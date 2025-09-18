Sismo de magnitud 7,8 en el extremo oriente ruso, activa alerta de tsunami

MOSCÚ - Un fuerte sismo de magnitud 7,8 se registró este jueves frente a las costas de Kamchatka, en el extremo oriente ruso, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
El movimiento telúrico ocurrió a 128 kilómetros al este de la ciudad de Petropávlovsk-Kamchatski, a una profundidad de diez kilómetros, lo que provocó la activación de una alerta de tsunami por parte del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico.
Las autoridades advirtieron sobre la posibilidad de olas peligrosas en áreas costeras de Rusia y de otras regiones del Pacífico Norte. Hasta el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales de consideración, aunque los equipos de emergencia rusos se mantienen en estado de alerta.
La península de Kamchatka, ubicada en el extremo oriental de Rusia y bañada por el océano Pacífico, es una de las regiones más sísmicamente activas del planeta. En el pasado, movimientos de similar magnitud han generado tsunamis que alcanzaron otras costas del Pacífico.
El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico indicó que continúa monitoreando la evolución de la situación y recomendó a la población en zonas costeras mantenerse atenta a las instrucciones de las autoridades locales.
El 30 de julio, un terremoto de magnitud 8,8 azotó la costa oriental de Kamchatka, siendo el más fuerte desde 1952 en la zona. Desde entonces, las réplicas han continuado, pero esta ha sido una de las más fuertes de las registradas desde entonces.
FUENTE: Con información de AFP/Redacción DLA/Europa Press