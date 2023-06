Maduro visita Arabia Saudí, se desconoce agenda

Aunque no se informó del motivo de la visita ni los detalles de su agenda, Arabia Saudita celebra esta semana una conferencia internacional sobre lucha contra el extremismo en la capital, Riad. La cumbre estará copresidida por el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.

Arabia Saudí es un aliado cercano de Estados Unidos desde hace décadas, aunque las relaciones se han enturbiado en los últimos años. El reino ha restablecido en los últimos meses sus lazos con la teocracia iraní y con Bashar Assad de Siria, dos gobiernos repudiados en Occidente.

Los saudíes recibieron el mes pasado al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, un estrecho aliado de Occidente, en una cumbre de la Liga Árabe. Pero unos días después recibieron a un importante dignatario ruso sujeto a sanciones occidentales.

El gobierno saudí dice que defiende sus intereses nacionales en un mundo cada vez más definido por la competencia entre superpotencias. Los expertos señalan que el frenesí diplomático va dirigido a reforzar la estabilidad regional y mejorar la imagen del reino, que busca inversiones internacionales para enormes proyectos de desarrollo.

Nicolás Maduro se mantiene en el poder en Venezuela, luego que en 2018 celebrara unas supuestas elecciones, en las que inhabilitó o encarceló los candidatos de la oposición con mayor posibilidad de arrebatarle la presidencia. El proceso fue catalogado de ser un fraude, no solo por la oposición venezolana, sino por la comunidad internacional que se percató de la estrategia del chavismo para quedarse en el poder mientras Venezuela se sumergía aún más en una crisis económica de la cual no ha logrado salir. Tras este hecho que llamó la atención a nivel mundial, en 2019 se formó un gobierno interino bajo los estamentos de la Constitución Nacional. El régimen de Nicolás Maduro ha permanecido en el poder aplicando una fuerte represión contra aquellos que le hacen oposición. Ha encarcelado no solo a los líderes políticos, sino también a sus familiares.

Washington apoyó a la oposición e impuso duras sanciones sobre el gobierno autocrático de Maduro, con el objetivo de fomentar cambios. pero el régimen de Maduro se enroscó y resistió las sanciones con apoyo de Rusia, Turquía e Irán, burlando las medidas de presión aplicadas por el gobierno de EEUU y países democráticos. Además en la Corte Penal Internacional existe un caso abierto contra Maduro y su régimen por crímenes de lesa humanidad.