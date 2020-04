Por eso, luego de cerrar sus puertas tras ser afectado por la crisis, The Sacred Space Miami se ha dado a la tarea de entregar comida orgánica tres veces por semanas al hospital de la Universidad de Miami, como parte de un esfuerzo que la compañía quiere continuar y para el cual necesita el apoyo de la comunidad. Y esperan llegar pronto a otros hospitales.

Karla Dascal, quien fundó The Sacred Space hace cuatro años, comentó que no pudo quedarse de brazos cruzado ante la crisis que gravemente ha impactado a la comunidad y al sector de la gastronomía. Y para dar inicio a la labor altruista contó con los chefs Horacio Rivadero y Verónica Manolizi, quienes preparan los platos que van llegando al personal médico.

“Yo me dije: no me voy a sentar aquí, ¿qué más podemos hacer en tiempos como estos? Así que dijimos por qué no mandamos bowls con ingredientes nutritivos que le van a dar inmunidad y energía a esa gente que esta trabajando hasta más de 12 horas en los hospitales’, dijo Dascal. “Necesitamos el apoyo de la comunidad para seguir entregando los bowls y para encaminar el restaurante hacia la próxima fase”, agregó.

El restaurante Plant Miami que pertenece a este centro de wellness (bienestar) permanece cerrado al público, pero en su cocina ahora se prepara comida para alimentar a muchos de los héroes de esta batalla, como también lo son quienes con sus manos y esfuerzo contribuyen a aliviar la crisis. Por el momento no ofrecen la opción de entrega a domicilio, pero es una opción que están considerando.

Ya han donado unos 800 de esos platos que contienen ingredientes que dan energía y fortalecen el sistema inmune. Se trata de tres combinaciones diferentes y cada una potente, repleta de antioxidantes y vitaminas y nutrientes esenciales.

En una se mezcla arroz integral, quínoa, brócoli, aguacate, garbanzos, almendras, col rizada con aderezo de jengibre. Otra es a base de arroz pilaf Basmati, lentejas negras, nueces, pasas doradas, zanahorias tostadas, pasas doradas, hinojo cítrico, menta, con aderezo de mostaza de sésamo.

La tercera combinación de estos super foods (súper alimentos) contiene pepitas tostadas, col lombarda, quínoa, tomates cherry, champiñones, jengibre, aguacate, rúcula, lechuga romana, anacardo, con aderezo César.

Bajo el eslogan Love Over Fear (Amor por encima del miendo), Dascal creó The Sacred Space Miami con el propósito de promover un estilo de vida holístico saludable, que incluye una sana alimentación acompañada de practicar la meditación. Parte de la misión del centro es ofrecer talleres educativos sobre este tema. Y ahora los imparten de manera virtual a través del portal thesacredspacemiami.com.

“Cuando tuvimos que cerrar el local, hicimos una transición a online a la educación virtual, que es un servicio que ofrecemos gratis”, dijo Dascal.

“El componente educativo se enfoca en enseñar cómo llevar un estilo de vida orgánico y vibrante, porque no se trata solo de comer de cierta manera, sino de incorporar la mente, el cuerpo y el espíritu”, añadió.

Dascal, quien decidió transformar su vida por cuestiones de salud y para combatir el sobrepeso, afirma que este es el momento de dar el paso hacia un mejor estilo de vida.

“Pesaba 250 libras, estaba obesa, tenia ansiedad crónica y me diagnosticaron diabetes. Entonces empecé a educarme y cambié mi vida. Creo que este es el momento de lograr ese estilo de vida holístico. El tiempo ha llegado, porque ahora todos están procurando alimentarse mejor, fortalecer el sistema inmune, hacer yoga y usar las herramientas para mantenerse centrados. Ahora es el momento de lograrlo”.