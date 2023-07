Invalidan la entrada de cubanos a EEUU con doble nacionalidad

Ese es el caso de Miriam Fernández, y miles más, que solicitó el permiso de estrada ESTA, que se confiere a todos los nacionales de países en los que no es necesario obtener un visado para entrar a Estados Unidos.

EEUU Estados Unidos: bastión de ideas, no hay país igual

“Mi esposo y mi hijo menor, que son españoles de nacimiento, y yo, que soy española y vivo en España desde 2009, recibimos la aprobación del ESTA para ir a Estados Unidos. Pero hace dos días, recibí una comunicación que cancela mi permiso”, declaró la señora Fernández.

“¿Qué hago ahora?”, preguntó. “Tenemos los billetes de avión y hospedaje pagados. Mi marido y mi hijo pueden ir, pero yo no”, acentuó.

Acorde con el abogado Luis Martínez, del bufete Martinez & Associates, “Cuba figura en la lista de los países que patrocinan el terrorismo internacional, y por ello (EEUU) se reserva el derecho de aceptar la entrada de naturales de esas naciones”.

Pero hay más. No es solo el asunto de que Cuba figure en la lista de países terroristas. El Gobierno de Estados Unidos teme, y es comprensible, que, dada la vigencia de la Ley de Ajuste Cubano, cualquier cubano que entre a Estados Unidos legalmente, digamos un ESTA o visa de turismo, tiene derecho a permanecer legalmente en el país.

De esta manera, miles de cubanos cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, otros han hecho uso del beneficio de ESTA para permanecer en Estados Unidos y beneficiarse de la ley, lo que ocasiona miles de millones de dólares de gastos al gobierno nacionales, y otros estatales, que debe atender necesidades.

Ante esta situación, no son pocos los estadounidenses que cuestionan porqué ayudar a unos cuando otros, en el país, necesitan ayudas.

“A medida que se acerca un año de elecciones generales, no es sorpresa que gobiernos tomen medidas extraordinarias”, comentó el abogado.

Lo cierto es que la señora Fernández es nacionalizada española y reside en España desde hace 14 años. Allí, mujer y hombre, han forjado una familia y ocupación. Juntos ostentan una casa y otras propiedades.

“Que no me interesa quedarme en Estados Unidos. Aquí, en España, tengo mi familia y mi vida. Solo me interesa visitar a mi tío y llevar a mi niño a Disney World”, subrayó.

¿Qué hacer?, preguntamos al abogado. “Tal como informa el ESTA, la única posibilidad que hay es acudir al consulado de Estados Unidos en su localidad para defender su caso”, señaló.

Sin embargo, el Consulado de Estados Unidos en Madrid solo atiende con cita previa, lo que demora meses.

“He llamado a la aerolínea y me dicen que no hay reembolso porque el billete que pagué es básico. O sea, que perdemos 3.000 euros (unos 3.287 dólares al cambio) por los tres billetes”, señaló.

Otros, que hace apenas tres semanas visitaron Estados Unidos y cumplieron al regresar a España, han recibido comunicación que deben “renovar” el permiso de entrada.

En Facebook, donde existe el portal Cubanos en España, hay varios que confirman la suspensión del ESTA.

“Ahora mismo están revocando todos los ESTA. Nada, que de momento la visa es la única opción”, señaló uno de los miembros del grupo.

Lo peor es que las citas previas, eso que otros llaman turnos, están para el 2024.