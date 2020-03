Apple afirma que es seguro limpiar sus dispositivos con desinfectantes

Ahora Apple ha incluido un mensaje en el que afirma que es seguro el uso de desinfectante en sus dispositivos, aunque advierte de que los usuarios deben limpiar "suavemente las superficies duras" como "la pantalla, el teclado y otras superficies".

"No use lejía. Evite que entre humedad en cualquier abertura y no sumerja el producto de Apple en ningún agente de limpieza. No lo use en superficies de tela o cuero", ha añadido la compañía.

En cuanto a la pantalla de los iMac, Apple ha recomendado a sus usuarios que no utilicen productos que contengan acetona y pide que no se rocíe el líquido directamente a la pantalla, ya que "podría gotear y causar daños".