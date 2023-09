Productos que debe tener a mano en temporada de huracanes

Esta pequeña linterna cabe en el bolsillo, mochila o bolso , ideal para usar en casa, paear mascotas y acampar. Pero para esos dìas que lo mas seguro es que falle la energía eléctrica nada como esta opción para alumbrarse. Utilizar soportes de dos baterías triple A. Ver precio

Radio portátil

Una radio portátil es un imperdible para la época de huracanes porque ante la falla eléctrica se pierde la comunicación y captar las ondas radioeléctrico a través de este aparato ayuda a las personas a mantenerse comunicadas y a seguir las instrucciones de las autoridades sobre qué hacer y las recomendaciones del caso. Hay variedad de modelos y colores y puede revisar la lista de los más vendidos, pero este modelo puede resultar muy favorable.

Es fácil de operar, cómodo de usar: no como otras radios que son demasiado pequeñas, esta radio de onda corta es lo suficientemente grande como para usar y fácil de operar tanto para ancianos como para niños. Más allá de eso, hay un ajuste de hora disponible para que puedas ver en la pantalla LCD, por lo que no es solo una radio FM, sino también un reloj, una plus que se agradece en momentos de emergencia. Comprar este radio transistor, aporta cierta seguridad. Ver precio

Abrelatas a la medida

Un abrelatas manual es otro producto que no puede fallar en el kit de emergencia en tiempo de huracanes. Hay una gama de opciones entre los más buscados por los usuarios. Pero este en especial es un producto de hoja de acero acero inoxidable, diseñado para perforar y abrir fácilmente todo tipo de latas y botellas. Es fácil de girar lo que hace que esta tarea se haga de manera fácil. Es duradero y diseñado con asas ergonómicas para proporcionar un agarre seguro para toda la familia. Ver precio

Snack para la vida

El suministro de alimentos para la temporada de huracanes, es variado , además de la comida fuerte existen presentaciones ligeras que pueden ayudar a sobrellevar el mal tiempo con un producto nutritivo y de buen sabor, como estas alternativas de batata seca que venden en Amazon. Tienen una larga vida útil, lo que lo hace ideal para esos días de desastre. Los más vendidos

No más peladuras y ahorra tiempo son las expresiones que lo usuarios han rescatado con mayor importancia. No se echa a perder rápidamente como las papas reales que se dejan crudas. Es una excelente alternativa mantener esta comida enlatada como parte de tus artículos esenciales de despensa, suministros de preparación o kit de supervivencia. Ver precio

Kit primeros auxilios

Un kit de supervivencia es un paso importante para preparar y proteger tu hogar para algunos eventos imprevistos. Este kit de supervivencia de emergencia está diseñado y recomendado por expertos en supervivencia. Incluye un total de 250 herramientas de supervivencia multiusos. Contiene el equipo y herramientas más populares para la época de huracanes. También un kit de primeros auxilios suficiente para tratar a una familia o a un grupo de amigos en circunstancias de emergencia. Los más vendidos.

Equipo de supervivencia imprescindible: todos los artículos han sido probados para garantizar que puedan soportar incluso las emergencias y condiciones más duras, como aventuras al aire libre, caza, camping, senderismo, viajes, desastres naturales como terremotos, tornados, inundaciones. Ver precio.

