América como parte de la identidad española

En el siglo XVIII, la Monarquía Española era fundamentalmente americana. Si bien Felipe V pudo recuperar una posición ventajosa en el “ámbito italiano”, y mediante la Casa de Borbón existió esa “entente” con Francia, Nápoles y Parma, los Borbones pronto se dieron cuenta de que había que asegurar y expandir los territorios americanos, fijar población y renovar la hacienda.

En este contexto, reinando Carlos III en el último cuarto del siglo XVIII, es cuando se autoriza a los vasallos europeos y americanos a hacer la guerra a los ingleses en la América del Norte; a unos ingleses que habían entendido que “a España hay que vencerla en América y no en Europa”.

Sin embargo, la propaganda francesa fue muy eficaz y su exiguo papel en la independencia de los Estados Unidos ha sido radicalmente exagerado, mientras que se ha olvidado el nombre de España en una gesta que, más allá de batallas memorables como Pensacola y Mobile, supuso toda una logística desde las Antillas al Misisipi, con dinero, armas, uniformes y hasta mantas proporcionadas a unos colonos rebeldes que, sin esa ayuda, jamás podrían haber vencido a los británicos.

Así las cosas, ya es hora de que se reconozca el acervo hispánico de la historia y la cultura de los Estados Unidos.