era Carlo Acutis?

Carlo Acutis nació el 3 de mayo de 1991 en Londres, donde trabajaban sus padres Andrea Acutis y Antonia Salzan. Luego se mudaron a Milán donde él se creció.

Cuando era adolescente, a Carlo le diagnosticaron leucemia. Ofreció sus sufrimientos por el Papa Benedicto XVI y por la Iglesia, diciendo: "Ofrezco todo el sufrimiento que tendré que sufrir por el Señor, por el Papa y por la Iglesia". Murió el 12 de octubre de 2006 y fue enterrado en Asís, a petición suya, por su amor a San Francisco de Asís.

Su causa de canonización comenzó en 2013. Fue designado “Venerable” en 2018, y será designado “Beato” el 10 de octubre.

Uno de sus legados es que logró recopilar más de 100 milagros aprobados por la Iglesia durante 20 siglos.

Carlo Acutis 14.jpg En la Basílica Superior de San Francisco está la exposición del cuerpo del joven dentro del Santuario de la Expoliación, que inició el 1° de octubre, donde permanecerá visible hasta el 17. Jacqueline Lejarza para DLA

El milagro en Brasil

Según la página Católica ACI Prensa, el milagro atribuido al joven Carlo Acutis,llamado el ciberapóstol de la Eucaristía, fue aprobado por el Papa Francisco es la curación milagrosa de una anomalía congénita en un niño en Brasil. El hecho se registró el 12 de octubre de 2010 en Campo Grande, en el estado brasileño de Mato Grosso del Sur.

Según recoge el sitio web Campo Grande News, el Padre Marcelo Tenorio, vicepostulador de la causa de Carlo Acutis, relató que “el 12 de octubre de 2010, en la capilla de Nuestra Señora Aparecida, en nuestra parroquia, en el momento de la Bendición con la Reliquia, se acercó un niño, llevado por su abuelo y que sufrió el drama del páncreas anular, que es de una rara anomalía congénita”.

Según el postulador “esta enfermedad causaba que el niño vomitara todo el tiempo, lo que lo debilitaba y lo abatía mucho, porque todo lo que comía lo devolvía, incluidos los líquidos”.

La debilidad, indicó, llevaría a “una muerte segura”.

Al pararse en la fila para recibir la bendición con la reliquia Carlo Acutis, el niño le preguntó a su abuelo qué debía pedir, y este le contestó “dejar de vomitar”. Y así lo hizo el niño. Desde entonces, ya no volvió a vomitar. Nuevas pruebas médicas realizadas en febrero de 2011 revelaron que el menor estaba completamente curado.