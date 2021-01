Cubatel: Así nació el imperio de un joven empresario pinareño

“Recuerdo que cuando llegué a Miami sufría mucho por no poder comunicarme con mi madre de forma fluida. Llamar a Cuba era extremadamente costoso y las conexiones eran muy malas. Por otra parte, aplicaciones como la mía -en esos años- eran productos inmaduros y mal logrados. Y fue precisamente esa frustración y necesidad la que me impulsó a derribar fronteras y a trabajar sin descanso para ofrecer el mejor servicio de llamadas y recargas a Cuba. Un servicio expedito, a un costo razonable y con la mejor calidad posible”, dijo a DIARIO LAS AMÉRICAS Osniel Hernández, emprendedor oriundo de Pinar del Río, quien estudió ingeniería informática en Cuba.

“Tras dejar a mi familia en la isla, mi mayor anhelo era estar en cualquier sitio, abrir una aplicación y comunicarme con ellos sin problemas y sin tantas trabas, y para eso estudié sin descanso. Trabajé como informático en Miami por 6 años, aprendí inglés por las noches, y recomencé mi carrera académica porque al llegar de Cuba – a pesar de haber estudiado informática en la isla- comprendí que estaba completamente desactualizado en cuanto a tecnologías y equipos”.

La educación: La clave del éxito

Trabajando de día y estudiando de noche, Osniel Hernández comenzó a dar sus primeros pasos en lo que hoy se conoce como Cubatel en el año 2014. El empresario, recuerda que tras dos años de matrimonio junto a su esposa Yuleyvis Hernández inició la compañía Recarga Cubano, y en el 2016 ambos comenzaron a vender sus primeras recargas.

Casi 5 años más tarde, Cubatel es una marca consolidada en el mercado, cuenta con una alta apreciación de sus usuarios en Google Play y Apple Store, y aporta a la economía local brindado alrededor de 40 empleos, entre plazas de programadores, periodistas, especialistas en marketing y atención al cliente, además de influencers.

“Pero no todo es color de rosa cuando uno recuerda sus inicios. Me gustaría que la gente y los jóvenes supieran que al llegar a este país trabajé en la construcción, encerrado días enteros en sótanos, o donde se pudiera. Fue una etapa dura, pero la recuerdo con mucha satisfacción porque sabía que era el comienzo de un sueño”, dijo Hernández.

“Miro hacia atrás, y no puedo más que agradecer las oportunidades que brinda este país, porque en Estados Unidos el cielo es el límite. Llegué a Miami sin saber lo que era un teléfono inteligente, y hoy lidero una aplicación tremendamente exitosa con la que brindo un buen servicio, uno a las familias cubanas de todo el mundo, y todo esto es gracias a que he podido obtener las herramientas necesarias para triunfar”.

Hard work always pays off [el trabajo duro siempre vale la pena], es una de las consignas de este emprendedor cubano quien busca ser ejemplo vivo de que: “Si no te rindes, no hay manera de que te puedan vencer. Por eso hay que defender los sueños hasta el final”, afirmó.

Servicios de Cubatel

Cubatel ofrece servicios de telecomunicaciones entre los que se cuentan las llamadas a todo el territorio cubano, ya sea a teléfonos fijos o móviles. Recargas a celulares o Nauta, es decir, servicios de datos e internet, además de mensajería.

Actualmente la compañía trabaja en perfeccionar cada uno de estos servicios para que sean rápidos y de fácil acceso, y el usuario se encuentre a un clic de conexión de sus familiares en la isla, evitando marcar los engorrosos códigos de llamadas a números intermediarios o el uso de claves.

“El compromiso de Cubatel para este año 2021 es seguir brindando la mejor aplicación del mercado, y continuar escuchando las necesidades de nuestros clientes. Por eso nuestra misión es seguir implementando todo lo que ellos nos sugieren y necesitan para hacer la comunicación con nuestras familias más fácil, llevadera y sencilla”, finalizó.

Si quieres saber más de Cubatel visítalos en su sitio web www.cubatel.com. O síguelos en su cuenta de Instagram @cubateloficial.