Nueva York enciende árbol de Navidad en el Rockefeller Center

El evento estuvo animado por Savannah Guthrie, Hoda Kotb, Craig Melvin y Mario Lopez de Access Hollywood, y contó con la participación de Gwen Stefani y Blake Shelton, quienes interpretaron su sencillo navideño You Make It Feel Like Christmas.

Además también estuvieron presentes Jimmie Allen, Andrea Bocelli, Alicia Keys, David Foster y Katharine McPhee, Brett Eldredge, Mickey Guyton, los Muppets de Sesame Street, Dan + Shay, The Shindellas, Louis York.

Desde este 1 de diciembre, el árbol estará iluminado desde las 6 am hasta la medianoche; y el 25 de diciembre permanecerá encendido las 24 horas.

El árbol de 90 años aproximadamente fue talado y alzado sobre la plancha de un camión para el viaje de 320 kilómetros (200 millas) desde Queensbury, Nueva York, a la ciudad.

“Lo entregamos con la expectativa de que todos lo disfrutarán”, dijo Neil Lebowitz, cuya familia donó el árbol.

“Para mí, era nada más un árbol bonito. Ahora es un árbol especial. Todo el mundo puede disfrutarlo”, dijo Lebowitz al diario New York Post.

FUENTE: REDACCIÓN