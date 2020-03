Carta a Sanders: En Cuba está prohibido soñar, cuesta la libertad

Senador Bernie Sanders:

Yo soy un cubano que un día, igual que tantos otros, abandoné mi tierra en busca de un sueño, yo no soñaba con acaparar millones senador, jamás soñé con vivir en mansiones multimillonarias como las que usted goza hoy, yo nunca aspiré a tener aviones propios o helicópteros, mi intención no era conducir autos millonarios o tener mi propia guardaespaldas.

Mi sueño, en cambio, era mucho más sencillo; yo soñaba con hacerme de una profesión honorable, conseguir un trabajo decente, comprar una casa donde mi familia tuviera un hogar, y por qué no, disfrutar de las delicias de un buen restaurante a la orilla Del Mar, de vez en cuando.

Pero tuve la desdicha de nacer en un país socialista senador, en un país donde está prohibido soñar, una tierra donde soñar sí cuesta, nos cuesta la libertad senador Sanders.

Cuba es una gran cárcel, en Cuba se violan todos los derechos humanos cada día, la educación cubana es paupérrima, los niños senador Bernie, muchos asisten a las escuelas con un vaso de agua con azúcar en sus pequeños estómagos como desayuno, se tienen que enfrentar a materiales de estudio en condiciones deprimentes, almuerzan alimentos mal elaborados en el mejor de los casos, y luego regresan a casa atravesando las múltiples vicisitudes de un trasporte público inexistente.

Esos niños ya adolescentes miran a sus profesores con huecos en sus zapatos, manejando una bicicleta “china” y se dicen, “ yo no seré un maestro”, luego miran al gran médico, ejemplar en su clase de universidad, número uno en su graduación, trepando a duras penas un “camello” o sauna rodante (transporte colectivo) para poder llegar al hospital, donde realizará una magistral cirugía cerebral, y estos chicos se dicen a sí mismos, yo nunca seré médico, y esto mismo ocurre con los ingenieros, con los arquitectos, con los dentistas, con los veterinarios, en fin, el cubano de a pie mi querido senador, ya no puede soñar.

Todo porque un día un mamarracho como usted creyó que el socialismo era la respuesta, embelesó a millones de jóvenes con sus ideas y sumió a toda una nación en la más oscura de las ignorancias.

Hoy senador Sanders, el único sueño que conserva un joven cubano es emigrar, es arrancarse del alma su tierra, su historia, su gente, y huir a cualquier lugar de la tierra donde su trabajo valga y donde su sueño no sea amordazado por una tiranía sin escrúpulos, por un sistema totalitario, por una ideología totalmente fracasada llamada socialismo.

Hace 16 años llegué a tierra de libertad, hace 16 años soy un hombre libre gracias al capitalismo mi querido Sanders, yo realicé mis sueños y sin querer he descubierto, que aquí en el capitalismo, se puede seguir soñando.

A usted le aclaro, que mientras exista un cubano con vergüenza jamás votará por usted, estos 16 años separado de los míos tienen que haber valido la pena, la nación que heredará mi sobrino nunca será la cárcel que deja detrás mío, jamás votaré por usted ni por nada que se le parezca, usted es una vergüenza para esta nación, usted no debe ser presidente de los Estados Unidos, usted simplemente no es digno de ello, usted no es digno de calzar los zapatos de Washington, Lincoln, Jefferson o Franklin, usted simplemente es peligroso para la nación norteamericana, usted es una falacia, usted no ganará!! Usted es ya un fracaso como político y como persona.

¡Dios bendiga a los Estados Unidos de América, que Dios bendiga a nuestro presidente Donald J Trump!