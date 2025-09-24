La Birra Bar vuelve a posicionarse como una de las diez mejores hamburgueserías del mundo

La Birra Bar se caracteriza por la calidad de sus hamburguesas, lo cual ha vuelto a ser reconocido a nivel internacional. La cadena de restaurantes argentina, que cuenta con filiales en Miami, Argentina y España, fue elegida como una de las siete mejores hamburgueserías del mundo por el prestigioso ranking World's Best Steak Restaurants .

La clasificación fue dada a conocer por medios de comunicación tan importantes como el Daily Mail, de Gran Bretaña, y pone a La Birra Bar por delante de, por nombrar solo algunos, restaurantes de renombre. Burger & Beyond, de Londres; The Gidley, de Sidney (Australia); All or Nothing Burger, de España; y Sip & Guzzle, de Nueva York.

“Esta es una noticia que nos llena de alegría y orgullo”, manifestaron desde La Birra Bar, instalada desde el 2021 en el sur de Florida, donde tiene sucursales en North Miami Beach, Wynwood y Fort Lauderdale. Sus voceros destacaron que es la tercera vez consecutiva que World Best Steak Restaurants los pone en el top ten de su codiciada lista.

La Birra Bar nació en un tanguero barrio de Buenos Aires, la ciudad del tango: Boedo. Fue fundado por los hermanos Daniel, Roxana y Renzo Cocchia, que continúan al mando. “El nuestro es un negocio de familia”, apuntan con sencillez, pese a la dimensión internacional que alcanzan.

El ranking World's Best Steak Restaurants es reconocido mundialmente porque desde el año 2018 recorre el planeta en búsqueda de la mejor carne. En los últimos años agregó a su rastreo gastronómico las mejores hamburguesas del mundo. A esta guía se la conoce también como “El campeonato mundial de la carne”.

La Birra Bar agradeció el apoyo del público que ha saboreado sus delicias en todos estos años. “Nada de esto sería posible sin ustedes”, escribieron en su cuenta de Instagram @labirrabar.usa.

“Nos apoyan desde el primer día cuando solo vendíamos un puñado de hamburguesas en nuestro amado barrio de Boedo”, añadieron.

“Toda nuestra pasión, dedicación, amor y muchísimo trabajo, la hemos llevado desde Boedo a Estados Unidos, España, Chile y la llevaremos a cada rincón del mundo para que todos sepan por qué nos siguen eligiendo año tras año”, declararon los representantes de la empresa.

La Birra Bar ha obtenido otros reconocimientos como los de Mejor Hamburguesa en el 2022 y en el 2025. Sus dueños aseguran que el secreto está en hacer las hamburguesas de forma artesanal. “Hacemos la carne, las salsas y el pan con nuestras propias manos”, manifiestan.

